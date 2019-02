Le Cirque du Soleil et Openbravo renforcent leur partenariat pour les 5 prochaines années





BARCELONE, Espagne et MONTRÉAL, February 14, 2019 /PRNewswire/ --

Openbravo, l'éditeur mondial de solutions omnicanales pour un retail agile et innovant, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat de cinq ans avec le Cirque du Soleil. Le nouveau contrat prolonge l'accord actuel datant de 2014 pour le déploiement du logiciel Openbravo POS dans ses magasins de merchandising et à travers ses 18 spectacles permanents et tournées à travers le monde.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/703504/Openbravo_Logo.jpg )



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/820985/Cirque_du_Soleil_Logo.jpg )



L'utilisation du prologiciel Openbravo permettra au Cirque du Soleil de continuer à innover sur le point de vente en introduisant de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience client dans tous ses magasins de merchandising et salles de spectacles, ainsi que de progresser dans sa stratégie omnicanale.

«Nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec Openbravo, qui a amplement démontré son engagement profond envers nos objectifs commerciaux», a déclaré Pierre-Luc Bisaillon, DSI du Cirque du Soleil. " Avec ce nouveau contrat, nous espérons accélérer la transformation de l'expérience achat dans nos magasins et salles de spectacles, tout en continuant à bénéficier des améliorations d'efficacité et de réduction des coûts découlant de la couverture fonctionnelle complète d'Openbravo."

"Nous sommes très heureux d'avoir la possibilité de continuer à renforcer notre partenariat avec un leader du marché aussi réputé que le Cirque du Soleil", a déclaré Marco de Vries, PDG d'Openbravo. "Ce nouveau partenariat sur cinq ans représente pour nous un vote de confiance important envers Openbravo. Il s'appuie sur une excellente relation d'affaires établie au cours des dernières années et témoigne de la conviction de nos équipes respectives de la valeur qu'Openbravo peut apporter au Cirque du Soleil pour l'aider à atteindre ses objectifs commerciaux et de croissance. "

À propo s du Cirque du Soleil Entertainment Group

Composé à l'origine de 20 artistes de rue en 1984, le Cirque du Soleil Entertainment Group a complètement réinventé les arts du cirque et il est devenu un chef de file mondial du divertissement sur scène. Établie à Montréal, l'organisation canadienne a émerveillé et ravi plus de 190 millions de spectateurs avec des productions présentées dans près de 450 villes de 60 pays. Le Cirque du Soleil Entertainment Group compte actuellement plus de 4 000 employés, dont 1 400 artistes, provenant de près de 70 pays.

Le Cirque du Soleil Entertainment Group crée du contenu pour une vaste gamme de projets audacieux. En plus de produire des spectacles de renommée mondiale, l'organisation a étendu son approche créative à une grande variété de formes de divertissement telles que les productions multimédias, les expériences immersives, les parcs à thème et les événements spéciaux. Au-delà de ses diverses créations, le Cirque du Soleil Entertainment Group vise à avoir un impact positif sur les personnes, les communautés et la planète avec ses outils les plus importants: la créativité et l'art.

Pour plus d'informations sur le Cirque du Soleil Entertainment Group, visitez le site http://www.cdsentertainmentgroup.com.

À propos d'Openbravo

Openbravo est l'éditeur mondial de prologiciels pour un retail agile et innovant, offrant des capacités complètes pour la chaîne d'approvisionnement et l'omnicanal. La solution repose sur une plate-forme technologique extrêmement flexible, permettant aux retailers d'innover plus et plus rapidement et de gérer le changement plus efficacement.

Avec des clients dans plus de 60 pays, environ 16 000 utilisateurs du back office et 25 000 points de vente utilisant ses solutions, Openbravo offre la solution omnicanale la plus flexible du marché. Openbravo possède des bureaux en France, Dubaï, Inde, Mexique et Espagne.

En savoir plus http://www.openbravo.com/fr/

Contact:

Xavier Places

Marketing Director

+34-607-676-568

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 03:00 et diffusé par :