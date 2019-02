Energizer® P18K Pop : le smartphone doté de la plus grosse batterie jamais commercialisée





Avenir Telecom, sous licence exclusive Energizer ® , dévoilera lors du MWC19 le Power Max P18K Pop. Ce smartphone aux caractéristiques uniques intègre cinq capteurs photos, un écran 6.2" FHD+ et une batterie de 18 000 mAh ; la capacité la plus importante jamais proposée pour des jours d'autonomie.

18 000 mAh : le 1er smartphone au monde à intégrer une batterie si puissante

Alors que l'autonomie des smartphones représente un challenge d'envergure, le Power Max P18K Pop fait honneur à la réputation « longue durée » des produits Energizer ® . Il met en oeuvre une prouesse technologique puisqu'il intègre la plus grosse batterie jamais commercialisée sur un smartphone et propose une solution concrète aux attentes des utilisateurs modernes.

Le P18K Pop permet de passer jusqu'à 90h d'appels, écouter près de 100h de musique et regarder jusqu'à 2 jours de vidéos non-stop. En veille, le téléphone reste allumé jusqu'à 50 jours. La recharge se fait rapidement grâce à la fonction de charge rapide.

La révolution Pop-up !

Rien n'a été laissé au hasard sur le design du P18K. Le smartphone Energizer ® fait partie des premiers à intégrer cinq caméras dont DEUX frontales « pop-up ». Les capteurs 16MP+2MP garantissent des résultats nets et lumineux pour des portraits toujours sublimés. Le P18K Pop intègre également 3 capteurs arrière (12MP+5MP+2MP) dont l'association offre des clichés incroyablement lumineux avec une belle profondeur de champ pour un rendu professionnel.

L'introduction de la technologie Pop-Up laisse place à un écran plein, sans obstruction aucune. L'écran Full HD+ de 6.2 pouces propose une qualité d'image exceptionnelle avec des couleurs riches et un contraste élevé. Il offre ainsi une immersion totale et riche en émotions.

Une performance de haut niveau

La performance a été placée au coeur du développement du P18K Pop pour un smartphone plus intelligent et plus puissant.

Il offre 6 Go de RAM et de 128 Go de mémoire afin de naviguer d'une application à l'autre avec grande fluidité et de stocker des milliers de fichiers multimédias.

Le chipset MediaTek Helio P70 assure agilité et vitesse dans le fonctionnement de chacune des tâches entreprises.

Le Power Max P18K Pop sera dévoilé au MWC19 (stand Congress Square CS96). Les commandes distributeurs seront prises lors du salon pour une livraison été 2019.

