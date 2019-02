Suning.com annonce le lancement d'un groupe de grands magasins pour accélérer son développement pluridimensionnel dans la distribution intelligente omnicanale





Suning s'apprête à racheter l'ensemble des 37 grandes surfaces de Wanda Department Stores, élargissant ainsi son réseau de points de vente en dur pour proposer une gamme complète de produits de consommation, avec davantage d'articles de mode et de produits de grande consommation

NANJING, Chine, 14 février 2019 /PRNewswire/ -- Suning.com (« L'entreprise »), enseigne de distribution figurant au classement Fortune Global 500 et détenue par Suning Holdings Group, l'une des plus puissantes sociétés commerciales en Chine, a récemment annoncé le lancement de son propre groupe de grands magasins, qui sera axé sur les opérations professionnelles de grande distribution d'articles de mode, en vue de renforcer le développement pluridimensionnel de la marque dans la distribution intelligente en ligne et hors ligne et d'améliorer l'expérience des acheteurs. L'entreprise rachètera également au groupe Wanda, une importante société commerciale chinoise de promotion immobilière, l'ensemble des activités de Wanda Department Stores en Chine, en vue d'élargir son réseau de points de vente en dur et de renforcer sa chaîne d'approvisionnement en produits toutes catégories, afin de satisfaire davantage de consommateurs locaux et d'augmenter ses bénéfices sur le marché du détail chinois.

Première enseigne de distribution intelligente omnicanale en Chine, Suning.com s'est toujours attachée à bâtir un écosystème de distribution pluridimensionnel, aussi bien en ligne qu'hors ligne, afin de créer des expériences d'achat variées, de façon visible et dans un souci de pouvoir répondre aux besoins du consommateur à tout moment et n'importe où. La création de ce nouveau groupe et l'acquisition de Wanda Department Stores devraient consolider encore davantage les avantages compétitifs hors ligne de Suning.com, en augmentant les ressources globales de son réseau de distribution et en renforçant le potentiel commercial de l'entreprise en matière de création de nouvelles opportunités d'affaires sur le segment des produits toutes catégories, en particulier les articles de mode, d'art de vivre et de grande consommation.

Les 37 grandes surfaces de Wanda Department Stores, situées dans des grandes villes et des villes moyennes chinoises, comptent plus de 4 millions de clients. Dans le cadre de cette opération, Suning.com exploitera également ses puissantes capacités technologiques, telles que l'apprentissage des données, l'intelligence artificielle ou encore l'Internet des objets, pour accélérer la numérisation de la gestion des opérations des grands magasins traditionnels afin d'améliorer l'expérience générale du service ainsi que la rentabilité du secteur.

« La prospérité du secteur de la distribution hors ligne ne saurait reposer uniquement sur le modèle et l'expérience traditionnels. Ce secteur doit adopter des technologies et des concepts commerciaux innovants afin de proposer en permanence de nouveaux services personnalisés de qualité aux consommateurs », a déclaré Zhang Jindong, le président de Suning Holdings Group.

Suning et Wanda entretiennent des relations de coopération stratégique depuis 2015 et ont renforcé leur partenariat en 2018, lors de l'acquisition par Suning d'une part minime dans la filiale de gestion commerciale de Wanda.

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning Holdings Group est l'une des plus importantes sociétés commerciales en Chine, avec deux entreprises publiques en Chine et au Japon. En 2018, l'entreprise figurait pour la troisième année consécutive au deuxième rang du classement des 500 premières entreprises privées chinoises, avec un chiffre d'affaires annuel de 557,875 milliards de yuans (environ 69 milliards d'euros). Se donnant pour mission de « Porter l'écosystème transsectoriel en créant une qualité de vie d'élite pour tous », Suning a réussi à renforcer sa position en élargissant son coeur de métier à travers diverses industries verticales : Suning.com, Logistique, Services financiers, Technologie, Promotion immobilière, Sports, Médias & Divertissement et Investissement. Suning.com a figuré dans le classement Fortune Global 500 en 2017 et 2018.

