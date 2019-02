Saisie de 1,9 tonne métrique de tabac de contrebande lors de deux opérations successives menées par un groupe de travail déterminé





CORNWALL, ON, le 13 févr. 2019 /CNW/ - Dans la soirée du 4 février 2019, des membres du Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC) qui effectuaient une opération axée sur l'intégrité des frontières le long de la rive nord du fleuve Saint-Laurent ont observé un convoi de trois motoneiges qui se déplaçaient feux éteints et s'approchaient du secteur est de la ville de Cornwall. Les membres du GTRC ont observé une camionnette suspecte de couleur foncée munie d'un capot de caisse qui pénétrait dans le stationnement d'un immeuble de la Société d'aide à l'enfance situé sur Boundary Road. Les membres du GTRC ont perturbé l'activité de contrebande qui se déroulait derrière l'immeuble et ont arrêté de façon sécuritaire Jade Edward Martin (24 ans), d'Akwesasne. Les occupants de deux motoneiges stationnées derrière l'immeuble ont fui la scène. Les motoneiges ont été observées pour la dernière fois se déplaçant vers le sud en direction de l'île Cornwall. Les agents ont saisi sur les lieux une motoneige Ski-Doo Renegade 1200 2010 et le traîneau qui y était attaché, ainsi qu'une camionnette Chevrolet Silverado 2010 de couleur noire qui contenait 42 sacs de tabac fin non estampillé d'un poids de 562,81 kg. Jade Edward Martin comparaîtra à la cour de Cornwall le 26 mars 2019. Elle fait face à des accusations en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise.

Tôt en début de journée, le 6 février 2019, des membres du GTRC qui effectuaient une opération axée sur l'intégrité des frontières le long de la rive nord du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de South Glengarry ont observé une camionnette blanche munie d'un capot de caisse correspondant à la description fournie lors de différentes activités de contrebande récentes. Le véhicule a été intercepté. Une fouille a permis de déterminer qu'il était rempli au maximum de sa capacité de tabac fin non estampillé. Le conducteur, Jeremiah Ingram (59 ans) et le passager, Grayson McDonald (19 ans), tous deux résidents de Cornwall, ont été arrêtés sur place sans incident. Les agents ont saisi une camionnette Chevrolet Silverado 2017 blanche et 38 sacs de tabac fin non estampillé d'un poids de 653,3 kg. Jeremiah Ingram et Grayson McDonald comparaîtront à la cour de Cornwall le 26 mars 2019. Les deux hommes font face à des accusations en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise.

Peu de temps après, les membres du GTRC ont observé une seconde camionnette suspecte dans la région de Summerstown. Les agents ont alors tenté d'effectuer un contrôle routier, mais le véhicule a quitté rapidement les lieux. Le conducteur, Michel Leblanc (50 ans) et le passager, Mitchell Bérubé (24 ans) ont été arrêtés sans incident plus tard. Les agents ont saisi une camionnette Ford F-150 2006 de couleur noire qui contenait 40 sacs de tabac fin non estampillé d'un poids de 693,3 kg. Michel Leblanc et Mitchell Bérubé comparaîtront à la cour de Cornwall le 26 mars 2019. Les deux hommes font face à des accusations en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise. M. Leblanc est également accusé d'avoir fui les policiers et de conduite dangereuse.

Les personnes dont le nom figure ci-dessus et qui ont été accusées d'avoir enfreint les dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise font également face à des accusations de possession de cigarettes non marquées en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac provinciale.

Le GTRC est une force policière mixte, composée de la Gendarmerie royale du Canada, de la Police provinciale de l'Ontario, de l'Agence des services frontaliers du Canada et du ministère des Finances de l'Ontario.

Si vous détenez des informations sur des activités criminelles dans votre région, vous pouvez communiquer avec le GTRC, au 1 613 937-2800, ou avec Échec au crime, au 1 800 222-8477.

SOURCE Groupe de travail régional de Cornwall

Communiqué envoyé le 13 février 2019 à 15:38 et diffusé par :