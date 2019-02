De plus en plus polarisés, les Canadiens sont à la recherche d'institutions dignes de confiance





Le Baromètre de confiance Edelman 2019 révèle un fossé historique entre le public informé et la population de masse

TORONTO, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Alors que le Canada se prépare en vue des prochaines élections fédérales, le Baromètre de confiance Edelman 2019 dresse le portrait d'une population pessimiste, de plus en plus divisée quant à la confiance qu'elle manifeste envers les médias, le gouvernement, les entreprises et les ONG.

Si la confiance envers les quatre institutions clés est en hausse chez la population générale par rapport aux résultats de 2018, l'écart n'a jamais été aussi marqué entre la population de masse et le public informé, un groupe composé de diplômés universitaires dont le salaire est plus élevé que la moyenne, et qui consomment régulièrement des nouvelles d'affaires et de politique publique. L'indice de confiance général du public informé a grimpé à 74 pour cent - une hausse de 12 points depuis 2018 - et dépasse de 20 points l'indice de confiance de la population de masse, qui se situe pour sa part à 54 pour cent. Le fossé observé entre la masse et le public informé au Canada est le deuxième plus vaste parmi les 27 marchés sondés.

Cette divergence transparaît également dans la vision qu'ont les Canadiens de l'avenir. À peine 34 pour cent des répondants issus de la population de masse estiment que leurs perspectives ou celles de leur famille seront plus prometteuses dans 5 ans, par rapport à 53 pour cent du public informé. De même, 50 pour cent des répondants de la population de masse affirment se sentir délaissés par le système, comparativement à seulement 36 pour cent du public informé.

Le Baromètre de confiance Edelman 2019 brosse également le portrait d'un pays de plus en plus alarmé par l'effet pervers des « fausses nouvelles » :

Soixante et onze pour cent des Canadiens admettent s'inquiéter de l'utilisation de fausses informations ou de fausses nouvelles comme armes, une augmentation de 6 points par rapport à l'an dernier.

Poursuivant la tendance à la hausse observée en 2018, 71 pour cent des Canadiens ont exprimé leur confiance envers les médias traditionnels.

La montée impressionnante de la confiance envers les médias de marque - une hausse de 14 points pour atteindre 45 pour cent - prouve que de plus en plus de citoyens se tournent vers les entreprises et les marques comme sources d'information.

L'anxiété quant à l'avenir favorise également l'engagement des Canadiens envers les médias : 42 pour cent des répondants affirment consommer des nouvelles au moins une fois par semaine (une hausse de 11 points depuis 2018), tandis que le niveau de désengagement face à l'actualité a chuté de 54 à 33 pour cent.

Confrontés à des incertitudes croissantes à l'échelle mondiale, les Canadiens s'attendent de plus en plus à ce que les dirigeants d'entreprises pavent la voie dans une variété de dossiers de société. Au pays, 79 pour cent des répondants estiment que les PDG devraient prendre les devants en matière de changement plutôt que d'attendre que le gouvernement leur impose de changer.

« Si les Canadiens perçoivent de plus en plus les chefs de la direction comme des agents de changement positif, je suis particulièrement étonnée de la confiance que nos concitoyens témoignent cette année à l'égard de leur propre employeur », a commenté Lisa Kimmel, présidente et chef de la direction d'Edelman Canada. « Soixante-sept pour cent des employés du pays croient qu'il est essentiel que le chef de la direction de leur organisation prennent les rênes du changement lors de périodes difficiles, et qu'il ou elle participe activement au dialogue sur les enjeux sociétaux et commerciaux. Il s'agit autant d'une responsabilité que d'une occasion à saisir. »

