HomeExchange acquiert NightSwapping et renforce sa position de leader dans l'hébergement entre particuliers

PARIS, Feb. 14, 2019 /PRNewswire/ -- Emmanuel Arnaud, Président Directeur Général, Charles-Edouard Girard, Président Exécutif, annoncent l'acquisition de la plateforme NightSwapping.

Cette acquisition s'inscrit dans une ambition plus vaste, qui est de proposer une option de vacances authentiques et à forte valeur ajoutée à un large public.

Fondé en 2012 par Serge Duriavig, NightSwapping est basé sur un concept novateur, la «Cagnotte», qui permet aux voyageurs et aux hôtes de gagner des «crédits» et de les échanger contre des voyages et d'autres opportunités. En 2014, NightSwapping a acquis MyTwinPlace, un concurrent espagnol fondé en 2013.

«Je suis ravi que la société que j'ai créée rejoigne HomeExchange, le leader de l'hébergement gratuit. Nos membres bénéficieront d'une toute nouvelle gamme d'options et de services qui leur permettra de profiter encore mieux de tous les avantages que l'échange de maison a à offrir... Je ne pouvais pas souhaiter un meilleur avenir à la communauté des échangeurs de maisons passionnés qui ont rejoint NightSwapping», a déclaré Serge Duriavig.

Avec cette acquisition, HomeExchange renforce sa position de leader mondial incontesté dans le secteur de l'hospitalité gratuite entre particuliers.

«Nous sommes heureux d'accueillir la communauté NightSwapping chez HomeExchange. L'échange de maison fait de plus en plus d'adeptes, c'est une manière de voyager tout à fait unique car elle permet à chacun d'être accueilli en invité partout dans le monde. Nous avons porté l'expérience à un niveau sans précédent, en offrant à nos utilisateurs la sécurité et la flexibilité qui font toute la différence », explique Emmanuel Arnaud.

«Au cours des quatre dernières années, nous avons connu une croissance rapide, à la fois de manière organique et également grâce à une série d'acquisitions stratégiques. Après avoir réuni, en début d'année toutes les communautés du groupe sous la marque phare HomeExchange, nous proposons désormais la plateforme d'échange de maison la plus populaire et la plus fiable du marché. Aujourd'hui, les voyageurs peuvent choisir parmi 400000 maisons uniques à travers le monde. Nous continuerons d'innover pour faire de l'échange de maison une option de vacances de premier plan pour un large public », ajoute Charles-Edouard Girard.

A propos de HomeExchange

Leader mondial de l'échange de maisons, HomeExchange s'affirme comme la solution d'hébergement chaleureuse et authentique en permettant d'échanger sa maison pendant les vacances. Au cours des quatre dernières années, Emmanuel Arnaud, Président Directeur Général et Charles-Edouard Girard, Président Exécutif, ont levé un total de 43 millions USD. Après avoir développé avec succès leur première entreprise, GuesttoGuest, Arnaud et Girard ont acquis Trampolinn, Itamos, HomeForHome, et Knok. En 2017, ils ont ajouté à leur portefeuille le pionnier américain HomeExchange, puis le canadien Echangedemaison. L'année 2018 a marqué un tournant, lorsque ces communautés ont été réunies sous leur marque phare, HomeExchange. La société compte 100 collaborateurs et siège à Cambridge, Massachusetts, et Paris.

