Supremex annonce la date de tenue de la téléconférence pour ses résultats du T4 et de l'année financière 2018





MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX: SXP), un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de produits d'emballage en plein essor, dévoilera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2018, le jeudi 21 février 2019, avant l'ouverture des marchés. Une téléconférence sera tenue la même journée, à 10 h 00 (heure de l'Est) pour discuter des résultats.

Téléconférence :

La conférence téléphonique sera accessible via webdiffusion, à partir du site de la Société dans la section Investisseurs, sous Web Diffusion.

Veuillez prendre note que la téléconférence sera tenue en anglais. Pour participer à la conférence (professionnels de la communauté d'investissement seulement) ou l'écouter en direct :

Depuis la grande région de Montréal, appelez le 514 807-9895

grande région de Montréal, appelez le 514 807-9895 Ailleurs en Amérique du Nord, appelez sans frais le 1 888 231-8191

La conférence en différé sera également disponible dans la section Investisseurs du site Web de la Société.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor. Supremex compte 12 installations réparties dans sept provinces au Canada et trois installations aux États-Unis, et emploie environ 810 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits de papier et d'emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, de distributeurs, d'organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions. Pour plus d'information, visitez le www.supremex.com.

SOURCE Supremex Inc.

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 08:00 et diffusé par :