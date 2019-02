KBC lance une nouvelle version de la technologie d'analytique haute fidélité pour le fonctionnement optimal de l'énergie dans les différentes industries de processus





KBC (une entreprise Yokogawa) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle technologie d'analytique haute fidélité, baptisée VM-MPO 6. Cette solution permettra aux ingénieurs de la programmation ainsi qu'aux opérateurs d'intégrer des prévisions plus précises dans le processus décisionnel, sur divers horizons de temps lorsqu'il s'agit de gérer de multiples contraintes dépendantes du temps. Cette optimisation offre des avantages accrus à leurs systèmes énergétiques.

Les variations tarifaires des contrats de l'électricité (telles que tarification en temps réel, tarification de la durée d'utilisation, tarification des pics critiques), la variabilité des prix du gaz naturel, ainsi que la capacité des centrales de traitement à fournir de l'électricité au réseau tout en gérant un large éventail de sources d'énergie (combustibles fossiles, énergies renouvelables, etc.) imposent des défis sans précédent aux ingénieurs de la programmation qui cherchent à fournir la répartition énergétique la plus économique en vue de satisfaire la demande.

En plus d'intégrer une programmation optimale et une optimisation en temps réel, cette version de l'offre destinée aux systèmes énergétiques que KBC sera la première à commercialiser propose désormais une intégration transparente avec les plateformes analytiques et les services d'analytique de données externes afin de mieux prédire les variables non modélisées. Les prévisions améliorées générées par ces nouvelles capacités permettent aux utilisateurs de déclencher des actions optimales plus agressives, tirant parti des avantages supplémentaires qu'engendre le système.

« Dans toute décision commerciale, l'incertitude est présente en raison des hypothèses liées au temps », indique Andy Howell, PDG de KBC. « Nous sommes très heureux de lancer VM-MPO 6 afin que les industries de processus soient plus intelligentes, plus en temps réel, plus souples et agiles. De ce fait, cette technologie renforce la capacité des clients à économiser l'énergie, à parvenir à la durabilité et à générer l'excellence opérationnelle ».

VM-MPO 6 réunit l'analytique des données, les premiers principes et les contraintes de périodes multiples en une optimisation mixte en nombre entiers spécialement conçue pour que l'on prenne constamment de bonnes décisions concernant quels actifs de génération il faut démarrer ou arrêter, et où l'on peut déployer l'énergie au coût économique le plus bas. Les études de cas ont démontré que cette nouvelle version peut améliorer les avantages de l'optimisation de 5 pour cent.

VM-MPO 6 constitue une mise à niveau majeure d'une technologie déjà éprouvée qui améliore Visual MESATM Energy Real-Time Optimizer (VM-ERTO), la technologie d'optimisation en temps réel leader du secteur, en ajoutant une couche décisionnelle supérieure dans laquelle les variables sensibles au temps sont définies de manière optimale. Pour accélérer les solutions, VM-MPO bénéficie d'une connectivité renforcée entre les sources de données, les méthodes prévisionnelles, la structure de modèle, et les contraintes de multiples périodes. Cette technologie élargit le portefeuille de solutions d'optimisation énergétique de bout en bout de Yokogawa.

VM-MPO 6 est disponible dès aujourd'hui. Pour en savoir plus, veuillez contacter directement KBC ou votre société affiliée Yokogawa locale.

À propos de KBC

Filiale à part entière de Yokogawa Electric Corporation, KBC ne vise rien de moins que l'excellence dans les secteurs énergétique et chimique. Nous concrétisons l'excellence pour nos clients grâce aux actions de nos collaborateurs combinées avec notre technologie et nos meilleures pratiques. Nous fournissons les meilleurs logiciels et services d'experts, alimentés par le cloud, afin de garantir que les opérations de processus atteignent leur plein potentiel. Nos clients réalisent des performances opérationnelles qui dépassent les normes ordinaires, aujourd'hui et dans l'avenir. Pour plus d'informations, consulter www.kbc.global.

