Confirmation par la Beijing Intellectual Property Court du jugement en contrefaçon de brevet de la technologie du FibroScan® d'Echosens, et condamnation de la société Wuxi Hisky Medical au paiement de dommages-intérêts et à l'arrêt de la production et de la vente des produits contrefaisants en Chine





PARIS, February 14, 2019 /PRNewswire/ --

Echosens, entreprise française de haute technologie qui développe, fabrique et commercialise la gamme de dispositifs médicaux FibroScan®, destinés à l'évaluation des maladies chroniques du foie, annonce aujourd'hui que la Beijing Intellectual Property Court a confirmé le jugement contre Wuxi Hisky Medical, fabriquant du Fibrotouch, pour contrefaçon du brevet ZL00805083X d'Echosens protégeant la technologie du FibroScan®.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/664145/Echosens_Logo.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/821420/Fibroscan_Logo.jpg )

Aux termes de cette décision, Wuxi Hisky Medical est condamné à verser 30 millions de RMB (soit l'équivalent de 3,90 millions d'euros) de dommages-intérêts à Echosens et à cesser la fabrication et la commercialisation de leurs produits contrefaisants en Chine.

Laurent Sandrin, co-fondateur d'Echosens déclare : « Nous sommes convaincus que ce jugement représente une étape essentielle dans le renforcement des droits de propriété intellectuelle d'Echosens en Chine et plus généralement au niveau mondial. Echosens reste très vigilant et déterminé à maintenir ses droits afin de garantir la protection de l'ensemble de ses actifs, de ses distributeurs, de ses salariés et de ses actionnaires ».

Wuxi Hisky Medical peut faire appel de cette décision qui s'ajoute à celles très favorables précédemment obtenues par Echosens en Allemagne. Par un premier jugement du 20 avril 2017, le tribunal de Düsseldorf a reconnu la violation par Wuxi Hisky Medical du brevet impliqué. Le 1er mars 2018, la Cour Supérieure de Düsseldorf a confirmé ce jugement en appel, interdisant toute commercialisation de Fibrotouch de Wuxi Hisky Medical.

A propos d'Echosens

Leader mondial du diagnostic des maladies chroniques du foie, Echosens a fondamentalement transformé la prise en charge des patients, grâce au FibroScan®, unique dispositif breveté utilisant VCTEtm pour l'évaluation de l'élasticité du foie et CAPtm pour la quantification de la stéatose.

FibroScan® est la référence mondiale du diagnostic hépatique non invasif s'appuyant sur plus de 2 000 publications et une quarantaine de recommandations.

Avec un large réseau de distribution international comprenant notamment la France (Paris), les États-Unis (Waltham) et la Chine (Shanghai, Shenzhen et Pékin), Echosens a permis l'installation et l'utilisation du FibroScan® dans plus de 80 pays.

http://www.echosens.com

Echosens - Sophie Ghibellini sophie.ghibellini@echosens.com - +33(0)1-44-82-78-50

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 07:15 et diffusé par :