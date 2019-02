Groupe Canaccord Genuity Inc. annonce ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2019





Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire de 0,28 $1 au troisième trimestre

(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

TORONTO, le 13 févr. 2019 /CNW/ - Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2019 clos le 31 décembre 2018, Groupe Canaccord Genuity Inc. (« Canaccord Genuity » ou la « Société »; TSX : CF) a généré des produits des activités ordinaires de 331,6 millions $. Compte non tenu des éléments importants1, la Société a comptabilisé un résultat net3 de 36,8 millions $, ou un résultat net de 34,5 millions $ attribuable aux actionnaires ordinaires2 (0,28 $ par action ordinaire). Compte tenu de tous les éléments importants, selon les IFRS, la Société a comptabilisé un résultat net3 de 32,5 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 30,1 millions $ (0,25 $ par action ordinaire).

« Au cours du trimestre, nous avons à nouveau affiché une croissance robuste des produits des activités ordinaires au titre de nos activités mondiales sur les marchés des capitaux de même que des résultats stables au titre de nos activités mondiales de gestion de patrimoine, ce qui nous place en excellente position pour dégager un autre rendement solide pour l'exercice considéré, a déclaré Dan Daviau, président et chef de la direction de Groupe Canaccord Genuity Inc. Nous avons pris d'importantes mesures pour poursuivre l'expansion de nos activités mondiales de gestion de patrimoine et pour consolider nos activités sur les marchés des capitaux. Par conséquent, nous sommes persuadés que nos efforts continueront de se traduire par un rendement toujours plus avantageux et durable pour nos actionnaires. »

Troisième trimestre de l'exercice 2019 par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2018

Produits des activités ordinaires de 331,6 millions $, en hausse de 7,2 %, ou 22,2 millions $, par rapport à 309,4 millions $

Compte non tenu des éléments importants, charges de 285,7 millions $, en hausse de 10,2 %, ou 26,5 millions $, comparativement à 259,2 millions $ 1

Charges de 291,0 millions $, en hausse de 10,8 %, ou 28,4 millions $, en regard de 262,6 millions $

Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire (« RPA ») après dilution de 0,28 $, par rapport à un résultat par action ordinaire de 0,31 $ 1

Compte non tenu des éléments importants, résultat net 3 de 36,8 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 39,2 millions $ 1

de 36,8 millions $, comparativement à un résultat net de 39,2 millions $ Résultat net 3 de 32,5 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 36,6 millions $

de 32,5 millions $, comparativement à un résultat net de 36,6 millions $ RPA après dilution de 0,25 $, par rapport à un RPA après dilution de 0,29 $

Troisième trimestre de l'exercice 2019 par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2019

Produits des activités ordinaires de 331,6 millions $, en hausse de 10,5 %, ou 31,6 millions $, par rapport à 300,0 millions $

Compte non tenu des éléments importants, charges de 285,7 millions $, en hausse de 9,1 %, ou 23,8 millions $, comparativement à 261,9 millions $ 1

Charges de 291,0 millions $, en hausse de 3,8 %, ou 10,7 millions $, en regard de 280,3 millions $

Compte non tenu des éléments importants, RPA après dilution de 0,28 $, par rapport à un RPA après dilution de 0,23 $ 1

Compte non tenu des éléments importants, résultat net 3 de 36,8 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 28,9 millions $ 1

de 36,8 millions $, comparativement à un résultat net de 28,9 millions $ Résultat net 3 de 32,5 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 13,1 millions $

de 32,5 millions $, comparativement à un résultat net de 13,1 millions $ RPA après dilution de 0,25 $, par rapport à un résultat par action ordinaire de 0,09 $

Cumul de l'exercice 2019 par rapport à la période correspondante de 2018

(période de neuf mois close le 31 décembre 2018 par rapport à la période de neuf mois close le 31 décembre 2017)

Produits des activités ordinaires de 905,8 millions $, en hausse de 29,2 %, ou 205,0 millions $, par rapport à 700,8 millions $

Compte non tenu des éléments importants, charges de 792,4 millions $, en hausse de 23,4 %, ou 150,0 millions $, comparativement à 642,4 millions $ 1

Charges de 823,5 millions $, en hausse de 24,3 %, ou 160,8 millions $, en regard de 662,8 millions $

Compte non tenu des éléments importants, RPA après dilution de 0,69 $, par rapport à un RPA après dilution de 0,33 $ 1

Compte non tenu des éléments importants, résultat net 3 de 90,7 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 44,3 millions $ 1

de 90,7 millions $, comparativement à un résultat net de 44,3 millions $ Résultat net 3 de 64,2 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 26,8 millions $

de 64,2 millions $, comparativement à un résultat net de 26,8 millions $ RPA après dilution de 0,48 $, par rapport à un résultat par action ordinaire de 0,17 $

Situation financière à la fin du troisième trimestre de 2019 comparativement au quatrième trimestre de 2018

Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 930,9 millions $, en hausse de 68,1 millions $ par rapport à 862,8 millions $

Fonds de roulement de 644,4 millions $, en hausse de 68,8 millions $ par rapport à 575,6 millions $

Total des capitaux propres de 839,2 millions $, en baisse de 2,2 millions $ en regard du T4/18

Valeur comptable par action ordinaire après dilution de 6,04 $, en hausse de 0,33 $ par rapport à 5,71 $ 4

Le 13 février 2019, le conseil d'administration a approuvé un dividende de 0,01 $ par action ordinaire payable le 15 mars 2019 aux actionnaires inscrits le 1 er mars 2019.

mars 2019. Le 13 février 2019, le conseil d'administration a approuvé un dividende en espèces de 0,24281 $ par action privilégiée de série A payable le 1er avril 2019 aux actionnaires inscrits le 15 mars 2019 ainsi qu'un dividende en espèces de 0,31206 $ par action privilégiée de série C payable le 1er avril 2019 aux actionnaires inscrits le 15 mars 2019.

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS

Siège social

Le 10 août 2018, la Société a annoncé le dépôt d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») qui lui permet de racheter, du 15 août 2018 au 14 août 2019, des actions ordinaires de la Société, par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et de systèmes de négociation parallèles canadiens. Grâce à cette démarche, la Société peut racheter de ses actions ordinaires à des fins d'annulation. Le nombre maximal d'actions pouvant être rachetées est de 5 677 589, ce qui représentait 5,0 % des actions ordinaires en circulation de la Société lors du dépôt de l'OPRCNA. Au cours de la période de neuf mois close le 31 décembre 2018, 152 200 actions ont été achetées et annulées dans le cadre de l'OPRCNA en vigueur du 15 août 2017 au 14 août 2018. 876 500 actions ont également été achetées et annulées dans le cadre de l'OPRCNA au cours de la période de neuf mois close le 31 décembre 2018, et 29 500 actions ont été achetées, mais n'étaient pas encore annulées au 31 décembre 2018.

et de systèmes de négociation parallèles canadiens. Grâce à cette démarche, la Société peut racheter de ses actions ordinaires à des fins d'annulation. Le nombre maximal d'actions pouvant être rachetées est de 5 677 589, ce qui représentait 5,0 % des actions ordinaires en circulation de la Société lors du dépôt de l'OPRCNA. Au cours de la période de neuf mois close le 31 décembre 2018, 152 200 actions ont été achetées et annulées dans le cadre de l'OPRCNA en vigueur du 15 août 2017 au 14 août 2018. 876 500 actions ont également été achetées et annulées dans le cadre de l'OPRCNA au cours de la période de neuf mois close le 31 décembre 29 500 actions ont été achetées, mais n'étaient pas encore annulées au 31 décembre 2018. Le 3 décembre 2018, la Société a lancé sa nouvelle marque, qui fait désormais partie intégrante de l'ensemble de ses communications, de ses produits et de ses expériences. Cette nouveauté reflète les changements transformateurs apportés à l'échelle de la Société, celle-ci faisant des progrès considérables au chapitre de sa stratégie visant à améliorer l'alignement à l'échelle de ses activités et à transformer la composition de ses activités pour produire des résultats toujours plus prévisibles et durables.

Le 29 janvier 2019, la Société a annoncé l'ajout de McCarthy Taylor Ltd. à ses activités de gestion du patrimoine au Royaume-Uni et en Europe . Cet ajout s'inscrit dans l'objectif de Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Royaume?Uni et Europe ) qui consiste à élargir sa présence nationale et son offre de services de placement et de la planification patrimoniale entièrement intégrés.

. Cet ajout s'inscrit dans l'objectif de patrimoine Canaccord Genuity (Royaume?Uni et ) qui consiste à élargir sa présence nationale et son offre de services de placement et de la planification patrimoniale entièrement intégrés. Le 13 février 2019, la Société a annoncé l'acquisition de la totalité d'un petit cabinet de services-conseils en fusions et acquisitions de prédilection, Petsky Prunier LLC. (« Petsky Prunier »), établi à New York , dans le cadre d'un achat d'actifs pour une contrepartie initiale de 40 millions $ (30 millions $ US) au comptant et de 20 millions $ (15 millions $ US) en actions ordinaires de la Société qui seront émises sur une période de trois ans. Une contrepartie éventuelle additionnelle, au gré de celle-ci, pouvant atteindre 53,2 millions $ (40 millions $ US) sera versée sur une période de quatre ans, sous réserve de l'atteinte de certaines cibles de produits au cours de ladite période. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, Petsky Prunier a généré des produits des activités ordinaires de 43,0 millions $ US. Tous les associés clés de Petsky Prunier ont conclu des contrats d'emploi avec la Société.

, dans le cadre d'un achat d'actifs pour une contrepartie initiale de 40 millions $ (30 millions $ US) au comptant et de 20 millions $ (15 millions $ US) en actions ordinaires de la Société qui seront émises sur une période de trois ans. Une contrepartie éventuelle additionnelle, au gré de celle-ci, pouvant atteindre 53,2 millions $ (40 millions $ US) sera versée sur une période de quatre ans, sous réserve de l'atteinte de certaines cibles de produits au cours de ladite période. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, Petsky Prunier a généré des produits des activités ordinaires de 43,0 millions $ US. Tous les associés clés de Petsky Prunier ont conclu des contrats d'emploi avec la Société. Cette acquisition cadre avec l'objectif de la Société visant l'expansion de sa base de coûts fixes dans cette région et la diversification de ses sources de produits, à l'appui de l'élargissement de la gamme de produits et services offerts aux clients en vue de saisir une part de marché plus importante dans ses secteurs dominants, tout particulièrement ceux du marché intermédiaire de la technologie et des soins de santé.

M. Dvai Ghose quittera son poste de chef de la recherche et chef du développement stratégique le 31 mars 2019. M. Derek Dley exercera les fonctions d'administrateur de la recherche au Canada , à compter du 1 er avril 2019.

, à compter du 1 avril 2019. M. Andrew (Andy) Viles a été nommé vice-président exécutif et chef du contentieux du Groupe Canaccord Genuity Inc. En cette qualité, il assurera la coordination et la surveillance unifiée des fonctions du contentieux, du cadre réglementaire et de la conformité pour l'ensemble des entreprises du Groupe Canaccord Genuity et dans toutes les régions où il exerce ses activités. M. Viles s'est joint à Canaccord Genuity en 2003 et occupait jusqu'à tout récemment le poste de chef de la conformité de la division nord-américaine des marchés des capitaux. Il continuera d'assumer les fonctions de chef des affaires juridiques de l'entité américaine pour le compte de laquelle il gère toutes les questions d'ordre juridique visant les États-Unis, notamment celles liées aux activités de financement de sociétés. Avant de rejoindre les rangs de Canaccord Genuity, M. Viles était un des associés des services aux entreprises du cabinet d'avocats national Goodwin Procter LLP. En tant qu'avocat chevronné, spécialisé en valeurs mobilières, il a acquis une expérience considérable en matière de services de consultation sur les fusions et acquisitions, les restructurations d'entreprises, le financement de sociétés et les transactions sur les marchés des capitaux. M. Viles détient un baccalauréat ès arts du Bates College à Lewiston , dans le Maine , et un doctorat en jurisprudence de la Boston University School of Law. Il est membre du Barreau du Massachusetts et de l'American Bar Association.

Marchés des capitaux

Marché des capitaux Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 209,4 millions $ et, après les imputations intersectorielles et compte non tenu des éléments importants, a enregistré un résultat net avant impôt sur le résultat de 31,7 millions $ 1 .

. Marché des capitaux Canaccord Genuity a été chef de file ou cochef de file pour 61 transactions à l'échelle internationale, lesquelles lui ont permis de mobiliser un produit de 2,3 milliards $ CA 5 au cours du T3/19.

au cours du T3/19. Au cours du T3/19, englobant les 61 transactions menées à l'échelle internationale, Marché des capitaux Canaccord Genuity a participé à un total de 104 transactions de financement de sociétés dans le monde, mobilisant ainsi un produit total de 6,3 milliards $ CA 5 .

. Au cours du T3/19, les transactions de financement de sociétés importantes pour Marché des capitaux Canaccord Genuity ont compris les suivantes :

Une transaction de 520,1 millions $ CA pour Curaleaf Holdings Inc. à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 314,2 millions $ US pour Acreage Holdings Inc. à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 305,0 millions $ US pour BioPharma Credit plc à la Bourse de Londres



Une transaction de 218,1 millions $ US pour Harvest Health & Recreation à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 120,2 millions $ CA pour Tilt Holdings Inc. à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 108,5 millions £ pour Triple Point Social Housing REIT plc à la Bourse de Londres



Une transaction de 107,3 millions $ CA pour Cresco Labs, LLC à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 85,1 millions $ US pour Canaccord Genuity Growth Corp. à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 79,0 millions £ pour The Renewables Infrastructure Group Limited à la Bourse de Londres



Une transaction de 76,0 millions $ CA pour The Green Organic Dutchman à la Bourse de Toronto



Une transaction de 75,0 millions $ CA pour MedMen Enterprises Inc. à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 60,6 millions $ AU pour Redbubble Limited à la Bourse d'Australie



Une transaction de 57,6 millions $ CA pour Wayland Group (MariCann) à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 51,8 millions $ CA pour Namaste Technologies Inc. à la Bourse de croissance TSX



Une transaction de 42,9 millions $ US pour VBI Vaccines Inc au Nasdaq



Une transaction de 42,2 millions $ US pour The Lovesac Company au Nasdaq



Une transaction de 46,0 millions $ CA pour Patriot One Technologies Inc à la Bourse de croissance TSX



Une transaction de 35,0 millions $ CA pour DionyMed Holdings à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 33,1 millions $ AU pour Fluence Corporation Limited à la Bourse d'Australie



Une transaction de 23,4 millions $ AU pour Westgold Resources Limited à la Bourse d'Australie



Une transaction de 23,0 millions $ CA pour Sunniva Inc. à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 21,2 millions $ CA pour MJAR Holdings Corp. à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 20,8 millions $ CA pour Sproutly Canada Inc. à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 20,1 millions $ CA pour Westleaf Cannabis Inc. à la Bourse de croissance TSX



Une transaction de 20,0 millions £ pour Litigation Capital Management Limited à l'AIM



Une transaction de 17,3 millions $ US pour CPI Aerostructures, Inc à la Bourse de New York



Une transaction de 17,0 millions $ US pour Histogenics Corporation au Nasdaq



Une mobilisation de capitaux de 15,5 millions $ AU pour Bellevue Gold Limited à la Bourse d'Australie



Un placement de 11,7 millions £ pour Gresham House plc à l'AIM

Au Canada , Marché des capitaux Canaccord Genuity a participé à la mobilisation de 358,7 millions $ pour des émissions d'obligations gouvernementales et d'obligations de sociétés au cours du T3/19

, Marché des capitaux Canaccord Genuity a participé à la mobilisation de 358,7 millions $ pour des émissions d'obligations gouvernementales et d'obligations de sociétés au cours du T3/19 Marché des capitaux Canaccord Genuity a généré des produits tirés des services de consultation de 40,0 millions $ au cours du T3/19, en hausse de 8,0 millions $, ou 24,8 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent

Au cours du T3/19, les transactions de fusions et acquisitions et de consultation importantes ont compris les suivantes :

Conseiller de Michelin dans le cadre de son acquisition de Camso Inc. pour un montant de 1,7 milliard $ U



Conseiller de Small World dans le cadre de sa vente à Equistone Partners Europ



Conseiller de Dedalus dans le cadre de son acquisition de DL Sant



Conseiller de Tawana Resources NL dans le cadre de sa fusion avec Alliance Mineral Assets Ltd



Conseiller de ICC Labs Inc. dans le cadre de sa vente à Aurora Cannabis Inc. pour un montant de 290 millions $ C



Conseiller de Reis, Inc. dans le cadre de son acquisition par Moody's Corporatio



Conseiller de Dentressangle dans le cadre de son acquisition d'Acteon Grou



Conseiller de Alston Gayler and Co Limited dans le cadre de sa vente à Miller Insurance Services Limited, du groupe Willis Towers Watso

and Co Limited dans le cadre de sa vente à Miller Insurance Services Limited, du groupe

Conseiller d'Amplio Energy dans le cadre de la vente du portefeuille d'énergie solaire italien à un consortium constitué de Plenium Partners, d'Equitix et d'Access Capital Partner



Conseiller d'Eurazeo PME dans le cadre de la vente de Vignal Lighting Group à EMZ Partner



Conseiller de MJardin Group, Inc. dans le cadre de son acquisition de GrowForce Holdings Inc. pour un montant de 293,2 millions $ C



Conseiller de Tendril Networks, Inc. dans le cadre de l'obtention d'une participation majoritaire dans Rubicon Technology Partner



Conseiller de Jenkins Shipping dans le cadre de sa vente à Alcuin Capital Partner



Conseiller de Tessi dans le cadre de la vente de CPoR pour un montant de 100 millions



Conseiller de Mason Resources Corp. dans le cadre de sa vente à Hudbay Minerals Inc pour un montant de 35,0 millions $ CA



Conseiller de Sherrill Inc. dans le cadre de son acquisition par Platte River Equity

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (mondial)

À l'échelle mondiale, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 116,0 millions $ au T3/19.

patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 116,0 millions $ au T3/19. Les actifs sous administration au Canada et les actifs sous gestion au Royaume-Uni et en Europe et en Australie totalisaient 60,2 milliards $ à la fin du T3/194, une diminution de 8,5 % par rapport à 65,8 milliards $ à la fin du T2/19 et une augmentation de 1,7 % par rapport à 59,2 milliards $ à la fin du T3/18, en raison de l'effet négatif des fluctuations du marché à la fin de décembre 2018.

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord)

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord) a généré des produits des activités ordinaires de 54,2 millions $ et, après les imputations intersectorielles et avant impôt, a comptabilisé un résultat net de 8,9 millions $ au T3/19.

patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord) a généré des produits des activités ordinaires de 54,2 millions $ et, après les imputations intersectorielles et avant impôt, a comptabilisé un résultat net de 8,9 millions $ au T3/19. Les actifs sous administration au Canada totalisaient 18,3 milliards $ au 31 décembre 2018, en baisse de 7,5 % en regard de 19,7 milliards $ à la fin du trimestre précédent et en hausse de 26,4 % en regard de 14,5 milliards $ à la fin du T3/18 4 .

totalisaient 18,3 milliards $ au 31 décembre 2018, en baisse de 7,5 % en regard de 19,7 milliards $ à la fin du trimestre précédent et en hausse de 26,4 % en regard de 14,5 milliards $ à la fin du T3/18 . Les actifs sous gestion au Canada (discrétionnaires) totalisaient 4,0 milliards $ au 31 décembre 2018, en baisse de 4,9 % en regard de 4,2 milliards $ à la fin du trimestre précédent, et en hausse de 39,3 % en regard de 2,8 milliards $ à la fin du T3/184. Ces actifs sont inclus dans les actifs totaux sous administration. La diminution des actifs sous gestion et administration du T2/19 au T3/19 est attribuable à une baisse de la valeur marchande à la fin de décembre 2018.

(discrétionnaires) totalisaient 4,0 milliards $ au 31 décembre 2018, en baisse de 4,9 % en regard de 4,2 milliards $ à la fin du trimestre précédent, et en hausse de 39,3 % en regard de 2,8 milliards $ à la fin du T3/184. Ces actifs sont inclus dans les actifs totaux sous administration. La diminution des actifs sous gestion et administration du T2/19 au T3/19 est attribuable à une baisse de la valeur marchande à la fin de décembre 2018. Gestion de patrimoine Canaccord Genuity comptait 150 équipes de conseillers6 à la fin du T3/19, soit le même nombre qu'au 30 septembre 2018 et seize équipes de plus qu'au 31 décembre 2017.

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Royaume-Uni et Europe)

Les activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe ont généré des produits des activités ordinaires de 61,8 millions $ et, après les imputations intersectorielles et compte non tenu des éléments importants, ont affiché un résultat net de 10,6 millions $ avant impôt au T3/19 1 .

ont généré des produits des activités ordinaires de 61,8 millions $ et, après les imputations intersectorielles et compte non tenu des éléments importants, ont affiché un résultat net de 10,6 millions $ avant impôt au T3/19 . Les actifs sous gestion (discrétionnaires et non discrétionnaires) atteignaient 41,2 milliards $ (23,8 milliards £) au 31 décembre 2018, en baisse de 9,0 % en regard de 45,2 milliards $ (26,9 milliards £) à la fin du trimestre précédent et en baisse de 6,0 % par rapport à 43,8 milliards $ (25,8 milliards £) au 31 décembre 20174. En monnaie locale (livre sterling), les actifs sous gestion au 31 décembre 2018 ont diminué de 11,5 % par rapport à ceux au 30 septembre 2018 et de 7,9 % par rapport à ceux du 31 décembre 20174. La diminution des actifs sous gestion du T2/19 au T3/19 est attribuable à une baisse de la valeur marchande vers la fin de décembre 2018.

Mesures non conformes aux IFRS

Les mesures non conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») présentées comprennent les actifs sous administration, les actifs sous gestion, la valeur comptable par action ordinaire après dilution et des chiffres qui ne tiennent pas compte des éléments importants. Les éléments importants correspondent aux frais de restructuration, à l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, à la dépréciation du goodwill et d'autres actifs, aux éléments de la charge liée aux acquisitions, qui comprennent les frais comptabilisés dans le cadre de projets d'acquisition réalisés ou non, les profits et pertes liés aux cessions d'activités, y compris la comptabilisation de profits de change réalisés à la cession d'établissements à l'étranger, certaines charges comptables liées à la modification apportée au régime d'intéressement à long terme de la Société comptabilisées à compter du 31 mars 2018, certains coûts relatifs aux mesures incitatives liés à l'acquisition de Hargreave Hale et comptabilisés dans les frais de développement, une perte liée à l'extinction des débentures convertibles inscrites aux fins comptables, ainsi que certains éléments de charges habituellement compris dans les frais de développement qui, de l'avis de la direction, reflètent une charge unique autre que d'exploitation. La valeur comptable par action ordinaire après dilution correspond au total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté en fonction du produit supposé de l'exercice des options et des bons de souscription, du règlement en actions d'un billet payable émis en contrepartie de l'acquisition au gré de la Société et de la conversion des débentures convertibles, divisé par le nombre d'actions ordinaires qui seraient alors en circulation après dilution, y compris les montants estimés liés aux engagements à l'égard de l'émission d'actions, dont des options, des bons de souscription, des débentures convertibles et un billet payable, le cas échéant, et qui est ajustée pour tenir compte des actions achetées ou assorties d'un engagement de rachat dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») de la Société qui n'ont pas encore été annulées ainsi que du nombre estimatif de renonciations aux actions attribuées dont les droits n'ont pas été acquis aux termes des régimes de paiements fondés sur des actions.

La direction est d'avis que ces mesures non conformes aux IFRS permettront une meilleure évaluation du rendement d'exploitation des activités de la Société et favoriseront une comparaison significative des résultats de la période considérée avec ceux des périodes antérieures et futures. Les chiffres présentés compte non tenu des éléments importants fournissent des renseignements utiles en excluant certains éléments qui pourraient ne pas être représentatifs des résultats d'exploitation de base de la Société. Il existe une restriction à l'utilisation de ces chiffres présentés compte non tenu des éléments importants, puisque les incidences comptables de ces éléments selon les IFRS reflètent effectivement les résultats financiers sous-jacents des activités de la Société; ainsi, ces incidences doivent être prises en compte dans l'évaluation et l'analyse des résultats financiers de la Société. Par conséquent, la direction estime que les mesures du rendement financier de la Société conformes aux IFRS et celles non conformes aux IFRS doivent être prises en compte parallèlement.

Principales informations financières compte non tenu des éléments importants1













Périodes de

trois mois closes

les 31 décembre Variation

par rapport

au trimester

correspondant

de l'exercice

précédent Périodes de

neuf mois closes

les 31 décembre Variation

par rapport

au cumul de

l'exercice

précédent (en milliers $ CA, sauf les montants par action et les pourcentages) 2018 2017 2018 2017 Total des produits des activités ordinaires

selon les IFRS 331 600 $ 309 442 $ 7,2 % 905 759 $ 700 797 $ 29,2 % Total des charges selon les IFRS 290 991 $ 262 559 $ 10,8 % 823 538 $ 662 752 $ 24,3 % Produits des activités ordinaires











Total des produits des activités ordinaires compte non tenu des éléments importants 331 600 $ 309 442 $ 7,2 % 905 759 $ 700 797 $ 29,2 % Charges Éléments importants comptabilisés par Canaccord Genuity











Amortissement des immobilisations incorporelles 639 579 10,4 % 1 857 1 738 6,7 % Frais de restructuration2 --- --- --- 1 316 4 704 (72,0) % Frais connexes aux acquisitions --- --- --- 1 173 --- négl. Éléments importants comptabilisés par Gestion de

patrimoine Canaccord Genuity











Amortissement des immobilisations incorporelles 2 745 2 820 (2,7) % 8 353 5 406 54,5 % Frais de restructuration2 --- --- --- --- 2 000 (100,0) % Frais connexes aux acquisitions 170 --- négl. 170 6 548 (96,0) % Coûts relatifs aux mesures incitatives

liés à l'acquisition3 1 490 --- négl. 4 530 --- négl. Frais de développement4 245 --- négl. 245 --- négl. Éléments importants comptabilisés dans le secteur

Non sectoriel et autres











Perte sur extinction de débentures convertibles --- --- négl. 13 500 --- négl. Total des éléments importants 5 289 3 399 55,6 % 31 144 20 396 52,7 % Total des charges compte non tenu des

éléments importants 285 702 259 160 10,2 % 792 394 642 356 23,4 % Résultat net avant impôt sur le résultat - ajusté 45 898 $ 50 282 $ (8,7) % 113 365 $ 58 441 $ 94,0 % Impôt sur le résultat - ajusté 9 055 11 100 (18,4) % 22 620 14 096 60,5 % Résultat net - ajusté 36 843 39 182 (6,0) % 90 745 44 345 104,6 % Résultat net attribuable aux actionnaires

ordinaires, ajusté 34 491 $ 34 665 $ (0,5) % 82 433 $ 35 008 $ 135,5 % Résultat par action ordinaire ? de base, ajusté 0,35 $ 0,38 $ (7,9) % 0,86 $ 0,38 $ 126,3 % Résultat par action ordinaire ? après dilution, ajusté 0,28 $ 0,31 $ (9,7) % 0,69 $ 0,33 $ 109,1 %

1) Les chiffres ne tenant pas compte des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 6. 2) Les frais de restructuration pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2018 ont été engagés dans le cadre de nos activités sur les marchés des capitaux au Royaume-Uni. Les frais de restructuration comptabilisés au cours de la période de neuf mois close le 31 décembre 2017 avaient trait à des indemnités de cessation d'emploi découlant de la clôture de certaines transactions de négociation dans nos activités sur les marchés des capitaux au Royaume-Uni et en Europe, à des réductions de personnel dans nos activités sur les marchés des capitaux au Canada et aux États-Unis, ainsi qu'à des coûts immobiliers et à d'autres coûts d'intégration liés à l'acquisition de Hargreave Hale. 3) Les coûts relatifs aux mesures incitatives liés à l'acquisition de Hargreave Hale sont déterminés en fonction de l'atteinte de cibles financières et d'autres critères de rendement et comptabilisés dans les frais de développement. 4) Frais liés à des coûts directement attribuables au développement d'un logiciel en interne employé dans le cadre de nos activités de gestion du patrimoine au Royaume-Uni.



négl.: négligeable

Résultats sectoriels pour le trimestre clos le 31 décembre 2018





















Compte non tenu

des elements

importantsA IFRS (en milliers $ CA, sauf les montants par

action) Marché des

capitaux

Canaccord

Genuity Gestion de

patrimoine

Canaccord

Genuity Non sectorial et

autres Total Total Produits des activités ordinaires 209 373 $ 115 979 $ 6 248 $ 331 600 $ 331 600 $ Charges (173 649) (98 136) (19 206) (290 991) (290 991) Imputations intersectorielles (4 628) (3 030) 7 658 --- --- Résultat avant impôt sur le résultat et

éléments importants 31 096 $ 14 813 $ (5 300) $ 40 609 $ 40 609 $ Éléments importantsA









Amortissement des immobilisations

incorporelles 639 2 745 --- 3 384 --- Coûts relatifs aux mesures incitatives

liés à l'acquisition --- 1 490 --- 1 490 --- Frais de développement --- 245 --- 245 --- Frais connexes aux acquisitions --- 170 --- 170 --- Total des éléments importants 639 4 650 --- 5 289 --- Résultat avant impôt sur le résultat 31 735 19 463 (5 300) 45 898 40 609 Recouvrement (charge) d'impôt sur

le résultatB (9 142) (4 035) 4 122 (9 055) (8 151) Participations ne donnant pas le

contrôle (1) --- --- (1) (1) Dividendes sur actions privilégiéesC (1 513) (838) --- (2 351) (2 351) Non sectoriel et autresC (758) (420) 1 178 --- --- Résultat net attribuable aux

actionnaires ordinaires 20 321 14 170 --- 34 491 30 106 Facteurs du RPA après dilution









Intérêt sur les débentures convertibles,

net d'impôtC 1 095 606 --- 1 701 1 701

21 416 14 776 --- 36 192 31 807 Nombre moyen d'actions,

après dilutionD 129 169 129 169

129 169 129 169











Résultat par action, après dilution,

compte non tenu des elements

importantsA 0,17 $ 0,11 $

0,28 $

Résultat par action, après dilution selon

les IFRS







0,25 $





A) Les chiffres ne tenant pas compte des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 6. B) Répartition de la provision pour impôt consolidée en fonction de l'estimation faite par la direction par région et par division. C) Répartition aux secteurs des marchés des capitaux et de gestion de patrimoine en fonction des produits des activités ordinaires. D) S'entend du nombre d'actions diluées utilisé pour calculer le RPA après dilution.

Résultats sectoriels pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2018





















Compte non tenu

des éléments

importantsA IFRS (en milliers $ CA, sauf les montants par

action) Canaccord

Genuity Gestion de

patrimoine

Canaccord

Genuity Non sectoriel et

autres Total Total Produits des activités ordinaires 544 279 $ 344 681 $ 16 799 $ 905 759 $ 905 759 $ Charges (465 830) (289 129) (68 579) (823 538) (823 538) Imputations intersectorielles (13 043) (10 048) 23 091 --- --- Résultat avant impôt sur le résultat et

éléments importants 65 406 45 504 (28 689) 82 221 82 221 Éléments importantsA









Amortissement des immobilisations

incorporelles 1 857 8 353 --- 10 210 --- Frais de restructuration 1 316 --- --- 1 316 --- Frais connexes aux acquisitions 1 173 170 --- 1 343 --- Perte sur extinction de débentures

convertibles --- --- 13 500 13 500 --- Frais de développement --- 245 --- 245 --- Coûts relatifs aux mesures incitatives

liés à l'acquisition --- 4 530 --- 4 530 --- Total des éléments importants 4 346 13 298 13 500 31 144 --- Résultat avant impôt sur le résultat 69 752 58 802 (15 189) 113 365 82 221 Charge (recouvrement) d'impôt sur le

résultatB (18 771) (10 449) 6 600 (22 620) (17 987) Participations ne donnant pas le

contrôle (1 259) -- -- (1 259) (1 259) Dividendes sur actions privilégiéesC (4 318) (2 735) -- (7 053) (7 053) Non sectoriel et autresC (5 259) (3 330) 8 589



Résultat net attribuable aux

actionnaires ordinaires 40 145 42 288 --- 82 433 55 922 Facteurs du RPA après dilution









Intérêt sur les débentures

convertibles, net d'impôtC 3 353 2 123 --- 5 476 5 476

43 498 44 411 --- 87 909 61 398 Nombre moyen d'actions, après dilutionD 127 633 127 633

127 633 127 633











Résultat par action après dilution,

compte non tenu des éléments

importantsA 0,34 $ 0,35 $

0,69 $

Résultat par action, après dilution selon

les IFRS







0,48 $





A) Les chiffres ne tenant pas compte des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 6. B) Répartition de la provision pour impôt consolidée en fonction de l'estimation faite par la direction par région et par division. C) Répartition aux secteurs des marchés des capitaux et de gestion de patrimoine en fonction des produits des activités ordinaires. D) S'entend du nombre d'actions diluées utilisé pour calculer le RPA après dilution.

Chers actionnaires,

Au cours des derniers mois de 2018, le cours des actions mondiales a fait l'objet d'un recul marqué en raison des inquiétudes persistantes entourant les activités de négociation et la croissance de l'économie. De ce fait, le trimestre clos le 31 décembre 2018 s'est avéré l'un des plus décevants depuis de nombreuses années, les craintes quant aux perspectives de l'économie mondiale s'étant intensifiées en raison du contexte de resserrement des politiques monétaires à l'échelle mondiale, des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et de l'incertitude politique régnant au Royaume-Uni et en Europe.

C'est dans ce contexte difficile que nous avons néanmoins affiché, à l'échelle de la Société, des produits des activités ordinaires trimestriels record de 331,6 millions $, soit une hausse de 7,2 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Sur une base ajustée7, Groupe Canaccord Genuity Inc. a inscrit un résultat net avant impôt de 45,9 millions $ et un résultat par action après dilution de 0,28 $, portant ainsi respectivement notre résultat avant impôt ajusté et notre résultat par action après dilution pour les neuf premiers mois de l'exercice à 113,4 millions $ et 0,69 $, ce qui dépasse largement les résultats sur 12 mois enregistrés pour l'ensemble de l'exercice précédent.

En demeurant axés sur la croissance des produits des activités ordinaires et sur le contrôle des coûts, nous avons amélioré considérablement notre marge, et ce, tout en alimentant la croissance. Sur une base ajustée, notre marge bénéficiaire avant impôt pour les neuf premiers mois de l'exercice 2019 a progressé de 4,2 points de pourcentage en regard de celle de la période correspondante de l'exercice précédent.

Nous avons également affecté davantage de capitaux au rachat d'actions. Au cours de la période de neuf mois close le 31 décembre 2018, 1 028 700 actions ont été rachetées et annulées. Nous prévoyons maintenir notre programme de rachat d'actions au cours du quatrième trimestre de l'exercice.

Les résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l'exercice 2019 reflètent notre priorité visant à canaliser nos efforts sur l'accroissement de la contribution de sociétés stables et à marges élevées, à l'heure où nous sommes à l'affût des possibilités dans des secteurs où nous possédons des connaissances éprouvées.

C'est dans cette optique que nous avons annoncé aujourd'hui l'acquisition de Petsky Prunier, cabinet de services-conseils en fusions et acquisitions de premier plan établi à New York et spécialisé dans les secteurs du marché intermédiaire de la technologie et des soins de santé. Depuis un certain temps déjà, nous évaluons les occasions susceptibles d'accroître l'envergure de nos activités sur les marchés des capitaux aux États-Unis pour obtenir, notamment, des apports accrus de la part des services de consultation à marges plus élevées. Le regroupement de Marchés des capitaux Canaccord Genuity et de Petsky Prunier nous permettra d'offrir un éventail impressionnant de services aux clients des deux sociétés, qui bénéficieront, de surcroît, d'une portée et d'une prestation de services de consultation grandement rehaussées, ainsi que de capacités de vente, de négociation et de recherche sur les actions intégrées à l'échelle mondiale et offertes par le truchement de notre plateforme des marchés des capitaux élargie. Ce regroupement étant parfaitement adapté à notre culture, nous comptons renforcer considérablement notre position sur le marché des services consultatifs du marché intermédiaire dans cette région.

La transaction a été structurée de façon à favoriser le partenariat et la collaboration, éléments essentiels à l'appui de la croissance et de la stabilité à l'échelle de notre plateforme. La transaction sera favorable au résultat et nous sommes persuadés qu'elle constituera une valeur ajoutée pour nos actionnaires, à mesure que nous diversifions nos sources de produits aux États-Unis pour donner du tonus à nos résultats financiers.

Promouvoir notre leadership sur le marché au moyen de capacités incomparables en matière d'exécution sur le marché intermédiaire et de prestation de services de consultation

Nos activités mondiales sur les marchés des capitaux ont été le principal vecteur des résultats du troisième trimestre de l'exercice, ayant contribué à hauteur de 62,0 % au résultat net avant impôt ajusté généré par l'ensemble de nos secteurs d'exploitation. Le total des produits des activités ordinaires tirés de ces secteurs d'exploitation s'est élevé à 209,4 millions $ pour le trimestre, les activités au Canada et aux États-Unis s'étant particulièrement distinguées.

La vigueur de nos activités au Canada est attribuable à la hausse des produits tirés des commissions et des honoraires, qui témoigne de l'apport accru des activités de Jitneytrade. Malgré la légère diminution des produits tirés des activités de financement de sociétés et des honoraires de consultation en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent, nous sommes demeurés au premier rang des preneurs fermes d'actions au Canada au cours du trimestre. Je tiens d'ailleurs à souligner que Canaccord Genuity a été le chef de file des activités de prise ferme d'actions au Canada pour l'année civile 2018, selon les données du classement de FPInfomart. Nos activités sur les marchés des capitaux aux États-Unis nous ont permis d'atteindre la rentabilité pour un cinquième trimestre consécutif, rentabilité qui découle de la hausse des produits des activités ordinaires dans l'ensemble des secteurs, notamment en ce qui concerne les honoraires et les commissions ainsi que les activités de financement de sociétés et de services de consultation.

Conformément à nos prévisions, nos activités sur les marchés des capitaux au Royaume-Uni et en Europe ont renoué avec la rentabilité, ce qui s'explique essentiellement par la réalisation de certains mandats de consultation importants au cours du troisième trimestre de l'exercice considéré, laquelle s'est traduite par une augmentation de 19,6 % d'un exercice à l'autre des produits des activités ordinaires générés dans ce secteur. Au cours du trimestre, ce secteur a également présenté une hausse marquée au titre des produits tirés du financement de sociétés, notamment grâce à l'apport de notre équipe de courtage, qui a obtenu sept nouveaux mandats au cours du troisième trimestre de l'exercice, portant à 23 le nombre de nouveaux mandats qu'elle a obtenus au cours des 12 derniers mois. Nous avons continué à prioriser la gestion de ces activités afin d'en tirer des résultats stables et constants. Enfin, les résultats de nos activités en Australie ont subi les contrecoups de pertes sur l'évaluation à la valeur de marché au titre de leurs positions liées aux titres détenus assorties de frais fixes. Les activités dans ce secteur ont néanmoins progressé dans les classements régionaux et nous permettent de nous tailler une place de plus en plus solide à titre de banque d'investissement indépendante de premier plan tournée vers le marché intermédiaire, grâce à l'approfondissement de nos connaissances du domaine et à l'entretien de nos relations dans la région, le tout de façon à accroître notre part de marché dans nos secteurs cibles.

De toute évidence, les événements survenus sur le marché au cours du troisième trimestre de l'exercice nous ont permis de démontrer la souplesse de notre plateforme indépendante, puisque nous avons à nouveau présenté une feuille de route exemplaire pour ce qui est de faire prospérer les sociétés émergentes dans un contexte économique très variable.

Accroissement continu de nos activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe, ainsi qu'au Canada

À la fin du troisième trimestre de l'exercice considéré, le total des actifs pour le compte des clients tirés de nos activités mondiales de gestion de patrimoine s'est établi à 60,2 milliards $, ce qui représente une légère augmentation en regard de celui de la période correspondante de l'exercice précédent, mais une diminution séquentielle de 8,5 %. Cette dernière est entièrement attribuable au recul des marchés au cours de la période considérée, mais nous constatons toutefois qu'il est moins prononcé que les replis observés sur le marché des actions mondiales. Le contexte économique plus stable du début du quatrième trimestre de l'exercice a favorisé le retour à des évaluations plus normales, et nous continuons notre croissance dans l'ensemble de nos activités.

Nos activités mondiales de gestion de patrimoine combinées ont généré des produits des activités ordinaires de 116,0 millions $ au troisième trimestre, soit une hausse de 6,0 % d'un exercice à l'autre, attribuable en grande partie à l'accroissement des produits tirés des commissions et des produits d'intérêts issus de nos activités au Canada. Le résultat net avant impôt ajusté demeure inchangé par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, faisant état de l'augmentation de la charge de rémunération et des primes de recrutement liées à notre stratégie de croissance.

Nos activités de gestion de patrimoine au Canada ont été fructueuses pour un huitième trimestre d'affilée. Les actifs dans ce secteur ont bondi de 26,4 % d'un exercice à l'autre, à la lumière de nos initiatives de recrutement et de la hausse de nos valeurs de marché au cours de l'exercice. Compte tenu des niveaux d'actifs courants, nous sommes persuadés que ce secteur demeurera rentable et, par conséquent, nous sommes à l'affût d'initiatives susceptibles d'améliorer les marges à plus long terme.

Après la clôture du trimestre, nous avons annoncé l'acquisition par nos activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe de McCarthy Taylor, société de services consultatifs financiers indépendante dont le siège social est situé à Worcester et qui offre ses services aux clients de la région des Midlands du Royaume?Uni. McCarthy Taylor fournit des services de planification financière sur mesure et des services de gestion discrétionnaire de placements, et gère des actifs d'environ 171 millions £8 pour le compte de clients. Au-delà de majorer la croissance de nos actifs pour le compte de clients, cette acquisition s'inscrit dans notre objectif visant à accroître notre présence à l'échelle mondiale et à élargir notre gamme de services de placement et de planification du patrimoine entièrement intégrés dans cette région importante. Nous demeurons engagés envers ces activités et nous poursuivons certaines occasions en vue de diversifier notre offre dans la région.

Même si nous nous attendons à ce que l'incidence des événements survenus sur le marché depuis décembre 2018 soit reflétée dans une certaine mesure dans les résultats du quatrième trimestre de l'exercice considéré, nous continuons d'accroître nos actifs pour le compte de clients et de bâtir sur nos assises professionnelles au Canada, et nous étudions les possibilités d'acquisition au Royaume-Uni et en Europe. À terme, nous souhaitons mettre l'accent sur une croissance durable et sur la pérennité des actifs pour le compte de clients. Nous investissons de surcroît dans le développement de produits et l'élaboration de stratégies pour offrir des services toujours plus pertinents à nos clients et nous tailler une part encore plus avantageuse du marché de la gestion de patrimoine.

Les données fondamentales du contexte macroéconomique mondial demeurent favorables à court terme et nous maintenons une perspective constructive quant aux niveaux d'activité dans l'ensemble de nos activités à court et à moyen terme. Nous entrevoyons des occasions de croissance productive dans tous nos secteurs et nous déployons nos ressources en conséquence.

Dans le cadre de nos activités mondiales de gestion de patrimoine, nous continuons à recruter en fonction de notre stratégie tout en recherchant des occasions à l'appui de l'expansion des activités. Nous investissons en vue d'élargir notre éventail de produits et fournissons à nos experts en placement les ressources nécessaires à une prestation de services hors pair aux clients. Puisque le contexte de marché traverse une période de changement, nous anticipons que l'appétit des investisseurs pour une gestion de portefeuille active ainsi que pour d'autres services axés sur les conseils s'aiguisera et nous nous positionnons dans ce sens.

Le travail que nous effectuons est essentiel au maintien de la vigueur du marché des sociétés de petite et moyenne capitalisation et des investisseurs qui les soutiennent. Nous prévoyons que les transactions entre les sociétés et les commanditaires se poursuivront dans tous nos principaux marchés, les sociétés cherchant à tenir tête à la concurrence dans une économie mondiale qui évolue rapidement.

Nous demeurons engagés à répondre judicieusement aux besoins de nos clients tout en tablant sur un style de gestion à l'appui d'une croissance rentable. Nous nous attendons à ce que nos efforts continuent à porter leurs fruits, en dégageant un rendement toujours plus robuste et durable pour nos actionnaires.

Dan Daviau

Président et chef de la direction

Groupe Canaccord Genuity Inc.

