/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le comité exécutif de la CMM rencontre la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest/





MONTRÉAL, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), présidé par la mairesse de Montréal et présidente de la CMM, madame Valérie Plante, rencontre la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, afin de faire le point les principaux dossiers d'intérêt métropolitain.

Un point de presse suivra auquel participeront la ministre et la présidente de la CMM, en présence des membres du comité exécutif.

Date : Jeudi 14 février 2019



Heure : 10 h 45



Lieu : Siège social de la Communauté

1002, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2400

Montréal (Québec) H3A 3L6

Créée le 1er janvier 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit près de 4 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km carrés. La Communauté exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

Liste des membres du comité exécutif : Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente, Sylvie Parent, mairesse de Longueuil et vice-présidente, Marc Demers, maire de Laval et vice-président du conseil, Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny, Martin Damphousse, maire de Varennes, Benoît Dorais, président du comité exécutif à Montréal, Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif à Montréal, Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine.

SOURCE Communauté métropolitaine de Montréal

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 06:30 et diffusé par :