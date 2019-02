Une nouvelle initiative pan-québécoise d'écoéducation





MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Arbre-Évolution Coop de Solidarité lance Le Semoir : ateliers écoéducatifs, un répertoire inédit d'ateliers destinés aux jeunes dans un contexte d'apprentissage. Cette initiative regroupe plus de 35 formateurs spécialisés et offre aux écoles du Québec l'accès à plus de 50 activités d'éducation à l'environnement sous les thèmes du climat, de l'écologie, de la consommation et de l'écocitoyenneté. Le Semoir est disponible dans 13 régions administratives du Québec.

Comment cette idée a germé?

Arbre-Évolution est spécialisé en reboisement social depuis bientôt 5 ans. Cette coopérative originaire de L'Islet a développé un programme spécifique afin de planter des arbres dans les milieux de vie. « Dès les premières plantations que nous avons organisées, nous avons été surpris de la forte volonté de participation des écoles situées près des sites de reboisement. », explique Simon Côté, coordonnateur général de l'organisme. « Nos activités de mise en terre se sont donc transformées en événement d'écoéducation avec des jeunes toujours emballés à l'idée de planter des arbres. Et, au fur et à mesure de côtoyer les enseignants et directions d'école, nous avons réalisé que très peu d'occasions d'offraient aux enfants pour parler d'environnement et faire des gestes concrets. », ajoute M. Côté. C'est donc à partir de ce moment qu'Arbre-Évolution a compris l'immense intérêt des milieux d'enseignement pour l'écoéducation et la nécessité de combler un vide évident.

Après plus d'un an de travail, la coopérative a su rassembler des dizaines d'écoéducateurs afin de monter un riche catalogue d'ateliers écoéducatifs qu'il est aujourd'hui possible de consulter au www.lesemoir.org.

Comment ça marche ?

À l'image du Programme de Reboisement Socialtm, qui fonctionne grâce à des petites contributions de PME pour lesquelles des arbres sont plantés, Le Semoir repose lui aussi sur l'appui d'entreprises privées. L'objectif est de financer à 100% les frais d'un atelier pour une classe ou un groupe de jeunes. De leur côté, les enseignants peuvent faire une réservation en ligne.

En ce jour de grand lancement, Le Semoir compte sur une vingtaine de partenaires dont 4 ambassadeurs : Linéaire Éco-Construction, Visages Régionaux, Maison Jacynthe et Éco Cuisine Design. Ces quatre entreprises ont injecté les sommes initiales afin de rendre possible l'initiative.

Trois forfaits s'offrent aux organisations qui désirent financer des ateliers dans des milieux d'enseignement et Arbre-Évolution vous invite à les découvrir.

