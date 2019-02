Un toponyme du Saguenay-Lac-Saint-Jean, coup de coeur de la Commission de toponymie





QUÉBEC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Saint-Valentin, la Commission de toponymie annonce que douze noms de lieux québécois ont fait battre son coeur au cours de la dernière année, dont l'un désigne un lac de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean : Lac des Croisées du Ciel.

D'une longueur de 920 mètres, ce plan d'eau est situé au niveau du 50e parallèle, dans le territoire non organisé de Passes-Dangereuses. À cet endroit, on peut observer dans le ciel le croisement des avions qui partent vers l'Europe et de ceux qui en reviennent.

Les membres de la Commission ont également eu le coup de foudre pour l'un des Toponymes coups de coeur 2019 : Le Pâtira. Ce nom désigne un lieu-dit situé au sud?est de Montmagny, dans la région de la Chaudière-Appalaches. Le mot pâtira est un héritage des anciens parlers de France et signifie « personne qui souffre ». Le lieu qui porte ce nom a été le refuge des habitants de l'ancien village de Saint-Thomas-de-la-Pointe-à-la-Caille lors de l'incendie de la Côte-du-Sud en 1759, au moment de la Conquête. Le nom Le Pâtira pourrait faire référence aux souffrances vécues par les villageois lors de cet événement.

En 2019, la Commission de toponymie a été séduite par un toponyme de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean : Lac des Croisées du Ciel .

. Les douze Toponymes coups de coeur du jury en 2018 ont été sélectionnés parmi les quelque 1 500 toponymes officialisés par la Commission en 2018.

Ces Toponymes coups de coeur se sont démarqués, entre autres, par leur originalité, par leur valeur poétique, par leur capacité à inspirer des images fortes et riches ainsi que par leur contribution à la promotion du patrimoine culturel.

Depuis 2013, la Commission fait connaître chaque année ses douze Toponymes coups de coeur afin de souligner la richesse de la toponymie du Québec. Elle met aussi en valeur le toponyme pour lequel elle a eu un coup de foudre en remettant une plaque honorifique à l'administration de la municipalité où se trouve le lieu qu'il désigne.

Découvrez les douze Toponymes coups de coeur dans le site Web de la Commission de toponymie à l'adresse www.toponymie.gouv.qc.ca .

