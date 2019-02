Air Canada apporte des améliorations stratégiques à ses liaisons régionales dans l'est du Canada pour le printemps 2019





Les vols au départ de Toronto à destination de Fredericton , de Moncton et de Thunder Bay et ceux au départ de Montréal à destination de St. John's seront exploités par A319 d'Airbus

De la capacité est ajoutée entre Montréal et St. John's et entre Calgary et Halifax par l'affectation de plus gros appareils

MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui des modifications stratégiques dans l'est du Canada, notamment le remplacement des appareils régionaux d'Air Canada Express par des appareils d'Air Canada Rouge, de plus grande taille et offrant des prestations à bord, pour ses vols au départ de Toronto à destination de Fredericton, de Moncton et de Thunder Bay et ceux au départ de Montréal à destination de St. John's.

« Air Canada bonifie d'importantes liaisons dans l'est du Canada actuellement exploitées par appareil régional en configuration « tout économique » en y affectant des avions à réaction d'Air Canada Rouge, de plus grand gabarit, qui offrent le choix entre deux cabines, une connexion Wi-Fi et des divertissements à bord diffusés en continu sur les appareils personnels, a affirmé Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau d'Air Canada. Nous sommes heureux d'ajouter des options de voyage au départ et à destination de Terre-Neuve-et-Labrador en augmentant la capacité de nos vols sur St. John's via notre plaque tournante de Montréal, qui permet d'excellentes correspondances avec nos vastes réseaux nord-américain et mondial. La diversité et la polyvalence de notre parc aérien nous permettent également d'augmenter la capacité de notre populaire vol saisonnier Calgary-Halifax, en y affectant des appareils A320 d'Airbus de l'exploitation principale, de plus grande taille, puisque les correspondances à Calgary relient facilement l'est et l'ouest du Canada. »

Par ailleurs, en voyageant avec Air Canada, les clients peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan dans le cadre du programme de fidélisation qui occupe le premier rang au Canada. En outre, ceux qui y sont admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement hâtif et d'autres avantages.

Liaison Fréquence Montréal-St. John's 2 vols quotidiens

assurés par A319

d'Air Canada Rouge à

compter du 5 juin Toronto-Fredericton 2 vols quotidiens

assurés par A319

d'Air Canada Rouge à

compter du 1er juin Toronto-Moncton 3 vols quotidiens

assurés par A319

d'Air Canada Rouge à

compter du 1er mai Toronto-Thunder Bay 3 vols quotidiens

assurés par A319

d'Air Canada Rouge à

compter du 1er mai Calgary-Halifax 1 vol quotidien assuré

par A320 d'Air Canada

à compter du 14 mai

Grâce à la conclusion récente d'un contrat d'achat de capacité avec Chorus Aviation, Air Canada optimise son parc aérien, dans le cadre de sa stratégie de réseau, et affecte les appareils qui conviennent le mieux aux collectivités qu'elle dessert, tout en modernisant et en simplifiant son parc aérien régional.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 60 aux États-Unis et 98 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

