Le burnout est un problème mondial et n'épargne pas le milieu médical :





Une nouvelle enquête de Medscape révèle que plus d'un médecin sur trois est en épuisement professionnel

Une enquête internationale, menée auprès de 20 000 médecins dans six pays, révèle que les praticiens français se classent dans le top 3 des médecins souffrant de burnout et de dépression.

NEW YORK, 14 février 2019 /PRNewswire/ -- Le rapport de Medscape montre comment l'épuisement professionnel et la dépression ont un effet important sur la communauté médicale, en France mais aussi dans le monde. 20 000 médecins de six pays (France, Allemagne, Portugal, Espagne, États-Unis et Royaume-Uni) ont répondu à l'enquête. Les résultats ont révélé que plus d'un sur trois (37 %) se sentait épuisé et un sur dix (10 %) faisait l'expérience d'épuisement professionnel et de dépression. Parmi l'ensemble des réponses recueuillies à l'occasion de cette enquête, la France figure dans le top 3 des pays souffrant le plus de dépression et / ou d'épuisement professionnel (burnout).

L'épuisement professionnel et la dépression, une affection inégale des médecins en Europe

Les médecins portugais, espagnols et français ont déclaré des taux d'épuisement plus élevés que leurs homologues des autres pays (47 %, 43 % et 42% respectivement), tandis que ceux du Royaume-Uni et des États-Unis affichaient des niveaux respectifs de 32 % et 40 %. En revanche, les médecins allemands ont été les moins épuisés à 21%. En ce qui concerne la dépression, toutefois, près d'un médecin allemand sur quatre a déclaré être déprimé (24 %), suivi des médecins français avec 6 % déclarant être sous dépression. Pour une vaste majorité, le burnout contribue de façon directe à leur état dépressif.

Des médecin fatigués mais « heureux » dans leur vie personnelle... sauf en France

Les docteurs français sont les moins heureux dans leur vie avec un déséquilibre fort entre vie professionelle et vie personnelle. La plupart des médecins des six pays interrogés rapportent que le mécontentement au travail est le facteur clé de l'épuisement professionnel et de la dépression ; la plupart des médecins a déclaré être « extrêmement heureux » dans leur vie personnelle, atteignant 65% en Espagne et 50% au Portugal. Les médecins en France étaient l'exception, avec un tiers seulement déclarant être heureux avec leur vie personnelle.

C'est au Royaume-Uni que les effets du burnout se fait le plus sentir, un quart (25 %) d'entres-eux ayant déclaré que l'impact était si grave qu'ils envisageaient d'abandonner complètement la médecine. Les médecins français figurent, eux, en troisième place et affirment également que l'épuisement professionnel leur donnaient envie de quitter la profession.

Pour plus de résultats, consultez le rapport complet sur Medscape:https://www.medscape.com/2019-global-burnout

Rapport français : https://francais.medscape.com/diaporama/33000161?faf=1

Les raisons du burnout

L'épuisement professionnel était lié à des tâches bureaucratiques excessives (les taux de réponse allaient de 47 % au Royaume-Uni et en Espagne, à 56 % aux États-Unis et au Portugal), les heures de travail étaient trop longues (26 % en Espagne, 51 % au Portugal et 45 % pour la France), et un manque de respect de la part des administrateurs et des employeurs (25% aux États-Unis, 40% au Portugal et 36% en France, toujours dans le top trois de l'enquête). Des frustrations liées aux systèmes de soins de santé locaux sont également apparues - les médecins britanniques ont indiqué que la réglementation et un manque d'autonomie (25 % respectivement) étaient des facteurs déterminants de l'épuisement professionnel. Les médecins espagnols ont estimé qu'une compensation insuffisante était un facteur important (56 %) et les médecins français critiquent un manque de prise en considération par le gouvernement.

La majorité des médecins a déclaré qu'ils n'avaient pas fait appel à un professionnel de l'épuisement professionnel et / ou de la dépression (58 %), pour des raisons allant de « symptômes peu graves » (46 %) à « trop de travail pour y remédier » (33 %) ou en pensant qu'ils pourraient « gérer la situation sans aide professionnelle » (38 %).

En plus d'examiner les causes professionnelles sous-jacentes de l'épuisement professionnel et de la dépression, le rapport a également examiné le mode de vie des médecins. En dépit des conseils donnés aux patients, les médecins ont admis des activités physiques peu fréquentes (2% à 11 % par jour). Un sur cinq (21 %) en France et un quart (24 %) au Portugal ont avoué ne pas faire de l'exercice.

«Le premier rapport de comparaison global de Medscape sur l'épuisement professionnel des médecins et la dépression montre que beaucoup trop de personnes souffrent d'épuisement professionnel, principalement à cause d'une bureaucratie excessive», a déclaré Véronique Duqueroy, directrice de la rédaction de Medscape Global, et co-auteur du rapport. «La plupart des médecins ne bénéficient d'aucune aide sur leur lieu de travail et dans certains cas envisagent quitter la médecine comme étant la seule solution. De toute évidence, notre rapport montre qu'il reste beaucoup à faire et qu'il est dans l'intérêt des médecins et de leurs patients d'améliorer les conditions de travail».

