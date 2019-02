Le commissaire aux langues officielles demande au gouvernement fédéral de remédier à la pénurie nationale d'enseignants de français langue seconde

mettre sur pied une table nationale de consultation sur le FLS avec les partenaires provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec les associations d'intervenants en FLS, et élaborer et diriger une stratégie nationale à long terme pour le recrutement et le maintien en poste des enseignants en FLS. La stratégie devrait tenir compte des besoins particuliers des différents programmes de FLS et des communautés d'expression anglaise, y compris du Québec, afin de mettre en oeuvre des solutions durables qui peuvent produire des effets concrets partout au pays;

collaborer avec les partenaires provinciaux et territoriaux et les associations professionnelles d'enseignants afin d'encourager une meilleure normalisation des compétences linguistiques en FLS et des autres compétences pertinentes requises des enseignants, ainsi que pour mettre en oeuvre des mesures pour soutenir les enseignants dans leurs efforts pour améliorer leurs compétences linguistiques et leur confiance linguistique et culturelle;

collaborer étroitement avec les partenaires provinciaux et territoriaux à la direction de l'élaboration et de la promotion d'une plateforme gratuite de recherche d'emplois en ligne, financée par le gouvernement fédéral, sur laquelle les conseils scolaires de partout au Canada pourront publier des offres d'emploi en FLS et où les enseignants pourront postuler à plusieurs emplois différents en utilisant le même profil;

assurer l'affectation opportune et efficace des fonds prévus dans le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir pour le recrutement et le maintien en poste des enseignants en FLS, en tenant compte des difficultés particulières liées au recrutement et au maintien en poste des enseignants en FLS dans différents programmes de FLS, y compris au Québec.

demander aux ministères provinciaux et aux facultés d'éducation de collaborer et de communiquer davantage avec les conseils scolaires locaux et les associations professionnelles d'enseignants afin de remédier aux difficultés et de créer plus de places dans les universités pour les étudiants en enseignement en FLS ainsi que plus de possibilités de perfectionnement professionnel, culturel et en langue seconde pour les enseignants actuels;

explorer la possibilité d'accorder, dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir , des bourses aux étudiants en enseignement qui souhaitent améliorer leurs compétences en français et étudier dans d'autres régions du pays, par exemple dans les facultés d'éducation dont le programme de formation en enseignement en FLS n'est pas rempli au maximum de sa capacité;

mener une campagne de promotion pour sensibiliser les élèves du secondaire qui étudient en FLS aux possibilités et aux exigences d'une carrière en enseignement en FLS. La campagne devrait promouvoir et affirmer la valeur de tous les programmes d'éducation en FLS, du français de base à l'immersion française;

collaborer avec le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté afin d'étudier des moyens pour faciliter le processus pour les immigrants d'expression française qui arrivent au Canada avec un diplôme en éducation de leur pays d'origine et pour les aider à intégrer des postes et salles de classe en FLS au pays.