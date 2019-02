Le réseau Star Alliance s'associe avec Skyscanner pour les itinéraires comportant de multiples transporteurs





Refonte du site staralliance.com et fonctions améliorées pour les clients

FRANCFORT, Allemagne, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le réseau Star Alliance, la plus grande alliance de transporteurs aériens dans le monde, a conclu un partenariat avec Skyscanner, le moteur de recherche de voyage mondial, permettant aux voyageurs qui visitent son site Web de chercher des vols, de consulter les tarifs et de faire leurs réservations directement auprès des transporteurs membres.

Les clients qui consultent le moteur de recherche de Skyscanner sont redirigés aux sites Web des transporteurs membres pour compléter leurs transactions. Cette fonction est tout aussi accessible que le populaire outil de recherche de salons, de même que l'état des vols et d'autres services liés aux voyages.

Aussi, le site Web de Star Alliance, un complément aux sites Web individuels des 28 transporteurs membres du réseau et disponible en neuf langues, a fait l'objet d'une refonte majeure. Le site est plus clair et convivial, et les chemins pour accéder aux sections les plus consultées ont été simplifiés autant pour les ordinateurs de bureau que pour les appareils mobiles.

Grâce aux 18 800 vols par jour pour plus de 1 300 destinations dans 193 pays, l'alliance couvre maintenant au-dessus de 98 % de la planète. Les nouvelles capacités permettent aux clients de trouver les vols de correspondance qui répondent le mieux à leurs besoins.

« En introduisant la fonction de recherche de tarifs des transporteurs Star Alliance, rendu possible grâce au partenariat avec Skyscanner, nous répondons à la rétroaction des clients de notre alliance, offrant un service qui permet aux voyageurs assidus de réserver facilement des vols de nos membres et de bénéficier des avantages associés au réseau, a déclaré Jeremy Drury, directeur - Services numériques et électronique du réseau Star Alliance. Les clients peuvent désormais chercher dans notre site et réserver dans les sites de nos transporteurs membres. Nous avons hâte d'explorer d'autres possibilités avec Skyscanner. »

« Les voyageurs sont au coeur de nos activités à Skyscanner. Grâce à une technologie et des fonctions exclusives, nous essayons de simplifier la recherche de vols, a expliqué Hugh Aitken, premier directeur - Partenariats stratégiques de Skyscanner. Cette nouvelle fonctionnalité, disponible grâce à notre partenariat avec le réseau Star Alliance, illustre le travail collaboratif que nous réalisons pour offrir une valeur ajoutée aux clients lors de la planification et de l'expérience de voyage. »

La nouvelle fonction de recherche dans son site Web est l'une des nombreuses initiatives numériques que le réseau développe avec ses transporteurs membres pour fournir à ses clients des technologies d'avant-garde, par exemple le suivi des bagages intertransporteurs, l'attribution de places intertransporteurs au moment de la réservation, la recherche de salons et de postes de contrôle de sûreté prioritaires Gold Track ainsi que la validation des numéros de voyageur assidu.

À propos du réseau Star Alliance

Fondé en 1997, le réseau Star Alliance est la première véritable alliance mondiale de transporteurs aériens à offrir aux voyageurs internationaux considération, service uniforme et réseau de portée mondiale. De nombreux prix lui ont été décernés, démontrant l'acceptation du marché à son égard. Il a notamment reçu le prix du leadership sur le marché, du magazine Air Transport World, et a été élu meilleure alliance de transporteurs aériens par le magazine Business Traveller et par Skytrax. Les transporteurs membres sont les suivants : Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, THAI, Turkish Airlines et United. Dans l'ensemble, le réseau Star Alliance propose actuellement plus de 18 800 vols quotidiens sur 1 317 aéroports dans 193 pays. Des vols de correspondance sont assurés par le partenaire de correspondance Juneyao Airlines.

À propos de Skyscanner

Skyscanner, le moteur de recherche de voyage mondial, vous fait économiser temps et argent en vous aidant à trouver les meilleures options de voyage où que vous vouliez aller, y compris les vols, les hôtels, les trains et la location de voiture.

Fondé en 2003, Skyscanner aide chaque mois plus de 80 millions de voyageurs à trouver des options de voyage.

Skyscanner est disponible en 30 langues.

L'application mobile de Skyscanner, gratuite et très bien cotée, a été téléchargée plus de 70 millions de fois.

Skyscanner compte plus de 1 200 employés et 11 bureaux partout dans le monde, soit à Barcelone, Beijing , Budapest , Édimbourg, Glasgow , Londres, Miami , Palo Alto, Shenzhen , Singapour et Sofia .

, , Édimbourg, , Londres, , Palo Alto, , Singapour et . Skyscanner fait partie du groupe Ctrip.

Pour en savoir plus, consultez le www.skyscanner.net.

