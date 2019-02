Le premier ministre souligne un investissement visant à accroître la sécurité et l'efficacité des déplacements à Sudbury





SUDBURY, ON, le 13 févr. 2019 /CNW/ - En 2016, le gouvernement du Canada a lancé le plan d'infrastructure le plus important de l'histoire du Canada. Depuis, nous avons financé et approuvé des centaines de projets d'infrastructure visant à élargir nos autoroutes, construire de nouvelles routes et améliorer des routes existantes, tout en aidant les conducteurs à travers le pays à se déplacer plus facilement et en toute sécurité.

Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui souligné les progrès réalisés dans le cadre du projet de prolongement de la promenade Maley à Sudbury, en Ontario. Ce projet permettra de bâtir et de mettre à niveau des routes afin de créer un nouveau lien important entre les secteurs est et ouest de la ville.

Les travaux de construction sont en cours, et le projet continuera de créer de bons emplois pour la classe moyenne. Une fois terminé, il permettra de réduire les temps des déplacements, d'améliorer la sécurité routière et de favoriser le développement des entreprises de la région. Il aidera également à protéger l'environnement et la santé des citoyens de Sudbury en réduisant les émissions causées par la congestion routière et les ralentissements de la circulation.

« En construisant et mettant à niveau nos routes, nous pouvons améliorer la sécurité routière, créer des bons emplois pour la classe moyenne et aider les gens à se déplacer plus facilement dans leurs communautés. Notre gouvernement continuera d'investir dans Sudbury et dans ses citoyens. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Grâce aux importants progrès réalisés dans le prolongement de la promenade Maley, les gens de Sudbury auront accès à un corridor de transport plus solide et plus efficace. Les projets d'infrastructure comme celui-ci permettent aux gens et aux produits de circuler de façon plus sécuritaire et plus rapide. Ils renforcent nos économies et font en sorte que nos communautés restent parmi les meilleurs endroits du monde pour travailler, se divertir et élever une famille. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Le projet prévoit notamment la construction de nouvelles routes et la modernisation de routes existantes à partir de l'intersection du boulevard LaSalle et du chemin Frood jusqu'à l'intersection de la promenade Maley et de l'autoroute Falconbridge .

et du chemin Frood jusqu'à l'intersection de la promenade Maley et de l'autoroute . Le gouvernement du Canada investit 26,7 millions de dollars à ce projet au titre des projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada. Le gouvernement de l' Ontario investit également 26,7 millions de dollars, et la ville de Sudbury assume le reste des coûts liés au projet.

investit 26,7 millions de dollars à ce projet au titre des projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada. Le gouvernement de l' investit également 26,7 millions de dollars, et la ville de assume le reste des coûts liés au projet. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de commerce et de transport et les communautés rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de commerce et de transport et les communautés rurales et nordiques du . De cette somme, plus de 10 milliards de dollars servent à soutenir des projets liés au commerce et au transport, dont 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

