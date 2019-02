Invitation aux médias - Présentation du projet de loi modifiant la Loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans





QUÉBEC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean?François Roberge, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils procéderont à la présentation du projet de loi no 5 modifiant la Loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans déposé ce matin à l'Assemblée nationale du Québec.

DATE : Jeudi 14 février 2019



HEURE : 13 h 30

LIEU : École primaire Sans-Frontière 360, avenue Bélanger Québec (Québec) G1M 1W1

L'annonce aura lieu sous réserve que l'Assemblée nationale accepte le dépôt du projet de loi.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 07:00 et diffusé par :