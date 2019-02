CannTrust renforce son équipe de direction en nommant Greg Guyatt au poste de directeur financier





Ian Abramowitz dirigera les investissements et partenariats internationaux

VAUGHAN, Ontario, Feb. 13, 2019 /PRNewswire/ -- CannTrust Holdings Inc. (« CannTrust » ou « la Société » : TRST) est heureuse d'annoncer la nomination de Greg Guyatt, un expert-comptable agréé, au poste de directeur financier à compter du 19 février 2019, afin de renforcer son équipe de direction.

Greg Guyatt travaillait auparavant chez GreenSpace Brands Inc. (TSXV : JTR), une société canadienne de produits alimentaires naturels haut de gamme, où il occupait le poste de directeur financier. Ayant débuté sa carrière chez Deloitte, il jouit de plus de 20 ans d'expérience dans la formation d'équipes financières hautement performantes issues des secteurs des biens de consommation courante, des produits pharmaceutiques et du capital investissement.

Greg Guyatt possède une vaste connaissance des fusions, des acquisitions et d'autres types de transactions, notamment grâce à une introduction à la Bourse de Londres et la scission de Sears Canada au NASDAQ. Cette expertise utile aux émetteurs à double cotation sera essentielle pour la planification financière et stratégique de CannTrust en vue de sa cotation à la Bourse de New York (NYSE).

« Nous sommes ravis que Greg rejoigne CannTrust et vienne renforcer notre équipe dirigeante à la veille de notre inscription à la Bourse de New York et d'autres projets à venir. », a déclaré Peter Aceto, le PDG de CannTrust, « Au nom de tout le personnel de CannTrust, je tiens à remercier Ian Abramowitz pour son leadership financier au cours des deux dernières années et me réjouis de pouvoir travailler avec lui dans le cadre de ses nouvelles fonctions de vice-président directeur des investissements et partenariats internationaux. »

Ian Abramowitz dirigera le service des investissements et partenariats internationaux de CannTrust

En tant que nouveau vice-président des investissements et partenariats internationaux de CannTrust, Ian Abramowitz dirigera la stratégie internationale de CannTrust en développant des investissements et des partenariats stratégiques continus dans le monde entier.

CannTrust possède actuellement un pourcentage de participation dans le capital du producteur australien agréé Cannatrek Ltd. (« Cannatrek ») ainsi que celui de STENOCARE, un producteur, vendeur et importateur de cannabis médical agréé. Ian Abramowitz a été nommé directeur et siègera aux conseils d'administration de Cannatrek et de STENOCARE. La Société envisage également des investissements dans plusieurs autres pays.

« Les entreprises du monde entier font confiance à CannTrust pour son expertise dans le secteur du cannabis, tant sur le marché médical que récréatif et légalisé. », a déclaré M. Aceto, « Grâce aux opportunités de développement commercial à l'international sur lesquelles Ian a mis l'accent, nous espérons accélérer notre croissance aux côtés de partenaires partageant nos idées. »

À propos de CannTrust

CannTrust est un producteur agréé réglementé au niveau fédéral de cannabis à usage médicinal et récréatif. Créée par des pharmaciens, la Société met ses plus de 40 années d'expérience dans la pharmacie et les soins de santé au service du secteur du cannabis médical et fournit ses produits déshydratés, ses extraits et ses capsules à plus de 57 000 patients. CannTrust exploite actuellement les 42 000 m2 de son installation de récolte perpétuelle de Niagara. Les produits du plus vaste portefeuille de l'industrie sont préparés et conditionnés dans un centre de fabrication d'excellence de 5 600 m2 situé à Vaughan, dans l'Ontario.

CannTrust développe des nanotechnologies afin de mettre au point de nouveaux produits destinés aux marchés de la médecine, des loisirs, de la beauté, du bien-être et des animaux de compagnie. La Société a établi son empreinte internationale grâce à un partenariat stratégique avec Cannatrek Ltd. en Australie et à une coentreprise avec STENOCARE au Danemark. La Société s'est également associée à Breakthru Beverage Group, par l'intermédiaire de Kindred Canada, pour la distribution récréative au Canada. CannTrust est engagée dans la recherche et l'innovation. Ses partenariats avec l'Université McMaster en Ontario et l'Université de Gold Coast en Australie ont été conçus de manière à contribuer au nombre croissant de recherches fondées sur des preuves concernant l'utilisation et l'efficacité du cannabis.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.canntrust.ca.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières, qui reposent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses, les convictions internes actuelles et les points de vue de CannTrust concernant des événements futurs. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « s'attend à ce que », « probable », « peut », « sera », « devrait », « a l'intention de », « anticipe », « prévoit », « potentiel », « proposé », « estime » et autres termes similaires, y compris les formes négatives et variations grammaticales de celle-ci, ou par des déclarations indiquant que certaines conditions ou certains événements « pourraient », « devraient » ou « vont » se produire, ou encore par des débats concernant les stratégies.

Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse reposent sur les attentes, les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses et les points de vue concernant des événements futurs que la direction juge raisonnables en l'état, notamment : des estimations, des projets, des opinions, des prévisions, des projections, des objectifs, des lignes directrices ou d'autres déclarations qui ne sont pas des déclarations de fait. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse incluent, notamment, et sans y être restreintes, des déclarations relatives à l'approbation de l'inscription des actions ordinaires de la Société à la NYSE. Les informations et déclarations prospectives impliquent nécessairement des risques connus et inconnus, notamment : les risques liés à la conjoncture économique générale ; les événements défavorables touchant l'industrie ; la perte de marchés ; les développements législatifs et réglementaires futurs ; l'industrie du cannabis au Canada en général ; la capacité de CannTrust à mettre en oeuvre ses stratégies commerciales ; l'obtention de l'approbation de la NYSE et de la SEC pour l'inscription des actions ordinaires de CannTrust ; tout retard lié à l'obtention de telles autorisations en raison de l'interruption des services publics aux États-Unis et d'autres risques.

Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est formulée et, à moins que la loi ne l'exige, CannTrust n'est pas tenu de mettre à jour ni de revoir ses déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. De nouveaux éléments peuvent faire surface de temps à autre et il est impossible pour CannTrust de prévoir l'ensemble de ces éléments. À la lecture de ces déclarations prospectives, les lecteurs sont priés de garder à l'esprit les facteurs de risques et autres mises en garde stipulés dans la Fiche d'information annuelle (« Annual Information Form », AIF) de CannTrust datée du 29 mars 2018 et déposée auprès des instances de régulations canadiennes compétentes disponible sur SEDAR à l'adresse http://www.sedar.com. Les facteurs de risques et autres facteurs consignés dans l'AIF pourraient amener les événements ou résultats réels à différer sensiblement de ceux décrits dans les différentes déclarations prospectives.

La Bourse de Toronto (TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude du présent communiqué.

