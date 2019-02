/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Donation d'objets et d'accessoires de Radio-Canada au Musée de la civilisation/





QUÉBEC, le 6 fevr. 2019 /CNW Telbec/ - Le directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, en présence de François Messier, directeur général, Productions de Radio-Canada, vous convie à la conférence de presse soulignant l'entrée officielle d'une sélection d'objets et d'accessoires emblématiques venant compléter la donation de costumes patrimoniaux de Radio-Canada.

Le jeudi 14 février 2019, à 11 h

Au Centre national de conservation et d'études des collections

1725, boul. Wilfrid-Hamel, Québec

(Parc industriel Duberger)

Comme pour les costumes acquis précédemment, chaque pièce faisant partie du dernier volet de cette donation extrêmement importante pour la mémoire collective a fait l'objet d'une sélection rigoureuse selon des critères d'acquisition définis. Sur place, nous vous présenterons un aperçu de la sélection.

N.B. L'activité de presse ayant lieu au Centre national de conservation et d'études des collections -un lieu hautement sécurisé - veuillez confirmer votre présence au plus tard le mercredi 13 février 2019 à 15 h auprès de Anne-Sophie Desmeules, 418 643-2158, poste 208 ou par courriel à anne-sophie.desmeules@mcq.org. De plus, si un itinéraire est nécessaire, n'hésitez pas à le demander.

