Investissements dans les infrastructures pour mieux protéger les collectivités du Manitoba contre les inondations et assurer un accès à de l'eau potable propre





SELKIRK, MB, le 13 févr. 2019 /CNW/ - Des réseaux modernes et fiables d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sont essentiels pour protéger la santé de la population, maintenir la propreté des cours d'eau du Manitoba et soutenir la croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et l'honorable Jeff Wharton, ministre des Relations municipales du Manitoba, étaient à Selkrik pour annoncer un financement conjoint pour d'importantes améliorations aux réseaux d'aqueduc et d'égout dans la ville de Selkirk et dans la municipalité rurale de Ritchot.

À la ville de Selkirk, le financement servira à la conception et à la construction d'une conduite de refoulement et d'une station de relèvement dans la partie ouest de la ville. Une fois terminé, le projet permettra de réduire les inondations causées par les eaux pluviales, d'améliorer le traitement des eaux usées et de développer le réseau de traitement et de collecte afin de pouvoir desservir jusqu'à 1 800 nouvelles résidences dans la ville, ainsi que de nouveaux aménagements commerciaux.

À la municipalité rurale de Ritchot, le financement appuiera l'amélioration du réseau d'approvisionnement en eau brute et l'accroissement de la capacité du réservoir afin de répondre à l'augmentation de la consommation d'eau des résidents ruraux de la municipalité rurale de Ritchot, du parc industriel Riel, de Ste. Agathe, de St. Adolphe et d'Île-des-Chênes, ainsi que pour répondre à l'expansion future du réseau régional d'alimentation en eau dans la collectivité de Grande Pointe et les environs. Ces améliorations permettront à la municipalité de fournir à la population actuelle et future de l'eau potable conforme aux normes et aux lois du Manitoba et du Canada concernant la qualité de l'eau.

Les deux projets seront financés dans le cadre du Fonds des petites collectivités, chaque partenaire assumant un tiers des coûts admissibles des projets. Le Canada, le Manitoba et la Ville de Selkirk allouent chacun 800 000 $ au projet de la conduite de refoulement et de la station de relèvement de Sekirk. Pour le projet d'approvisionnement en eau et d'accroissement de la capacité du réservoir de Ritchot, la municipalité rurale de Ritchot, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial alloueront chacun un financement de 1 million de dollars.

Citations

« Il est essentiel de disposer d'infrastructures modernes et efficaces d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour protéger le bien-être des familles canadiennes et bâtir le Canada que nous voulons pour demain. Ces projets importants à la ville de Selkirk et à la municipalité rurale de Ritchot permettront non seulement d'améliorer les services offerts aux résidents, mais aussi de protéger l'environnement, de faire en sorte que les collectivités demeurent des endroits sains où il fait bon vivre, et d'ouvrir la voie au développement et à la croissance économiques. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Ces projets permettront d'assurer un traitement de haute qualité des eaux usées de la ville de Selkirk et de l'eau potable de Ritchot. L'amélioration de nos infrastructures municipales est une priorité au Manitoba, et ces projets constituent une étape importante qui nous permet de renforcer les infrastructures de nos municipalités et de les rendre plus efficaces pour tous les résidents. »

Jeff Wharton, ministre des Relations municipales

« Depuis 2011, la Ville de Selkirk, avec l'appui de ses partenaires financiers, a fait d'importants investissements dans ses réseaux d'aqueduc et d'égout afin d'améliorer sa capacité de servir sa collectivité en croissance, sa résilience aux changements climatiques et son rendement environnemental. Ce projet appuiera le développement futur de près de 750 acres et réduira la demande actuelle à l'égard du réseau existant. »

Larry Johannson, maire de la Ville de Selkirk

« Tout comme le conseil de Ritchot, je suis ravi de cette aide financière des gouvernements du Canada et du Manitoba pour nos infrastructures. Nous attendons avec impatience la concrétisation du projet grâce à l'appui financier de nos partenaires fédéral et provincial. »

Chris Ewen, maire de la municipalité rurale de Ritchot

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De cette somme, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

En incluant ces deux projets, le nombre total de projets approuvés et annoncés au Manitoba dans le cadre du Fonds des petites collectivités (FPC) s'élève à 86. Par l'entremise du FPC, les coûts admissibles des projets sont partagés à parts égales entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba et la collectivité.

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Manitoba : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/mb-fra.html

Investir dans le Canada : plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

