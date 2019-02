IDEMIA vous invite à plonger au coeur de l'ARENA Experience lors du Mobile World Congress 2019 (du 25 au 28 février 2019, à Barcelone)





IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, a annoncé aujourd'hui avoir conçu une expérience unique en son genre pour le Mobile World Congress 2019, le plus grand rassemblement mondial de l'industrie de la téléphonie mobile qui se tiendra à Barcelone.

Avez-vous déjà rêvé d'assister à un concert live de votre groupe préféré sans faire la queue pendant des heures à l'extérieur du lieu du concert ? Pouvez-vous vous imaginer en train de regarder un match de votre équipe de football préférée assis dans les gradins tout en commandant des rafraîchissements et en les payant sans faire la queue à la mi-temps ?

Rendez-vous à l'ARENA Experience d'IDEMIA pour vivre une expérience inédite...

Chez IDEMIA, nous sommes convaincus que même les mesures de sécurité les plus strictes doivent être pratiques et conviviales. Tout ce qui n'était que rêve il n'y a pas si longtemps encore peut aujourd'hui devenir une réalité grâce à nos technologies.

Dès votre arrivée sur le stand IDEMIA, suivez le guide à travers cinq espaces immersifs afin d'explorer les innovations d'IDEMIA :

Home - Numérisez toutes vos transactions : Asseyez-vous dans votre canapé - votre compte bancaire est à portée de main et sécuriser vos transactions n'a jamais été aussi facile. Grâce à l'ARENA Experience, vous pouvez vous inscrire avec un selfie et un scan de vos empreintes digitales, ajouter votre carte de crédit en toute sécurité et les billets du spectacle sont à vous !

Home - Libérez la puissance de la connectivité : La connectivité vous donne une longueur d'avance ! Grâce à la technologie eSIM, vous pouvez connecter tous vos appareils en quelques minutes - avant votre départ pour le spectacle ! Entrez dans un univers réellement connecté.

Access – Profitez de votre entrée spéciale : Préparez-vous à bénéficier d'un traitement VIP ! Du parking aux contrôles de sécurité, la biométrie vous permet de passer devant tout le monde. Et ne vous inquiétez pas, personne ne trafiquera la caméra de sécurité placée au-dessus de votre tête.

Timeout - Commandez des rafraîchissements plus rapidement que jamais : Ne perdez pas une minute du spectacle ! Coupez la file d'attente d'un geste de la main ou payez en souriant. Vous avez soif ? Grâce à votre smartphone, vous pouvez confirmer votre âge en toute confidentialité !

Backstage – Assurez-vous que tout se passe bien : Allez dans les coulisses et découvrez comment l'intelligence artificielle, le cloud et l'analyse avancée créent un endroit plus intelligent, toujours connecté et plus sûr. La nouvelle technologie simplifie l'ARENA Experience, améliore la connectivité, optimise la couverture et s'adapte en permanence aux besoins des fans/supporters les plus exigeants.

IDEMIA a placé la confiance et la positivité au coeur de sa vision de l'identité et de l'expérience tout en étayant sa technologie par le contrôle d'identité le plus naturel et le plus authentique qui soit, à savoir la biométrie. C'est ce que nous appelons l'Identité Augmentée.

Yann Delabrière, CEO d'IDEMIA précise : « Le Mobile World Congress est un événement majeur pour notre entreprise et une excellente occasion de présenter nos nouvelles technologies à nos clients et partenaires afin que nous puissions identifier leurs besoins et leurs attentes. De nos jours, même une expérience quotidienne comme celle consistant à vivre un événement en direct montre à quel point l'identité de chacun est importante dans la vie. Compte tenu de cette situation, nous commercialisons un large éventail d'innovations concernant aussi bien l'espace physique que numérique ».

Venez visiter l'Arena Experience, Stand 6H30 - Hall 6 pour vous projeter dans le futur. Nos experts vous attendent avec impatience ! * Pour plus d'informations : http://mwc.idemia.com/ Rendez-vous sur notre press room virtuelle : http://mwc.vporoom.com/IDEMIA Et suivez-nous sur Twitter @IdemiaGroup #MWC19

À propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager ou voter), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets.

Avec près de 3 milliards de dollars de chiffres d'affaires et 13.000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IdemiaGroup sur Twitter

