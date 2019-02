Annonce : Fortis Inc. va organiser une téléconférence le 15 février pour discuter des résultats annuels 2018





ST. JOHN'S, Terre-Neuve-et-Labrador, 14 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) publiera ses résultats financiers annuels 2018 le vendredi 15 février 2019. Une téléconférence et une webémission seront organisées le même jour à 8 h 30 (heure de l'Est). Barry Perry, président-directeur général, et Jocelyn Perry, vice-présidente adjointe et directrice financière, discuteront des résultats financiers annuels 2018 de la Société.



Les analystes, membres des médias et autres parties intéressées en Amérique du Nord sont invités à participer en appelant le 1 877-223-4471. Les participants internationaux peuvent appeler le 647-788-4922. Veuillez composer le numéro 10 minutes avant le début de l'appel. Aucun code n'est requis.

Une webémission audio en direct et archivée de la téléconférence sera disponible sur le site Web de la Société, www.fortisinc.com . Une transmission en différé de la conférence sera disponible deux heures après la fin de l'appel, et ce, jusqu'au 15 mars 2019. Veuillez appeler le 1 800-585-8367 ou 416-621-4642 et entrez le code 3279505.

À propos de Fortis

Fortis est un chef de file du secteur réglementé des services de l'électricité et du gaz en Amérique du Nord avec un chiffre d'affaires de 8,3 milliards CAD en 2017 et un total d'actifs d'environ 50 milliards CAD au 30 septembre 2018. Les 8 500 employés de la Société servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf états des États-Unis et trois pays des Caraïbes.

Les actions Fortis sont cotées sur les marchés boursiers TSX et NYSE, et négociées sous le symbole FTS. Des renseignements complémentaires sont disponibles sur les sites www.fortisinc.com , www.sedar.com ou www.sec.gov .

