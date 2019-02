Canada Goose accroît sa présence à Montréal en ouvrant une nouvelle usine de fabrication





La huitième usine de l'entreprise devrait créer plus de 650 nouveaux emplois au cours des deux prochaines années

TORONTO, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Canada Goose (NYSE/TSX: GOOS) a annoncé l'ouverture de sa deuxième usine au Québec, qui sera sa huitième installation de fabrication en propriété exclusive au Canada. Cette annonce est un exemple éloquent de son engagement continu à garder la production de ses manteaux en duvet emblématiques au Canada. Située dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville à Montréal, au Québec, l'usine de 10 680 mètres carrés sera opérationnelle et emploiera plus de 100 personnes d'ici la fin du mois de mars 2019. À plein rendement, elle devrait créer 650 nouveaux postes d'ici la fin de 2020.

La nouvelle usine de production suivra la récente ouverture fructueuse de l'usine de fabrication de Boisbriand, au Québec, en 2017. Celle-ci emploie maintenant plus de 500 nouveaux employés. L'usine sera équipée de la toute dernière technologie de fabrication sans fil, qui améliorera son efficacité en temps réel, et ses opérateurs disposeront d'une tablette pour recevoir numériquement des directives d'exécution opérationnelle. L'usine produira une grande variété d'articles de la collection Canada Goose, qui est vendue dans plus de 40 pays du monde entier.

« À titre de chef de file, nous élevons continuellement le niveau de la fabrication de vêtements du Canada et nous sommes ravis de le faire dans la province du Québec. Nous ne nous limitons pas à ouvrir des bureaux ou à planter un drapeau; nous contribuons à restaurer le secteur des vêtements coupés-cousus en créant d'importantes nouvelles carrières pour des centaines de personnes. Nous sommes incroyablement fiers d'investir dans la communauté et de continuer à augmenter notre capacité de production à l'interne », annonce Dani Reiss, président et directeur général de Canada Goose.

En coopération avec Montréal International, agence officielle de développement et de promotion économiques du Grand Montréal, Canada Goose agrandira son programme de formation national en l'intégrant à la nouvelle usine. Ce programme offrira des cours de couture aux employés potentiels. Une fois ces cours terminés, les apprentis obtiendront instantanément une occasion d'emploi à temps plein chez Canada Goose. À ce jour, plus de 800 employés du Canada ont terminé le programme de formation et occupent un poste de production clé comme opérateur de machine à coudre, supérieur hiérarchique et directeur de la production. De plus, les cours seront donnés en français aux employés locaux.

Au cours des quatre dernières années, Canada Goose a poursuivi l'expansion de son service de fabrication, qui inclut désormais trois sites à Winnipeg, trois sites dans la région du Grand Toronto et un site à Boisbriand, au Québec. Canada Goose est connue pour employer environ 20 % de la main-d'oeuvre du secteur des vêtements coupés-cousus au Canada et le nombre de ses employés en fabrication a plus que doublé depuis 2017.

À propos de Canada Goose Inc.

Né dans un petit entrepôt de Toronto en 1957, Canada Goose est aujourd'hui l'un des plus grands fabricants mondiaux de vêtements de performance haut de gamme. Chaque collection répond aux exigences extrêmes de l'Arctique et s'inspire d'une innovation incessante et d'un savoir-faire sans compromis. En passant par les installations de recherche en Antarctique et l'Extrême-Arctique canadien, les rues de New York, Londres, Milan, Paris et Tokyo, les gens sont fiers de porter des produits Canada Goose. Canada Goose compte plus de 3 400 employés à l'échelle mondiale et est un chef de file reconnu pour son engagement envers la fabrication au Canada. De plus, Canada Goose collabore depuis longtemps avec Polar Bears International. Veuillez visiter canadagoose.com pour de plus amples renseignements.

