Négociations - Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant - CSN suspend la grève prévue le 15 février





MONT-TREMBLANT, QC, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant - CSN annonce aujourd'hui qu'il suspend la journée de grève prévue pour vendredi le 15 février. Suite à une rencontre avec la directrice générale de la Ville de Mont-Tremblant, Julie Godard, le Syndicat se réjouit que l'employeur ait accepté de retourner à la table de négociation.

Devant la lenteur des négociations, les salarié-es se sont dotés le 3 décembre dernier d'un mandat de grève de six jours, à exercer au moment jugé opportun. Sans convention collective depuis deux ans, le Syndicat tient à réitérer son désir de poursuivre les négociations et continuera de privilégier cette approche.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant-CSN représente une centaine de cols blancs et de cols bleus à Mont-Tremblant. Il est affilié au Conseil central des Laurentides (CSN), à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) ainsi qu'à la Confédération des syndicats nationaux.

