IHG® accueille Six Senses Hotels Resorts Spas dans sa famille de marques





Six Senses devient la toute dernière marque à intégrer l'une des principales sociétés hôtelières de la planète

LONDRES, 14 février 2019 /PRNewswire/ -- IHG® (InterContinental Hotels Group), l'une des principales sociétés hôtelières au monde, accueille un nouveau membre de la famille au sein de son portefeuille de marques, grâce à l'acquisition de Six Senses Hotels Resorts Spas.

Six Senses est réputée pour son accent placé sur le bien-être et la durabilité, chaque hôtel et complexe étant établi sur des sites d'une incroyable beauté naturelle qui vous coupera le souffle, et délivre un niveau de service sans compromis dont vous vous rappellerez longtemps après votre départ. Toutes ces qualités ont été récompensées dans le cadre d'une multitude de prix et de distinctions* au sein du secteur, parmi lesquels Travel+Leisure (prix World Best Award, Meilleure marque hôtelière pendant deux années consécutives), TIME Magazine, Conde Nast Traveler et Skift, pour n'en citer que quelques-uns.

Possédant des propriétés dans 12 pays, Six Senses est à l'origine de quelques-uns des hôtels, complexes et spas les plus attrayants au monde, parmi lesquels : un domaine viticole du 19e siècle situé dans la vallée du Douro (Portugal), plusieurs complexes situés sur des îles magnifiques aux Seychelles et aux Maldives, plusieurs refuges en bord de plage en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam et à Oman, une escapade urbaine à Singapour, ainsi que plusieurs résidences dans les montagnes de Courchevel (France).

Six Senses rejoint un nombre croissant de marques de luxe qui ont intégré la famille IHG, parmi lesquelles :

InterContinental ® Hotels & Resorts , plus grande marque hôtelière de luxe au monde, qui a récemment célébré l'ouverture de son 200 e hôtel, et qui a été désignée Marque hôtelière leader mondiale pour la 12 e fois lors des World Travel Awards (WTA). Cette marque s'adresse à ceux qui aiment et apprécient le mode de vie InterContinental - le glamour et l'exaltation de lieux fascinants, mêlés à un savoir-faire international et à une sagesse culturelle locale.

, plus grande marque hôtelière de luxe au monde, qui a récemment célébré l'ouverture de son 200 hôtel, et qui a été désignée pour la 12 fois lors des World Travel Awards (WTA). Cette marque s'adresse à ceux qui aiment et apprécient le mode de vie InterContinental - le glamour et l'exaltation de lieux fascinants, mêlés à un savoir-faire international et à une sagesse culturelle locale. Regent ® Hotels & Resorts , qui a également été récemment acquise, et qui fait désormais l'objet d'un repositionnement célébrant le profond héritage luxueux de la marque et son patrimoine vénéré. Née en 1970, la collection d'hôtels et de complexes modernes est ancrée dans un cadre de vie extraordinaire, et bénéficie d'un héritage luxueux qui perdure encore aujourd'hui.

, qui a également été récemment acquise, et qui fait désormais l'objet d'un repositionnement célébrant le profond héritage luxueux de la marque et son patrimoine vénéré. Née en 1970, la collection d'hôtels et de complexes modernes est ancrée dans un cadre de vie extraordinaire, et bénéficie d'un héritage luxueux qui perdure encore aujourd'hui. Kimpton® Hotels & Restaurants, société pionnière du secteur qui a été la première à lancer le concept de boutiques aux États-Unis. La marque est désormais prête à s'établir dans 20 nouvelles destinations mondiales, parmi lesquelles Mexico , Paris , Barcelone, Bali et Shanghai , dont chacune proposera une conception audacieuse et ludique, une restauration primée ainsi que des aménagements surprenants pour veiller à ce que les clients bénéficient de l'expérience ultime en matière de séjour en boutique-hôtel.

Sur les quatre marques de luxe leaders d'IHG, les clients peuvent désormais bénéficier de près de 300 hôtels luxueux à travers le monde, étant prévu que plus de 100 hôtels ouvrent leurs portes dans les années à venir.

Au sein de la famille IHG, il est prévu que Six Senses développe 60 propriétés au cours des 10 prochaines années. Ces propriétés incluent d'incroyables nouveaux hôtels et complexes de Six Senses issus d'un fort restauré du 14e siècle au Rajasthan, plusieurs villas situées sur une île privée au Cambodge, ainsi que le premier hôtel de la marque en Amérique du Nord - un duo moderne de tours à la forme torsadée, conçues par Bjarke Ingles, proches de la High Line du quartier du West Chelsea à Manhattan.

Le président-directeur général d'IHG, Keith Barr, a déclaré : « Le portefeuille croissant de marques de luxe d'IHG est une collection des meilleures marques du secteur du tourisme. Chacune offre quelque chose d'unique à nos clients, et elles confèrent ensemble un choix inégalé de lieux et d'expériences. Nous sommes incroyablement fiers d'accueillir Six Senses dans notre famille de marques, et sommes impatients d'ouvrir de formidables nouveaux hôtels, complexes et spas ? chacun demeurant fidèle à la réputation mondialement reconnue de Six Senses, caractérisée par le bien-être et l'engagement sans faille en faveur de voyages qui ont un sens. »

Au coeur de tous les hôtels et complexes Six Senses se trouve un Six Senses Spa, au sein duquel les clients peuvent se détendre, se recentrer et se régénérer entièrement. Les clients sont guidés sur un chemin personnel leur permettant d'atteindre l'harmonie et l'équilibre, afin d'assurer des bienfaits positifs et durables. Aspect unique dans le secteur hôtelier, Six Senses pousse également le bien-être au-delà du spa, en l'intégrant à l'intégralité du séjour, aidant ainsi les clients à apprendre quelque chose de nouveau et à se reconnecter avec eux-mêmes, avec les autres, et avec le monde qui les entoure.

« C'est une nouvelle période excitante pour Six Senses », a déclaré le président-directeur général de Six Senses, Neils Jacobs. « IHG croit en notre objectif consistant à fusionner les deux plateformes de bien-être et de durabilité afin de promouvoir la santé personnelle et la santé de la planète. Le fait d'unir nos forces avec IHG signifie que nous pouvons exploiter une richesse de systèmes et une excellence opérationnelle, afin de faire croître notre marque et d'atteindre de nouveaux marchés, sans perdre notre personnalité originale et notre touche d'espièglerie. »

Dans un avenir proche, les clients pourront réserver leur séjour Six Senses via les plateformes de réservation d'IHG, telles que le site Web ihg.com et l'application mobile leader de la société, et bénéficier des avantages du programme de fidélité IHG® Rewards Club.

À travers 15 des plus grandes marques hôtelières de la planète, et plus de 5 500 hôtels autour du monde, IHG offre aux voyageurs et membres de son programme mondial de fidélité IHG® Rewards Club un séjour hôtelier pour toutes les occasions de voyage.

À propos d'IHG®

IHG ® (InterContinental Hotels Group) [LON :IHG, NYSE :IHG (ADRs)] est une organisation mondiale possédant un large portefeuille de marques hôtelières, parmi lesquelles Regent Hotels & Resorts, InterContinental® Hotels & Resorts, Kimpton® Hotels & Restaurants, Hotel Indigo®, EVEN® Hotels, HUALUXE® Hotels and Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, vocotm Hotels, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Holiday Inn Club Vacations®, Holiday Inn Resort®, avid® hotels, Staybridge Suites® et Candlewood Suites®.

IHG concède sous franchise, concède sous licence, gère ou possède plus de 5 500 hôtels et environ 826 000 chambres hôtelières dans plus de 100 pays, avec plus de 1 800 hôtels dans son portefeuille de développement. IHG gère également l'IHG® Rewards Club, notre programme mondial de fidélité, qui compte plus de 100 millions de membres inscrits.

InterContinental Hotels Group PLC est la société de portefeuille du Groupe, constituée en Grande-Bretagne et immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles. Plus de 375 000 employés travaillent dans les hôtels et bureaux professionnels d'IHG à travers le monde.

Rendez-vous sur www.ihg.com pour obtenir des informations sur les hôtels et réservations, ainsi que sur www.ihgrewardsclub.com pour en savoir plus sur le programme IHG Rewards Club. Pour consulter nos toutes dernières actualités, rendez-vous sur : www.ihgplc.com/media et suivez-nous sur les réseaux sociaux : Twitter.com/IHGCorporate et www.facebook.com/IHGCorporate.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/480173/IHG_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 07:25 et diffusé par :