Avis aux médias - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie souligne la contribution exceptionnelle du Carnaval au rayonnement du Québec à l'international





QUÉBEC, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une visite et à une promenade en présence de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, du maire de la ville de Québec, Régis Labeaume, du président du Carnaval de Québec, P.-Michel Bouchard, et de Bonhomme.

Aide-mémoire

Heure : 12 h 45

Lieu : Sous l'arche de la Cour royale Loto-Québec, place George-V

Le Carnaval de Québec est un festival hivernal d'envergure internationale qui contribue à faire de la ville de Québec et du Québec une destination touristique incontournable. Chaque année, le Carnaval de Québec accueille plus de 325?000 visiteurs dont près de la moitié sont des touristes.

