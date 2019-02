L'application NOW de Gen Re utilise l'analyse faciale pour permettre aux consommateurs de souscrire une assurance en quelques minutes





L'application NOW de Gen Re utilise la technologie d'analyse faciale pour proposer un moyen plus rapide, plus simple, et plus ludique, de souscrire une assurance vie, une assurance hospitalière en espèces ou une assurance décès accidentel. Le prototype vient d'être lancé.

Le processus de souscription commence par le téléchargement d'un selfie sur votre smartphone. Optimisée par la technologie d'analyse faciale JANUS de Lapetus Solutions, cette application renvoie ensuite instantanément une estimation de l'âge, du sexe et de l'IMC de l'utilisateur pour passer ensuite à un processus d'intégration simplifié, ce qui signifie que les demandeurs ont la possibilité d'établir un contrat d'assurance en quelques minutes.

Grâce à l'application, les assurés peuvent également gérer certains aspects de leur assurance, tels que la « réservation » de jours spécifiques qu'ils souhaitent couvrir s'il s'agit d'une assurance décès accidentel.

À propos du lancement du prototype, Winfried Heinen, président du comité exécutif de General Reinsurance AG, a déclaré :

« Gen Re prend la mesure du pouvoir de l'innovation et le lancement de notre application NOW témoigne de notre engagement à apporter les meilleures idées de l'Insurtech à nos clients afin de développer des solutions d'assurance qui répondent aux attentes des consommateurs technophiles et pressés d'aujourd'hui.

Nous avons le privilège unique en tant que réassureur direct de connaître très précisément nos clients et leurs objectifs. Soutenir le développement de nouveaux produits et services reste au coeur de l'engagement de Gen Re ».

Interrogé sur le développement de l'application NOW, le Dr Dirk Nieder, directeur régional de l'assurance vie et assurance maladie de Gen Re en Asie du Nord-Est, a répondu ceci :

« La collaboration avec Lapetus Solutions nous rapproche de l'objectif permettant aux consommateurs de souscrire à une assurance sur leur smartphone à la volée, tout en se trouvant entre deux stations de métro à Tokyo. Outre son effet sur la vitesse et l'efficacité, nous considérons le module d'analyse faciale comme une fonction de ludification qui apporte une attention plus humaine au processus d'intégration, et qui attire et motive un public de plus en plus technophile. Nous sommes très heureux de travailler avec des clients en Asie et au-delà afin d'offrir les avantages de l'application NOW à leur clientèle ».

L'application NOW est actuellement testée en anglais, japonais, chinois (traditionnel), coréen, espagnol, portugais et russe. C'est l'une des solutions Insurtech que Gen Re développe actuellement en collaboration avec des sociétés technologiques du monde entier, afin de répondre aux besoins de ses clients. Pour en savoir plus sur la façon dont nous façonnons l'avenir de l'assurance, visitez le site www.genre.com/futureofinsurance.

Pour plus d'informations sur l'application NOW ou pour organiser une démo dans votre entreprise, veuillez contacter votre représentant local Gen Re ou

adressez un courriel au Dr Dirk Nieder, directeur régional de l'assurance vie et assurance maladie en Asie du Nord-Est : nieder@genre.com.

À propos de Gen Re :

Gen Re fournit des solutions de réassurance aux secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie et biens personnels et de l'assurance multirisques. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs objectifs stratégiques et opérationnels, en proposant une large gamme de produits, d'outils et de ressources visant à promouvoir la croissance et le succès continus de nos clients.

Gen Re est membre de la famille d'entreprises Berkshire Hathaway et a obtenu des notations de solidité financière très élevées de la part de chacune des principales agences de notation. Nous prenons nos engagements très au sérieux et avec 14 milliards de dollars de capital et 6 milliards de dollars de primes, nous ne promettons que ce que nous sommes en mesure de tenir.

À propos de Lapetus :

Lapetus Solutions Inc. (LSI) intègre la science et la technologie à l'apprentissage automatique afin de développer des outils et des plateformes permettant aux secteurs qui dépendent de la prévision des événements de la vie, de réduire et de substituer leur dépendance aux méthodes d'évaluation traditionnelles par des résultats plus rapides, plus rentables et de plus en plus exacts.

