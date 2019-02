Invitation aux medias - Participation du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux à une conférence de presse





QUÉBEC, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, participera à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant les soins et les services de santé offerts aux jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

DATE : Le jeudi 14 février 2019



HEURE : 14 h 00



LIEU : Salle Bécancour

Services en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme

1 582, boulevard de Port-Royal

Bécancour (Québec) G9H 1X6

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

