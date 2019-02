Neptune annonce ses résultats pour le troisième trimestre 2019





Le démarrage des activités d'extraction du cannabis est en cours

Faits saillants financiers et opérationnels pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2018 comparativement à la période de trois mois terminée le 31 décembre 20171

Licence standard de traitement du cannabis reçue de Santé Canada le 4 janvier 2019.

le 4 janvier 2019. Stocks de cannabis sur place et production initiale en cours.

Augmentation de la capacité de transformation vers 200 000 kg avec la technologie à l'éthanol (solvant) en voie d'être complétée d'ici la fin de mars 2019, démarrage prévu au début du prochain exercice suivant l'approbation réglementaire.

Expansion de la capacité de production pour offrir des capsules d'huile de cannabis spécialisées dans le cadre d'un partenariat avec Lonza annoncé le 21 décembre 2018, s'inscrivant dans la stratégie de la Société d'offrir des produits différenciés à valeur ajoutée.

Produits du secteur nutraceutique comparables avec une augmentation de 2 % pour atteindre 6,5 millions de dollars durant le trimestre, contre 6,4 millions de dollars pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2017 (excluant les activités de production d'huile de krill).

Perte nette de 3,7 millions de dollars, contre un bénéfice net de 5,9 millions de dollars pour la période correspondante de l'année précédente, reflétant les investissements consacrés au développement des activités liées au cannabis durant le trimestre et un gain de 8,8 millions de dollars tiré de la déconsolidation d'Acasti Pharma (participation non majoritaire) durant le trimestre de comparaison.

Perte d'exploitation non conforme aux IFRS 2 de 1,9 million de dollars, comparativement à 1,3 million de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en raison des investissements dans le secteur du cannabis et des charges liées à l'expansion de l'entreprise.

de 1,9 million de dollars, comparativement à 1,3 million de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en raison des investissements dans le secteur du cannabis et des charges liées à l'expansion de l'entreprise. Solde de trésorerie de 15,6 millions de dollars au 31 décembre 2018.

Dépôt, après la fin du trimestre, le 13 février 2019, d'un prospectus préalable de base afin de donner à Neptune la flexibilité requise pour financer d'autres occasions d'affaires en mobilisant des capitaux sur les marchés financiers en temps opportun et de manière rentable.

LAVAL, QC, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. (« Neptune » ou « la Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2018. Tous les montants sont en dollars canadiens.

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu notre licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis. Des stocks de cannabis sont arrivés sur notre site et la production est en cours de démarrage ! », a déclaré Jim Hamilton, président et chef de la direction de Neptune. « Les investissements de la phase II visant à augmenter la capacité de notre usine à 200 000 kg sont en voie d'être complétés comme prévu d'ici la fin de l'exercice courant pour un démarrage prévu au début du prochain exercice, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires. De plus, les commentaires des clients et l'évolution du marché nous ont amenés à revoir à la hausse nos prévisions de volumes de ventes provenant des activités d'extraction pour la première année de commercialisation. Ces prévisions se situent maintenant entre 30 et 50 tonnes métriques. Nous avons également commencé à planifier la phase III en vue de l'expansion de la capacité de production vers 6 000 tonnes métriques (6 millions de kg). En conséquence, nous prévoyons toujours que les volumes couvriront les coûts d'exploitation de nos activités liées au cannabis et que nous dégagerons un BAIIA et des flux de trésorerie d'exploitation positifs au cours du prochain exercice financier. »



















1 Excluant le secteur cardiovasculaire. 2 Voir les sections « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » et « Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté (perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS) et du bénéfice net (perte nette) et de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS » ci-après.

« Nous avons terminé le trimestre avec un solide solde de trésorerie de 15,6 millions de dollars. Le prospectus préalable de base que nous avons déposé aujourd'hui devrait nous permettre d'accroître notre flexibilité et notre capacité financière pour saisir rapidement les occasions futures de croissance et d'investissement qui pourraient surgir en dehors du cadre de nos plans actuels. Nous croyons que l'expertise de longue date de Neptune en matière d'extraction et de purification, ses projets de recherche et de développement actuels sur des formules exclusives et sa capacité à offrir des produits à valeur ajoutée place la Société en bonne position pour se distinguer comme fournisseur de produits de cannabis fondés sur la science. Nous sommes très heureux de voir Neptune Solutions Bien-Être poursuivre sur cette nouvelle trajectoire de croissance dans un marché mondial en pleine expansion », de conclure M. Hamilton.

Résultats financiers saillants

Les investissements dans les activités liées au cannabis ont débuté au cours de la période de trois mois terminée le 31 décembre 2017. Par conséquent, 3 mois de résultats des activités liées au cannabis sont inclus dans les résultats des périodes comparatives ci-dessous.

Résultats financiers du troisième trimestre

Les produits ont augmenté à 6,5 millions de dollars pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2018, contre des produits de 6,4 millions de dollars pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2017, excluant les activités de production d'huile de krill vendues le 7 août 2017.

La perte nette a été de 3,7 millions de dollars pour le présent trimestre, contre un bénéfice net de 5,9 millions de dollars pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2017.

La perte d'exploitation non conforme aux IFRS1 a été de 1,9 million de dollars pour le présent trimestre, comparativement à 1,3 million de dollars pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2017. La variation de 0,6 million de dollars provient principalement de l'investissement dans les activités liées au cannabis.

Résultats financiers depuis le début de l'exercice

Les produits ont augmenté à 18,8 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2018, contre des produits de 17,6 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2017, excluant les activités de production d'huile de krill vendues le 7 août 2017.

La perte nette a été de 10,8 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2018, contre un bénéfice net de 24,7 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2017.

La perte d'exploitation non conforme aux IFRS1 a été de 5,4 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2018, comparativement à 0,8 million de dollars pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2017. La variation de 4,6 millions de dollars provient principalement de l'investissement dans les activités liées au cannabis.

Résultats consolidés

Sur une base consolidée, jusqu'à la perte de contrôle le 27 décembre 2017, la période de trois mois terminée le 31 décembre 2017 comprend une perte nette de 5,2 millions de dollars et une perte d'exploitation non conforme aux IFRS1 de 4,2 millions de dollars pour la filiale de Neptune, Acasti, qui participe activement à des études cliniques et à la recherche et au développement. La période de neuf mois terminée le 31 décembre 2017 comprend une perte nette de 12,4 millions de dollars et une perte d'exploitation non conforme aux IFRS1 de 9,7 millions de dollars pour Acasti.





















1 Voir les sections « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » et « Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté (perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS) et du bénéfice net (perte nette) et de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS » ci-après.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 15,6 millions de dollars au 31 décembre 2018. La position de trésorerie actuelle de Neptune est suffisante pour exécuter son plan d'affaires existant.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. Détentrice d'une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec, Neptune met à profit dans l'industrie du cannabis plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur des produits naturels. Forte de cette expertise scientifique et technologique, Neptune se consacre à l'élaboration de produits novateurs destinés aux marchés canadien et mondial du cannabis. Ses activités comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clé en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une riche gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Le siège social de la Société est situé à Laval, au Québec.

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

La Société utilise deux mesures financières ajustées, le bénéfice sectoriel ajusté avant les intérêts, l'impôt et les amortissements (BAIIA), appelé perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS lorsque le secteur est en situation de perte et le bénéfice ajusté avant les intérêts, l'impôt et les amortissements (BAIIA), appelée perte d'exploitation non conforme aux IFRS lorsque la Société est en situation de perte, pour évaluer sa performance d'exploitation. Ces mesures financières non conformes aux IFRS sont issues directement des états financiers de la Société et sont présentées de manière uniforme. La Société utilise ces mesures afin d'évaluer sa performance financière historique et future, ainsi que sa performance par rapport à ses concurrents. Ces mesures aident également la Société à planifier et à faire des projections pour les périodes futures ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. La Société est d'avis qu'en rendant cette information disponible aux investisseurs, en plus des mesures conformes aux IFRS, elle permet à ceux-ci de voir les résultats de la Société du point de vue de la direction, et ainsi de mieux comprendre sa performance financière passée et future.

La réglementation en matière de valeurs mobilières exige que les sociétés avertissent les lecteurs du fait que les résultats et autres mesures établis selon un autre référentiel que les IFRS n'ont pas de sens normalisé et qu'il est peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée. La Société utilise le BAIIA sectoriel ajusté (ou la perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS en situation de perte) et le BAIIA ajusté (ou la perte d'exploitation non conforme aux IFRS en situation de perte) pour mesurer sa performance d'une période à l'autre sans les variations découlant de certains ajustements qui pourraient éventuellement fausser l'analyse des tendances de sa performance d'exploitation et parce que la Société estime que ces mesures fournissent de l'information pertinente sur la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société. La méthode de calcul du BAIIA sectoriel ajusté (ou de la perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS) et du BAIIA ajusté (ou de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS) de Neptune peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés.

Neptune calcule son BAIIA sectoriel ajusté (ou sa perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS) en ajoutant les amortissements et la rémunération à base d'actions au bénéfice sectoriel (à la perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives. Neptune calcule son BAIIA ajusté (ou sa perte d'exploitation non conforme aux IFRS) en ajoutant au bénéfice net (à la perte nette) les charges financières nettes, les amortissements, la charge d'impôt sur le résultat et en soustrayant le recouvrement d'impôt sur le résultat et les produits financiers nets. D'autres éléments tels que la rémunération à base d'actions, la dépréciation sur les stocks, le profit net sur vente d'actifs, le gain sur perte de contrôle de filiale et les frais légaux liés aux règlements de redevances sont sans incidence sur la performance d'exploitation de la Société et sont donc exclus du calcul puisqu'ils peuvent varier de manière importante d'une période à l'autre. Le fait d'exclure ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.





















1 Voir les sections « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » et « Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté (perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS) et du bénéfice net (perte nette) et de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS » ci-après.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières américaine et de la législation en valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, les lecteurs doivent considérer que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » ainsi que l'utilisation du futur dans ces énoncés dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué comprend entre autres tout renseignement ou énoncé concernant notre capacité à développer, à produire, à fournir, à promouvoir ou à générer quelque revenu découlant de la vente de produits à base de cannabis dans le marché légal du cannabis.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

Détails de l'appel conférence

Neptune tiendra une conférence téléphonique le 13 février 2019, à 17h00 (HNE) afin de commenter ses résultats du troisième trimestre pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2018.

Date : Mercredi le 13 février 2019



Heure : 17h00, heure normale de l'est



Appel : 1-888-231-8191



No de conférence : 6499408



Webdiffusion : Une webdiffusion en direct incluant une présentation des résultats peuvent également être accessible à :





https://neptunecorp.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/

La téléconférence sera disponible pour rediffusion peu après la fin de notre appel et ce jusqu'au 13 mars 2019. La rediffusion sera disponible en ligne et accessible à partir du site web de Neptune dans la section Investisseurs, sous le répertoire Événements et Présentations. C'est également sous ce répertoire que vous retrouverez une archive de la webdiffusion ainsi que la présentation qui s'y rattache.

Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté1 (perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS)1 et de la perte nette et de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS1

(en milliers de dollars)

Période de trois mois terminée le 31 décembre 2018









Nutraceutique Cannabis Siège social Total

$ $ $ $ Total des produits 6 538 -

6 538 Marge brute 2 228 -

2 228









Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (130) (1 647)

(1 777) Frais de vente, généraux et charges administratives (1 203) (497)

(1 700) Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 895 (2 144)

(1 249)









Dépenses non attribuées:







Dépenses corporatives générales et administratives



(2 378) (2 378) Produits financiers nets



31 31 Charge d'impôt sur le résultat



(62) (62) Perte nette





(3 658)









Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1 (perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS)1







Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 895 (2 144)



Ajouter:







Amortissements 188 561



Rémunération à base d'actions 126 277



BAIIA sectoriel ajusté1 (perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS)1 1 209 (1 306)













Rapprochement de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS1







Perte nette





(3 658) Ajouter (déduire):







Amortissements





804 Produits financiers nets





(31) Rémunération à base d'actions





900 Charge d'impôt sur le résultat





62 Perte d'exploitation non conforme aux IFRS1





(1 923)































1 Voir la section « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS ».

Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté1 (perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS)1 et du bénéfice net et de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS1

(en milliers de dollars)

Période de trois mois terminée le 31 décembre 2017

Nutraceutique Cannabis Cardiovasculaire Siège social Éliminations intersectorielles Total

$ $ $ $ $ $ Total des produits 7 315 - -

- 7 315 Marge brute 2 015 - -

- 2 015













Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (42) (1 441) (4 261)

581 (5 163) Frais de vente, généraux et charges administratives (1 023) (289) (908)

- (2 220) Autre produit - profit net sur vente d'actifs (147) - -

- (147) Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 803 (1 730) (5 169)

581 (5 515)













Gain sur perte de contrôle de filiale - - - 8 783 - 8 783













Dépenses non attribuées:











Dépenses corporatives générales et administratives





(1 455)

(1 455) Charges financières nettes





(419)

(419) Charge d'impôt sur le résultat





(53)

(53) Bénéfice net









1 341













Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1 (perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS)1











Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 803 (1 730) (5 169)

581

Ajouter:











Amortissements 186 524 670

(581)

Rémunération à base d'actions 4 66 330

-

Autre produit - profit net sur vente d'actifs 147 - -

-

BAIIA sectoriel ajusté1 (perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS)1 1 140 (1 140) (4 169)

-















Rapprochement de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS1











Bénéfice net









1 341 Ajouter (déduire):











Amortissements









852 Charges financières nettes









419 Rémunération à base d'actions









529 Autre produit - profit net sur vente d'actifs









147 Gain sur perte de contrôle de filiale









(8 783) Charge d'impôt sur le résultat









53 Perte d'exploitation non conforme aux IFRS1









(5 442)



































1 Voir la section « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS ».

Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté1 (perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS)1 et de la perte nette et de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS1

(en milliers de dollars)





Période de neuf mois terminée le 31 décembre 2018

Nutraceutique Cannabis Siège social Total

$ $ $ $ Total des produits 18 778 -

18 778 Marge brute 6 078 -

6 078









Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (316) (4 825)

(5 141) Frais de vente, généraux et charges administratives (3 386) (1 473)

(4 859) Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 2 376 (6 298)

(3 922)









Dépenses non attribuées:







Dépenses corporatives générales et administratives



(6 561) (6 561) Charges financières nettes



(171) (171) Charge d'impôt sur le résultat



(154) (154) Perte nette





(10 808)









Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1 (perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS)1







Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 2 376 (6 298)



Ajouter:







Amortissements 562 1 571



Rémunération à base d'actions 369 802



BAIIA sectoriel ajusté1 (perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS)1 3 307 (3 925)













Rapprochement de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS1







Perte nette





(10 808) Ajouter (déduire):







Amortissements





2 291 Charges financières nettes





171 Rémunération à base d'actions





2 785 Charge d'impôt sur le résultat





154 Perte d'exploitation non conforme aux IFRS1





(5 407)









Total des actifs3 21 097 49 434 22 085 92 616 Trésorerie, équivalents de trésorerie et placement à court terme réservé 918 - 14 725 15 643 Fonds de roulement2 2 069 (1 366) 13 721 14 424































1 Voir la section « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS ». 2 Le fonds de roulement est présenté à titre d'information seulement et représente une mesure de la santé financière à court terme de la Société surtout utilisée par le milieu financier. On obtient le fonds de roulement en retranchant les passifs courants des actifs courants. Comme il n'y a pas de méthode normalisée par les IFRS, le résultat peut ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes. 3 Les actifs sectoriels du siège social à présenter incluent la participation dans Acasti.

Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté1 (perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS)1 et du bénéfice net et de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS1

(en milliers de dollars)

Période de neuf mois terminée le 31 décembre 2017

Nutraceutique Cannabis Cardiovasculaire Siège social Éliminations intersectorielles Total

$ $ $ $ $ $ Total des produits 20 640 - -

- 20 640 Marge brute 4 866 - -

- 4 866













Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (780) (1 441) (9 592)

1 742 (10 071) Frais de vente, généraux et charges administratives (3 950) (289) (2 761)

- (7 000) Autre produit - profit net sur vente d'actifs 23 724 - -

- 23 724 Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 23 860 (1 730) (12 353)

1 742 11 519













Gain sur perte de contrôle de filiale - - - 8 783 - 8 783













Dépenses non attribuées:











Dépenses corporatives générales et administratives





(4 324)

(4 324) Charges financières nettes





(1 847)

(1 847) Charge d'impôt sur le résultat





40

(40) Bénéfice net









14 091













Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1 (perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS)1











Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 23 860 (1 730) (12 353)

1 742

Ajouter:











Amortissements 1 630 524 2 005

(1 742)

Rémunération à base d'actions 157 66 661

-

Dépréciation sur les stocks 1 719 - -

-

Autre produit - profit net sur vente d'actifs (23 724) - -

-

Frais légaux liés aux règlements de redevances 91 - -

-

BAIIA sectoriel ajusté1 (perte d'exploitation sectorielle non conforme aux IFRS)1 3 733 (1 140) (9 687)

-















Rapprochement de la perte d'exploitation non conforme aux IFRS1











Bénéfice net









14 091 Ajouter (déduire):











Amortissements









2 774 Charges financières nettes









1 847 Rémunération à base d'actions









1 442 Dépréciation sur les stocks









1 719 Autre produit - profit net sur vente d'actifs









(23 724) Gain sur perte de contrôle de filiale









(8 783) Frais légaux liés aux règlements de redevances









91 Charge d'impôt sur le résultat









40 Perte d'exploitation non conforme aux IFRS1









(10 503)













Total des actifs 24 636 41 381 6 079 27 661 - 99 757 Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme réservés 2 395 - - 26 191 - 28 586 Fonds de roulement2 4 363 379 - 25 202 - 29 944





















1 Voir la section « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS ». 2 Le fonds de roulement est présenté à titre d'information seulement et représente une mesure de la santé financière à court terme de la Société surtout utilisée par le milieu financier. On obtient le fonds de roulement en retranchant les passifs courants des actifs courants. Comme il n'y a pas de méthode normalisée par les IFRS, le résultat peut ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes.

