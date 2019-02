CIBC Mellon obtient la certification LEED Or pour son bureau du 1, rue York





Le Conseil du bâtiment durable du Canada accorde une certification pour les travaux d'amélioration du bureau de Toronto de CIBC Mellon

TORONTO, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, CIBC Mellon a annoncé que son bureau situé au 1, rue York, dans le quartier financier du Centre-Sud de Toronto, avait été certifié LEED Or. Les locaux modernes de la société sont dotés de fenêtres du plancher au plafond qui offrent une ample lumière naturelle, une ventilation accrue et un éclairage plus écoénergétique pour améliorer l'expérience des employés. Fortement axés sur la durabilité, le programme de recyclage et de compostage et l'initiative sans papier de CIBC Mellon permettent de détourner les déchets des sites d'enfouissement. De plus, la société continue de rechercher des solutions visant à réduire le plus possible son empreinte environnementale, améliorer le confort de ses employés et favoriser l'efficacité énergétique.

« Félicitations à CIBC Mellon pour l'obtention de la certification LEED Or du Canada pour les intérieurs commerciaux pour son bureau du 1, rue York, situé à Toronto », a déclaré Thomas Mueller, président et PDG du Conseil du bâtiment durable du Canada. « En obtenant la certification LEED pour son bureau, CIBC Mellon offre un milieu de travail sain et responsable en matière d'environnement. Les espaces intérieurs certifiés LEED possèdent une qualité de l'air intérieure supérieure grâce à des choix sains de matériaux et de mobilier, ainsi que de meilleurs systèmes de contrôle de la température et de la ventilation. Il faudrait instaurer ces stratégies dans tous les bureaux pour que les employés disposent d'un milieu de travail confortable et productif. »

« La santé environnementale et la durabilité sont une priorité chez CIBC Mellon, et nous sommes fiers d'avoir obtenu la certification LEED Or pour les locaux de notre bureau du 1, rue York », a affirmé Johnny Fong, vice-président adjoint de l'administration et de l'immobilier d'entreprise de CIBC Mellon. « Cette certification représente notre engagement à long terme envers l'instauration de matériel écoénergétique, bénéfique tant pour nos employés que pour l'environnement. Elle est le reflet de nos efforts soutenus visant à exercer nos activités d'une manière de plus en plus durable. »

À propos de la certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

La certification LEED offre une vérification indépendante tierce visant à prouver que des bâtiments, maisons ou communautés ont été conçus et bâtis à l'aide de stratégies visant à obtenir un excellent rendement dans des secteurs importants de la santé humaine et environnementale : l'emplacement et les transports, l'aménagement de terrain durable, l'économie d'eau, l'efficacité énergétique, la sélection des matériaux et la qualité de l'environnement intérieur.

À propos du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)

Le CBDCa est un organisme national de pointe qui se consacre à l'évolution des pratiques d'établissement de bâtiments et de communautés durables. En tant que représentant du bâtiment durable du Canada, il collabore de près avec ses membres nationaux et les membres de sa section régionale à l'amélioration de la durabilité de tous les bâtiments. Le CBDCa réduit l'impact environnemental de l'environnement bâti par l'entremise de la certification, de la défense et de la recherche de projets. Le CBDCa a établi le système d'évaluation de la durabilité des bâtiments LEED du Canada et la première Norme du bâtiment à carbone zéro du pays en mai 2017. Pour en savoir plus, consultez le site cagbc.org

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des solutions de services de placement aux institutions et aux sociétés, en étroite collaboration avec nos sociétés mères. Ces solutions comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. En date du 31 décembre 2018, CIBC Mellon détenait plus de 1,8 mille milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de sociétés d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. Membre du réseau mondial de BNY Mellon, CIBC Mellon comptait 33,1 mille milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous administration en date du 31 décembre 2018. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique pour désigner l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour en savoir davantage, y compris sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard des questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez www.cibcmellon.com.

