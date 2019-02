Walmart Canada annonce son objectif de 13 millions de repas pour « Luttez contre la faim. Initiez le changement » en 2019





Walmart Canada égalera le montant des dons jusqu'à un maximum de 820 000$.

Tous les dons en aliments et en argent reçus restent à l'échelle locale pour aider les banques alimentaires et les agences affiliées à Banques alimentaires Canada, d'un bout à l'autre du pays.

MISSISSAUGA, ON, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Chaque personne doit faire des choix tous les jours, mais aucune famille ne devrait avoir à choisir entre la nourriture, le logement ou toute autre nécessité de la vie. Aujourd'hui, Walmart Canada présente sa troisième campagne annuelle « Luttez contre la faim.Initiez le changement. » à l'échelle nationale, et invite tous les Canadiens à lutter contre la faim en y participant. Du 14 février au 13 mars, Walmart prévoit amasser suffisamment de fonds pour garantir 13 millions de repas à des familles canadiennes dans le besoin grâce à l'organisme Banques alimentaires Canada et son réseau de plus de 600 banques alimentaires. Grâce à la participation des clients, des associés et des fournisseurs, la campagne « Luttez contre la faim. Initiez le changement. » a servi à fournir 20 millions de repas au cours des deux dernières années.

« Walmart Canada s'engage à participer à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada et à s'assurer que les communautés du pays ont accès à des aliments bons et sains » dit Lee Tappenden, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Nous partageons la même vision que Banques alimentaires Canada, c'est-à-dire faire du Canada un pays où personne n'aura à vivre avec la faim. Nous sommes fiers de travailler avec nos fournisseurs, clients et associés pour déployer des efforts concertés afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. »

Les clients sont invités à lutter contre la faim avec Walmart, ses partenaires fournisseurs et Banques alimentaires Canada en participant des quatre manières suivantes :

Acheter les produits participants : pour chaque achat (en magasin ou en ligne à walmart.ca) de produits sélectionnés, les marques participantes donneront une partie du montant à Banques alimentaires Canada jusqu'à concurrence de 1,35 M$. Les partenaires sont : Canada Bread, Catelli Foods, ConAgra, Dare, Ferrero Canada , Hershey, Lassonde, Maple Leaf Foods, French's, Mondelez, Nestle Waters, Old Dutch Foods, Smuckers, Starbucks et Unilever.



Faire un don à la caisse : les clients seront invités à arrondir le montant de leurs achats au dollar près à la caisse. Walmart Canada égalera le montant des dons recueillis jusqu'à concurrence de 820 000 $. Tous les fonds demeurent à l'échelle locale - Les dons faits en magasin par les clients et le montant égalé par Walmart Canada seront versés aux banques alimentaires locales.



Don en ligne à walmart.ca : les clients peuvent ajouter un don de 1 $, 2 $ ou 5 $ à leur chariot en ligne.



Donner des denrées alimentaires : les succursales Walmart accepteront des denrées alimentaires non périssables pour les banques alimentaires locales. Une boîte sera placée à l'entrée de chaque succursale et servira à y déposer les denrées.

Walmart fera aussi un don de 100 000 $ à l'organisme Banques alimentaires Canada pour son programme de collecte d'aliments auprès des détaillants. Les succursales Walmart sont jumelées à des banques alimentaires locales afin de leur fournir des denrées alimentaires salubres et de qualité comprenant des aliments frais, surgelés, non périssables et des biens de consommation. De plus, la Compagnie fera un don de 80 000 $ à Banques alimentaires Canada pour son Système national du partage des aliments qui sert à distribuer équitablement environ 10 millions de livres d'aliments chaque année.

« Compte tenu du besoin persistant des banques alimentaires partout au Canada, il est important, plus que jamais, d'aider les personnes dans le besoin en s'assurant qu'elles se nourrissent et qu'elles nourrissent leur famille», dit Chris Hatch, président et chef de la direction de Banques alimentaires Canada. « Walmart Canada est toujours le champion de la lutte contre la faim en organisant cette campagne et en encourageant tous les Canadiens à redonner aux banques alimentaires de leur communauté. »

Walmart apporte son soutien aux banques alimentaires canadiennes et à la lutte contre la faim.

Aujourd'hui, l'annonce de la campagne « Luttez contre la faim. Initiez le changement. » s'ajoute aux efforts continus de Walmart d'aider à lutter contre la faim au Canada. Walmart s'est engagée à fournir des repas aux personnes dans le besoin. Walmart et la Fondation Walmart travaillent pour trouver des solutions aux problèmes de gaspillage et d'insécurité alimentaire en aidant le réseau des banques alimentaires du Canada.

Depuis 2011, les succursales Walmart ont fait don de près de 16 millions de livres de nourriture et de 10,5 M$ à des banques alimentaires de partout au pays. Les succursales de Walmart Canada sont jumelées à une banque alimentaire locale pour veiller à ce que des aliments sains soient donnés à ceux qui en ont le plus besoin. Walmart Canada et la Fondation Walmart aident aussi le réseau des banques alimentaires à conserver les aliments frais et salubres pendant le transport et à les distribuer aux communautés qui en ont le plus besoin. De plus, la Fondation Walmart a versé plus de 6 millions de dollars pour renforcer la capacité des banques alimentaires affiliées à Banques alimentaires Canada avec plus de camions, plus de réfrigérateurs et plus de personnel pour acheminer les aliments à ceux qui en ont le plus besoin. Ces subventions de la Fondation Walmart font partie de la première étape d'un engagement de plusieurs millions sur plusieurs années pour améliorer la sécurité alimentaire au Canada.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de 410 succursales à l'échelle nationale et sert plus de 1,2 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, www.walmart.ca, est visité par 750 000 clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec 85 000 associés, la Compagnie se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 350 M$ à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez d'autres informations à walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et à twitter.com/walmartcanada.

Au sujet de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada soutient un réseau unique de plus de 4 300 organismes alimentaires dans chaque province et territoire du pays qui viennent en aide à plus de 1,1 million de Canadiens tous les mois. Le réseau procure annuellement plus de 200 millions de livres (90719404 kilogrammes) de produits alimentaires essentiels et propres à la consommation. L'organisme Banques alimentaires Canada fournit également des programmes sociaux afin d'encourager l'autonomie et soutient des changements politiques qui contribueront à faire du Canada un pays où personne n'aura à vivre avec la faim. Visitez foodbankscanada.ca pour plus d'information.

