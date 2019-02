Environnement et Changement climatique Canada lance une application météorologique





OTTAWA, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Les Canadiens connaissent la météo. Vérifier les prévisions météorologiques fait partie de notre quotidien. D'un océan à l'autre, nous faisons face à tous les types de conditions météorologiques. Tandis que les changements climatiques entraînent des variations de températures de plus en plus extrêmes, les Canadiens utilisent leurs appareils mobiles pour connaître les conditions actuelles. Pour cette raison, le gouvernement du Canada a mis au point une application qui assurera la sécurité des Canadiens et qui leur permettra de demeurer informés.

Aujourd'hui, la ministre d'Environnement et Changement climatique Canada, Catherine McKenna, a annoncé le lancement de MétéoCAN, la nouvelle application météorologique pour appareils mobiles du gouvernement du Canada. MétéoCAN offre aux Canadiens des renseignements météorologiques fiables et à jour. Qu'il s'agisse de mises à jour météorologiques quotidiennes sur les prévisions de pluie ou de neige, de renseignements sur les vagues de chaleur ou les fronts froids extrêmes dans les semaines à venir ou encore d'avertissements de tempêtes violentes et de tornades, cette application permettra aux Canadiens d'avoir un accès fiable aux prévisions et aux avertissements météorologiques.

MétéoCAN sera disponible sur les appareils mobiles Apple et Android. Ses renseignements météorologiques seront tirés d'Environnement et Changement climatique Canada, la source officielle de prévisions et d'alertes météorologiques au Canada. Les Canadiens seront également avisés des conditions météorologiques changeantes dans leur région lors de leurs déplacements, ce qui leur fournira les renseignements dont ils ont besoin pour demeurer en sécurité.

Citations

« L'application MétéoCAN met l'expertise des météorologistes d'Environnement et Changement climatique Canada à la disposition des Canadiens. Qu'on soit en train de skier, de patiner, de se déplacer ou en train de planifier une excursion d'une journée, MétéoCAN fournit des renseignements météorologiques fiables et en temps réel. De plus, étant donné que les changements climatiques font en sorte que le Canada est désormais soumis à des conditions météorologiques extrêmes et potentiellement mortelles, cette application fournira aux utilisateurs des mises à jour susceptibles de sauver des vies. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

MétéoCAN offrira les renseignements suivants, en plus de posséder les fonctions que voici :

Conditions actuelles, prévisions horaires et prévisions sur sept jours pour plus de 10?000 endroits au Canada .

Notifications poussées pour toutes les alertes météorologiques émises par Environnement et Changement climatique Canada pour l'emplacement de l'utilisateur et ses emplacements enregistrés.

Renseignements météorologiques pour l'emplacement de l'utilisateur et ses emplacements enregistrés partout au Canada .

Animation radar de pointe à haute résolution sur fond de carte zoomable.



Centre des messages présentant des faits météorologiques et des renseignements climatiques se rapportant à la météo actuelle.



Gadget logiciel des prévisions à court terme offrant des renseignements météorologiques rapides et généraux.



Les renseignements sont disponibles en anglais et en français, avec possibilité de passer d'une langue à l'autre dans l'application.

L'application MétéoCAN peut être téléchargée gratuitement dans l'App Store et le Google Play Store.

Produits connexes

