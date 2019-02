J.D. Power attribue à Co?operators la meilleure cote de satisfaction de la clientèle en assurance automobile dans les régions de l'Alberta, de l'Ontario et de l'Atlantique





GUELPH, ON, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Co?operators a remporté dans les trois régions où elle a participé à l'étude, soit en Alberta, en Ontario et en Atlantique, le prix décerné par J.D. Power Canada à l'issue de son étude de 2019 sur la satisfaction de la clientèle d'assurance automobile.

Cette étude mesure la satisfaction globale de la clientèle canadienne envers les assureurs automobiles en fonction de cinq critères : l'offre de produits et garanties, le prix, la facturation et le paiement, les interactions non liées aux réclamations et les réclamations. Co?operators arrive en tête au chapitre des échanges non liés aux réclamations dans les régions de l'Ontario et de l'Atlantique et se classe dans les premiers rangs dans toutes les autres catégories.

« Ces résultats reflètent l'engagement d'ensemble de notre personnel et des conseillers à offrir une expérience client exceptionnelle dans tout le Canada », dit Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co?operators. « En tant que chef de file de l'industrie en matière de mobilisation envers la clientèle, nous accordons beaucoup d'importance aux commentaires des clients et les observations tirées de l'étude de J.D. Power nous aideront à continuer d'offrir la sécurité financière et la tranquillité d'esprit aux Canadiens ».

Depuis la première étude en 2008, les résultats détaillés des rapports de J.D. Power ont permis de discerner les forces de l'entreprise et les occasions à saisir. Chaque année, ces résultats aident Co?operators à se concentrer sur des domaines précis afin d'améliorer le service et de satisfaire ses clients, ce qui explique ses bons résultats, notamment sur le plan de la fidélisation et de la croissance de la clientèle.

Pour en savoir plus sur l'étude, visitez canada.jdpower.com (en anglais seulement).

Remarque : Égalité au premier rang de l'étude sur la satisfaction de la clientèle d'assurance automobile de J.D. Power Canada (région de l'Alberta).

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont l'actif sous administration s'élève à plus de 42,5 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt et au palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.cooperators.ca.

SOURCE Co-operators

