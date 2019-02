Self Care Catalysts et OncologyInformationService annoncent un partenariat pour produire des informations centrées sur le patient pour le traitement du cancer en Europe





Self Care Catalysts (SCC) et OncologyInformationService (O.I.s)) annoncent un partenariat pour mettre au point un ensemble de données objectives, centrées sur le patient, en vue de faire progresser la recherche sur le cancer. Le partenariat apportera de nouvelles connaissances en combinant des données cliniques objectives et des données relatives au ressenti des patients, pour produire des données probantes provenant de toute l'Europe.

Le partenariat permettra d'établir un aperçu global des traitements du cancer, en combinant les plateformes Health Storylines (SCC) et TherapyMonitor (O.I.s)) des deux sociétés. Le partenariat débutera avec TherapyMonitor sur le myélome multiple, pour lequel O.I.s) a mis en place une base objective répertoriant plus de 5 000 traitements longitudinaux dans plus de 200 établissements depuis 2016. TherapyMonitor repose sur une méthodologie acceptée par les autorités européennes d'évaluations des technologies de la santé. La nouvelle plateforme reliera cette source unique de données probantes aux maladies déclarées par les patients et le ressenti de leur traitement au quotidien à travers l'application Health Storylines, de SCC. Le partenariat s'étendra ensuite à d'autres formes de cancer.

Selon Lenka Kellerman, la PDG et fondatrice d'O.I.s), « l'adhésion des patients doit être la clé de voûte de la qualité des soins. Ethan Basch, docteur en médecine, conseiller de Self Care Catalysts et oncologue, a démontré que le simple fait que le patient auto-évalue ses soins améliore les résultats. Ces mêmes applications d'auto-évaluation, mises au point par SCC pour que les patients adhèrent à leurs soins, sont aussi d'excellents outils de recherche pour identifier ce qui fonctionne réellement pour les patients. On obtient ainsi des données probantes. En tant que fournisseur de premier plan de données probantes en Europe, nous sommes ravis de collaborer avec des experts des États-Unis et du Canada menant des recherches pointe sur les soins auto-administrés. »

« En outre, Self Care Catalysts est un excellent partenaire pour une entreprise basée en Europe, car son outil sera entièrement conforme au RGPD et permettra aux patients de décider qui peut accéder à leurs données, tout en préservant leur anonymat », a-t-elle ajouté.

Grace Soyao, la PDG et fondatrice de Self Care Catalysts, a ajouté : « OIS comme SCC s'attachent à rendre les soins auto-administrés plus intuitifs et faciles pour les patients, mais également plus accessibles pour la recherche en oncologie. OIS s'est révélé être d'un immense avantage pour les patients atteints de myélome multiple à travers l'Europe, car il réunit les patients, les médecins et les chercheurs dans un écosystème conçu pour améliorer les résultats et le ressenti. Nous sommes extrêmement fiers que le produit Health Storylines ait été choisi par OIS pour contribuer à étendre la compréhension du ressenti du patient à la recherche clinique en Europe. C'est un grand honneur et cela illustre à quel point notre équipe a travaillé dur. »

« Nous avons procédé à un examen exhaustif pour définir les meilleurs outils d'évaluation de la qualité de vie des patients atteints de cancer. Notre examen a démontré que Self Care Catalyst Inc. était la solution la plus complète et adaptable pour recueillir le ressenti du patient durant le traitement contre le cancer. Leur équipe a produit des résultats extraordinaires. Ils comptent 60 000 utilisateurs et près de 90 % d'entre eux continuent d'adhérer pendant des mois à la plateforme SCC aux fins d'étude. Il est dans leur culture de faire ce qu'il y a de mieux pour les patients. O.I.s) et Self Care Catalysts s'imposent rapidement comme les marques les plus fiables dans la recherche sur le cancer centrée sur le patient. »

À propos d'OncologyInformationService (O.I.s)) :

Lors de la création d'O.I.s. en 1993, l'idée était de se plonger dans des données complexes, objectives, des domaines de l'oncologie et de l'hématologie, d'analyser les algorithmes de traitement et l'adhésion aux directives cliniques. Le principal objectif est de parvenir à une vision globale des traitements du cancer. C'est pourquoi nous estimons que le ressenti partagé par les patients devrait servir de fil conducteur entre les associations de patients, les oncologues et les hématologues, les centres de recherche et les sociétés pharmaceutiques. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.oncologyinformationservice.com

À propos de Self Care Catalysts :

Self Care Catalysts est une société fournissant des solutions, des renseignements et des analyses aux patients. Elle tire sa valeur des données probantes centrées sur le patient et conçues pour éclairer la gestion des soins, les décisions thérapeutiques, la gestion du cycle de vie des produits et les interventions pour changer les habitudes. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.selfcarecatalysts.com/.

