Avis aux médias - La ministre du Développement économique rural du Canada visite le Manitoba





THE PAS, MB, le 13 févr. 2019 /CNW/ - La ministre du Développement économique rural du Canada, Bernadette Jordan, rencontrera des dirigeants du secteur communautaire et du milieu des affaires dans des régions rurales du Manitoba, afin d'en savoir plus sur leurs priorités, alors qu'elle entame une tournée de consultation à l'échelle du pays. Il s'agit de la première étape de son mandat visant à créer une stratégie de développement économique pour les régions rurales du Canada.

Dans le cadre de sa visite, la ministre Jordan assistera aussi à d'importants événements communautaires qui rassemblent les Canadiens vivant dans les régions rurales du Manitoba.

Date : Jeudi 14 février 2019

10 h

La ministre Jordan assistera au championnat mondial de course de traîneaux à chiens de 2019 avec le maire de The Pas, Herb Jacques, et l'Onekanew (chef) de la Nation crie Opaskwayak (NCO).

OUVERT AUX MÉDIAS

Wescana Inn

439, avenue Fischer

The Pas (Manitoba)

11 h

La ministre Jordan visitera la ferme intelligente DEL de la Nation crie Opaskwayak.

FERMÉ AUX MÉDIAS

12 h - 12 h 30

La ministre Jordan dînera avec la directrice du Développement économique, Kim Ballantyne, et les représentants de la Corporation de développement communautaire (CDC) de The Pas.

OUVERT AUX MÉDIAS

Restaurant-bar Good Thymes

1607, avenue Gordon

The Pas (Manitoba)

12 h 30 - 13 h

La ministre Jordan rencontrera les représentants des médias.

OUVERT AUX MÉDIAS

Restaurant-bar Good Thymes

1607, avenue Gordon

The Pas (Manitoba)

13 h - 15 h

La ministre Jordan visitera la ville de The Pas avec le maire Herb Jacques.

FERMÉ AUX MÉDIAS

16 h - 18 h

La ministre Jordan participera à une table ronde avec des représentants communautaires et des dirigeants locaux.

FERMÉ AUX MÉDIAS

19 h

La ministre Jordan assistera à la soirée de compétition communautaire à The Pas.

OUVERT AUX MÉDIAS

Institut collégial Margaret Barbour

429, avenue Smith

The Pas (Manitoba)

