Manuvie dépose ses états financiers annuels audités de 2018 et le rapport de gestion connexe





En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 13 févr. 2019 /CNW/ - La Société Financière Manuvie a déposé ses états financiers annuels audités de 2018 pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et son rapport de gestion connexe auprès des organismes de réglementation, notamment les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur formulaire 40-F. Les états financiers et le rapport de gestion sont accessibles sur le site Web de la Société, à l'adresse manuvie.com. Les actionnaires peuvent également obtenir gratuitement un exemplaire papier de ces documents en présentant une demande à cet effet dans le site Web.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Elle exerce ses activités principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2018, elle comptait plus de 34 000 employés, plus de 82 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 28 millions de clients. Au 31 décembre 2018, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de dollars canadiens (794 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 29,0 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

SOURCE Société Financière Manuvie

Communiqué envoyé le 13 février 2019 à 17:56 et diffusé par :