La ministre Tassi conclut une visite fructueuse en Colombie-Britannique où elle a annoncé le financement de projets aidant les aînés à demeurer actifs dans leur communauté





VANCOUVER, le 13 févr. 2019 /CNW/ - Les aînés apportent une contribution importante et précieuse à leur famille, à leur communauté et à leur milieu de travail. Ils ont aidé à façonner notre nation et continuent de contribuer à son succès. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à offrir aux aînés canadiens une sécurité accrue et une meilleure qualité de vie.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, a conclu une visite fructueuse en Colombie-Britannique, où elle a rencontré des aînés, des partenaires et d'autres intervenants clés afin de connaître les enjeux importants auxquels sont confrontés les Canadiens âgés. Au cours de ses discussions, la ministre a encouragé les aînés à demeurer actifs, engagés et informés, puis elle a souligné un certain nombre de mesures que notre gouvernement a prises pour améliorer leur bien-être économique et social.

Un point saillant du voyage de la ministre Tassi a été l'événement organisé plus tôt aujourd'hui avec Centraide du Lower Mainland, qui a reçu 50?000 $ dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) du Canada, volet pancanadien, pour contribuer à l'élaboration d'une plateforme interactive en ligne appelée CORE (Collaborative Online Resources and Education).

L'objectif de CORE est d'aider à développer les compétences des aînés et d'accroître la collaboration entre les organismes et les particuliers qui offrent des services communautaires aux aînés de la Colombie-Britannique, en plus d'aider à jumeler les aînés bénévoles aux possibilités de bénévolat dans leur communauté.

Au cours de l'événement, la ministre Tassi a souligné l'importance de collaborer avec les communautés et les organismes locaux afin de mieux soutenir les aînés. Dans cette optique, elle a annoncé un investissement de près de 5 millions de dollars dans le cadre du PHNA en appui à 265 projets communautaires en Colombie-Britannique cette année. Ces projets aideront les aînés britanno-colombiens à rester informés et à s'impliquer dans leur communauté.

Citations

« Le gouvernement du Canada accorde une grande importance à la contribution des aînés au pays. Nous savons que lorsque les aînés peuvent participer pleinement à la société, tout le monde est gagnant. En appuyant des projets dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous prenons les mesures nécessaires pour faire en sorte que les aînés aient une présence forte et active, qu'ils participent à la vie de leur communauté et qu'ils reçoivent la reconnaissance, le respect et le soutien qu'ils méritent. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

« Les communautés toutes entières doivent aider leurs résidents à bien vivre chez eux le plus longtemps possible, quel que soit leur âge. Nous sommes honorés d'accueillir la ministre Tassi et de lui montrer comment nous mettons en place des soutiens communautaires novateurs pour les aînés partout en Colombie-Britannique. »

- Kahir Lalji, directeur, Vieillissement en santé, Initiatives provinciales et Relations gouvernementales, à Centraide du Lower Mainland

Les faits en bref

Les aînés constituent le groupe démographique qui croît le plus rapidement au Canada . D'ici 2030, le nombre d'aînés atteindra 9,6 millions, ce qui représente près du quart de la population canadienne. L'espérance de vie des Canadiens devrait continuer d'augmenter : les hommes et les femmes nés en 2016 vivront en moyenne jusqu'à 87 ans et 90 ans, respectivement.

. D'ici 2030, le nombre d'aînés atteindra 9,6 millions, ce qui représente près du quart de la population canadienne. L'espérance de vie des Canadiens devrait continuer d'augmenter : les hommes et les femmes nés en 2016 vivront en moyenne jusqu'à 87 ans et 90 ans, respectivement. Ce programme favorise l'inclusion sociale et la participation des aînés en les encourageant à transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences à d'autres par l'entremise de projets qui améliorent la vie des aînés et de leurs communautés. Le PNHA comporte deux volets de financement pour les projets communautaires et les projets pancanadiens.

Les projets communautaires pourraient recevoir jusqu'à 25? 000 dollars en financement et, à partir de cette année, jusqu'à 5? 000 dollars en nouvelles petites subventions pour les organisations qui n'ont pas bénéficié de financement au cours des cinq dernières années.

en financement et, à partir de cette année, jusqu'à 5? en nouvelles petites subventions pour les organisations qui n'ont pas bénéficié de financement au cours des cinq dernières années. Les projets communautaires financés appuient des activités qui mobilisent les aînés et répondent à un ou plusieurs des cinq objectifs du programme : le bénévolat, le mentorat, la sensibilisation de la population aux mauvais traitements envers les aînés, la participation sociale et l'aide à l'immobilisation.

Le financement des projets pancanadiens appuie des projets pluriannuels fondés sur des approches collaboratives et novatrices pour accroître l'inclusion sociale des aînés.

Produits connexes

Document d'information :Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Document d'information :Offrir aux aînés du Canada une plus grande sécurité et une meilleure qualité de vie

Lien connexe

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Faire participer les aînés et renforcer les communautés

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 13 février 2019 à 17:00 et diffusé par :