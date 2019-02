Nouveau Monde Graphite et Traxys Group signent un accord « offtake » et de marketing conjoint pour 25 000 tonnes de flocons de concentré de graphite





SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec and NEW YORK, 14 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite ("Nouveau Monde" ou "NMG") (Bourse de croissance TSX-V: NOU) et Traxys Group ("Traxys") sont heureuses d'annoncer la signature d'un accord « offtake » et de marketing conjoint pour des flocons de concentré de graphite devant être produits par Nouveau Monde à ses installations de Saint-Michel-des-Saints. Traxys est une entreprise mondiale de logistique et de négociation de matières premières, exerçant ses activités, entre autres, en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Afrique, en Extrême-Orient, en Chine et en Inde.



Faits saillants:

Signature avec Traxys d'un accord « offtake » et de marketing conjoint contraignant.

Pour chacune des deux premières années, Traxys commercialisera, à des fins de préqualification du produit auprès des clients, 200 tonnes de flocons de concentré de graphite (400 tonnes au total) provenant de l'usine de démonstration actuellement en exploitation de NMG (« phase de démonstration »).

Pour chacune des cinq premières années de la production commerciale de Nouveau Monde (« phase commerciale»), 25 000 tonnes de flocons de concentré de graphite seront vendues par NMG par l'intermédiaire de Traxys.

Traxys aura le droit exclusif de commercialiser, distribuer et revendre les produits de flocons de graphite à sa clientèle.

Accord « offtake » et de marketing conjoint

« Cet accord « offtake » et de marketing conjoint représente l'atteinte d'un jalon majeur pour notre entreprise » affirme Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde Graphite. « Cette entente sécurise significativement les flux de trésorerie projetés de notre société de même que la valeur de l'avoir de nos actionnaires. De plus, notre partenariat avec Traxys, qui dispose d'un réseau de vente exhaustif et de clients de premier ordre pour les produits à base de graphite naturel, permet à Nouveau Monde d'accéder rapidement à une clientèle sophistiquée et de se bâtir une réputation solide de fournisseur fiable. L'expérience acquise par notre société grâce à cette entente pourra être mise à profit sur d'autres marchés en plus d'établir des critères normatifs probants quant à la qualité de nos produits. En définitive, cet accord significatif valide notre stratégie de développer le projet Matawinie en phases, produisant en premier lieu des tonnes de flocons de concentré de graphite dans notre usine de démonstration et en second lieu, des produits à valeur ajoutée à base de graphite. À chaque étape, nous nous rapprochons de notre objectif de devenir le premier producteur de graphite en Amérique du Nord ».

Dennis Gates, vice-président senior de Traxys, ajoute: «En tant que négociant mondial de matières premières, nous sommes ravis d'accroître notre présence sur le marché du graphite afin de mieux servir nos clients et nous sommes convaincus que Nouveau Monde Graphite propose le bon produit, au bon moment et au bon endroit. Durant notre vérification diligente des opérations de Nouveau Monde à Saint-Michel-des-Saints, nous avons été impressionnés tant par la qualité des flocons de concentré de graphite que par les connaissances et l'expérience de l'équipe. Nous sommes convaincus qu'un actif de qualité tel le projet Matawinie est à la fois nécessaire et le bienvenu en Amérique du Nord afin de répondre à la demande croissante de graphite de qualité partout dans le monde. »

En vertu de l'accord, Traxys commercialisera, pour chacune des années 2019 et 2020, soit la phase de démonstration, 200 tonnes de flocons de concentré de graphite mis à disposition par Nouveau Monde. Ces premières livraisons permettront aux clients de procéder à la qualification des produits et à Traxys de conclure des contrats de vente commerciaux avec ces derniers pour la phase commerciale .

Suivant la phase de démonstration, Traxys distribuera annuellement 25 000 tonnes de produits de flocons de concentré de graphite pour une durée de 5 ans à compter du début de la phase commerciale. Il est à noter que le volume sera ajusté chaque année en fonction de la demande et de la capacité de production.

En contrepartie de ses services, Traxys recevra de NMG un frais de commercialisation, lequel a été établi selon les conditions du marché.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite a découvert en 2015 un gisement de graphite de haute qualité sur sa propriété Matawinie située à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, au Québec. Cette découverte a mené à l'annonce des résultats d'une étude de faisabilité en date du 24 octobre 2018. L'étude de faisabilité a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 100 000 tonnes par année de concentré de graphite sur une période de 25,5 ans. NMG opérera son usine de démonstration jusqu'en 2020. Durant cette période, elle prévoit la production de 2 000 tonnes de flocons de graphite concentré dans le but d'homologuer ses produits auprès de clients nord-américains et internationaux.

Dans une optique d'intégration verticale et de développement durable, NMG planifie la construction d'une usine dédiée à la seconde transformation à grande échelle de son graphite afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie des batteries lithium-ion. L'équipe de NMG, qui cumule plus de 60 ans d'expérience dans le graphite, développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes, tout en favorisant une faible empreinte environnementale. Le projet de NMG bénéficie d'un bassin de main-d'oeuvre important provenant de la région et est situé à proximité des axes routiers et d'une source d'hydroélectricité abondante, abordable et renouvelable, lui conférant ainsi un avantage économique.

À propos de Traxys

Traxys est un négociant et commerçant dans les secteurs des métaux et minéraux. Ses activités de logistique, de marketing, de distribution, de gestion de la chaîne logistique et de commerce sont exercées par plus de 450 employés répartis dans plus de 20 bureaux à travers le monde et son chiffre d'affaires annuel dépasse les 7 milliards USD. Basée au Luxembourg, Traxys se spécialise dans l'approvisionnement, la négociation, la commercialisation et la distribution de métaux non ferreux, de ferro-alliages, de minéraux, de matières premières industrielles et d'énergie. Le groupe sert une large base de clients industriels et offre une gamme complète de services commerciaux et financiers. Traxys, une société privée, appartient à l'équipe de direction de Traxys, au groupe Carlyle (NASDAQ: CG) ainsi qu'aux filiales de Louis M. Bacon, fondateur, président du conseil, chef de la direction et principal gestionnaire de placements de Moore Capital Management LP.

Pour plus d'information:

Eric Desaulniers, Président et chef de la direction +1-819-923-0333 Tristan Menard, Vice-président exécutif, Marchés des capitaux +1-514-296-6339

www.nouveaumonde.ca



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, contenus dans le paragraphe « À propos de Société » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constitue de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et est fondé sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction. La direction de la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles sur la base de données SEDAR (www.sedar.com) et le site internet de la Société à: www.nouveaumonde.ca





