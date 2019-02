LG continue de repousser les limites en matière de son exceptionnel pour téléphones intelligents avec la nouvelle série G





Grâce aux technologies Crystal Sound OLED et Meridian Audio,

le LG G8 ThinQ offre un son de qualité supérieure dans n'importe quel environnement.

TORONTO, le 13 févr. 2019 /CNW/ - À l'occasion du Mobile World Congress (MWC) 2019, LG Electronics (LG) présentera l'innovante technologie Crystal Sound OLED (CSO), qui utilise l'écran OLED du téléphone comme amplificateur audio et dont le LG G8 ThinQ est doté.

De plus en plus de consommateurs utilisent leur téléphone intelligent pour regarder des films, jouer à des jeux et écouter de la musique; par conséquent, la demande pour des téléphones mobiles capables de fournir un son de haute qualité est plus forte que jamais. LG a toujours reconnu l'importance d'offrir le meilleur son pour les téléphones intelligents dans la création de l'expérience utilisateur suprême, et cette conviction se poursuit avec le LG G8 ThinQ.

Développée par LG, la technologie CSO utilise l'écran OLED comme haut-parleur, en faisant vibrer toute la surface pour produire un son d'une puissance et d'une portée impressionnantes. Puisque l'unique technologie CSO de LG tire profit de l'ensemble de l'écran, elle améliore également la clarté, rendant les voix plus faciles à discerner et les notes musicales subtiles plus perceptibles.

En mode haut-parleur, le son est transmis avec des basses impressionnantes par le haut-parleur du bas. Des performances stéréo complètes sont possibles grâce à une configuration audio à deux canaux, qui envoie le son vers le haut-parleur inférieur ainsi que vers le tiers supérieur de l'écran.

En travaillant en étroite collaboration avec son partenaire audio Meridian, LG enrichit une fois de plus son expérience mobile d'une fidélité sonore exceptionnelle, offrant un son réglé avec précision et une qualité à laquelle les consommateurs s'attendent des téléphones haut de gamme de l'entreprise. En outre, les nouveaux téléphones de la série G de LG proposent les caractéristiques suivantes :

Le son ambiophonique 3D DTS:X, qui permet de reproduire un système à 7.1 canaux avec ou sans écouteurs, une première pour LG.

Le CNA Quad haute-fidélité de 32 bits, qui rehausse l'expérience d'écoute en reproduisant le son avec une fidélité exceptionnelle, offrant la possibilité de suréchantillonner la plupart des fichiers audio, pour une clarté et une profondeur accrues.

La prise en charge du format MQA (Master Quality Authenticated), pour offrir une lecture audio de haute qualité, même sans forfait de données illimitées.

Le haut-parleur Boombox, qui utilise l'espace interne du téléphone comme chambre de résonance pour générer des basses étonnantes et un volume plus élevé.

« Notre engagement à amener l'audio des téléphones intelligents vers de nouveaux sommets est clairement mis en évidence dans le LG G8 ThinQ », a déclaré Chang Ma, vice-président principal et chef de stratégie marketing de la division des communications mobiles de LG Electronics. « En développant de nouvelles technologies et en travaillant en étroite collaboration avec les meilleurs de l'industrie audio, LG continuera à offrir la qualité de son que les consommateurs exigent et méritent. »

Les visiteurs du MWC à Barcelone sont invités à visiter le kiosque LG du 25 au 28 février pour découvrir la technologie Crystal Sound OLED et le LG G8 ThinQ, de même que de nombreuses autres innovations mobiles.

