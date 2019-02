Alvogen et Lotus lancent le premier équivalent générique des capsules Revlimidtm dans plusieurs pays européens





La société pharmaceutique internationale Alvogen a annoncé aujourd'hui le lancement du premier équivalent générique de Revlimidtm (lénalidomide) sur plusieurs marchés d'Europe centrale et orientale (ECO) où elle exerce ses activités, notamment la Roumanie, la Croatie, la Bulgarie et les pays baltes. Ce produit sera commercialisé sous forme de capsules dures de 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 20 et 25 mg. Suite à ce lancement dans la région ECO, la version générique et bioéquivalente de Revlimidtm, développée en interne par une filiale d'Alvogen, Lotus Pharmaceuticals, sera commercialisée à travers le monde en 2019.

Hacho Hathcikian, vice-président exécutif d'Alvogen dans la région ECO, a déclaré : « Le lancement du lénalidomide dans la région ECO est une avancée majeure pour Alvogen, alors que nous devenons la première société pharmaceutique générique à lancer l'équivalent générique de Revlimidtm sur nos principaux marchés. Les patients auront désormais accès à un traitement économique et de haute qualité pour les diverses indications oncologiques ciblées par ce produit. En ajoutant le lénalidomide à notre portefeuille, nous sommes également en passe de devenir l'un des acteurs clés de l'oncologie dans la région ECO. »

Revlimidtm est indiqué pour le traitement de diverses maladies oncologiques telles que le myélome multiple, les syndromes myélodysplasiques et le lymphome du manteau. À l'heure où Alvogen lance le lénalidomide, Revlimidtm est considéré comme le médicament oncologique le plus vendu, avec des ventes d'environ 9,8 milliards de dollars US à travers le monde.

