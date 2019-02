Avis aux médias - Le gouvernement du Canada financera des logements sûrs et abordables à Vernon





VERNON, BC, le 13 févr. 2019 /CNW/ - Venez vous joindre à Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (pour le Logement et les Affaires urbaines), qui représentera l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et à Valerie Chiba, présidente de la Vernon Native Housing Society, ainsi qu'à d'autres intervenants du secteur du logement pour célébrer l'inauguration des travaux de construction de Thunderbird Manor, un ensemble de 38 logements locatifs abordables.

Date : Le 14 février 2019



Heure : Midi



Endroit : 5545, 27e Avenue

Vernon, C.-B.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 13 février 2019 à 15:37 et diffusé par :