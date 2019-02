Morneau Shepell annoncera les résultats de sa nouvelle enquête à Montréal, lors de son huitième sommet annuel sur la santé mentale au travail





Les résultats de l'enquête sur la santé mentale au travail seront dévoilés le 20 février lors de l'événement Réseau Employeur 2019

MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Les employés déclarent être plus stressés et se sentir plus seuls qu'il y a cinq ans. Dans sa dernière enquête sur la santé mentale en milieu de travail, Morneau Shepell constate que la stigmatisation entourant la santé mentale au travail s'est atténuée, mais est encore courante. De meilleures approches en santé mentale au travail ont un effet positif sur les employés qui s'entendent pour dire que leur organisation crée un milieu de travail propice au mieux-être mental.

Lors de l'événement Réseau Employeur, Morneau Shepell dévoilera le détail des résultats de son enquête et fera connaître le point de vue d'employeurs canadiens renommés sur la façon dont les organisations peuvent soutenir le bien-être global de leurs employés, y compris leur mieux-être physique, mental, social et financier.

Morneau Shepell invite les représentants des médias à assister à son événement Réseau Employeur afin qu'ils soient parmi les premiers à prendre connaissance des résultats de sa nouvelle étude.

Renseignements sur l'événement à Montréal Quoi : Réseau Employeur 2019, huitième sommet annuel sur la santé mentale au travail - les présentations se dérouleront en français Quand : Mercredi 20 février 2019, de 7 h 30 à 9 h 45 (HE) - les présentations commencent à 8 h 15 Où : Club Saint-James, 1145, avenue Union, Montréal (carte) Qui : Les conférenciers suivants interviendront lors de l'événement Réseau Employeur à Montréal : Francine Pell, première vice-présidente et chef de la région du Québec, Morneau Shepell

première vice-présidente et chef de la région du Québec, Morneau Shepell Sylvain Authier, vice-président, Habilitation opérationnelle, Morneau Shepell

vice-président, Habilitation opérationnelle, Morneau Shepell Michèle Parent, directrice, Services-conseils en santé, Morneau Shepell

directrice, Services-conseils en santé, Morneau Shepell Marie-Hélène Gilbert, professeure agrégée au département de management, Université Laval

Cet événement est destiné aux médias et aux clients de Morneau Shepell, sur invitation seulement.

Des événements Réseau Employeur ont eu lieu partout au Canada, soit à Vancouver, à Calgary, à Toronto et à Halifax le 30 janvier, à Edmonton et à Ottawa le 31 janvier, et les prochains auront lieu à Montréal le 20 février et à Québec le 19 mars. Pour participer aux échanges en ligne, utilisez Twitter @Morneau_Shepell #ReseauEmployeur2019 #Santementale.

