RGA annonce une transaction de longévité avec Manuvie





RGA Compagnie de réassurance-vie du Canada (RGA Canada), une filiale de Reinsurance Group of America, Incorporated (NYSE : RGA), l'une des plus importantes compagnies de réassurance-vie au monde, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une transaction avec The Manufacturers Life Insurance Company (Manuvie) afin de réassurer le risque de longévité d'un bloc de rentes provenant de plusieurs régimes de retraite collectifs canadiens. Au total, RGA Canada réassurera le risque de longévité d'environ 45 000 rentiers.

« Nous entretenons un partenariat de longue date avec Manuvie et nous sommes fiers d'avoir encore une fois pu répondre à leurs objectifs financiers en mettant en place une solution sur mesure », a déclaré Alka Gautam, Présidente et chef de la direction de RGA Canada. « Cette transaction novatrice portant sur la longévité vient renforcer la solide relation de collaboration qui existe entre RGA et Manuvie. »

« L'engagement de RGA à créer durablement de la valeur pour nos clients nous pousse à développer des solutions uniques pour répondre à leurs besoins », a confié pour sa part John Laughlin, Vice-président exécutif, Solutions financières globales chez RGA. « Cette transaction démontre une nouvelle fois l'expertise de RGA en matière de risque de longévité et notre capacité à réaliser des transactions pour nos clients. »

Les détails additionnels de la transaction n'ont pas été divulgués.

À propos de RGA

Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA), une entreprise du classement Fortune 500, est l'une des plus importantes compagnies de réassurance-vie et de solutions financières au monde, avec environ 3,3 billions de dollars américains de réassurance-vie en vigueur et des actifs s'élevant à 64,6 milliards de dollars américains au 31 décembre 2018. Fondée en 1973, RGA est reconnue pour son expertise technique de la gestion du risque et des capitaux, ses solutions innovantes et son engagement à servir ses clients. Basée à Saint-Louis dans le Missouri et implantée dans le monde entier, RGA fournit des solutions d'expertises en réassurance-vie individuelle, en réassurance de prestations du vivant individuelles, en réassurance collective, en réassurance santé, en souscription facultative ainsi que des solutions financières. Pour en savoir plus sur RGA et ses activités, visitez le site Web de la société à l'adresse www.rgare.com.

