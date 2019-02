Le Canada lance une initiative pour réduire la dépendance au diesel des collectivités autochtones éloignées





WHITEHORSE, le 13 févr. 2019 /CNW/ - Le Canada compte des centaines de collectivités autochtones rurales et éloignées. Dans notre quête d'un avenir énergétique plus propre, nous aidons les collectivités canadiennes à réduire leur dépendance au diesel et à adopter des sources d'énergie renouvelables. En travaillant ensemble, nous pouvons réduire la pollution, améliorer la qualité de l'air que nous respirons et créer des emplois dans les collectivités autochtones.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui un programme de 20 millions de dollars destiné à réduire la dépendance au diesel des collectivités autochtones éloignées. Élaboré en collaboration avec l'Indigenous Clean Energy Social Enterprise et l'Institut Pembina, le programme Créer de nouvelles possibilités : Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel aidera des collectivités à mettre au point des projets énergétiques communautaires plus verts et ainsi à abandonner l'utilisation du diesel.

Un éminent jury autochtone sélectionnera un maximum de 15 collectivités qui recevront un soutien concret et jusqu'à 1,3 million de dollars de financement pour élaborer un plan énergétique communautaire au cours des trois prochaines années. Ensuite, pour faire avancer leur projet d'énergie propre, les collectivités qui se démarqueront recevront, pendant deux ans de plus, de l'aide financière supplémentaire (tirée d'une enveloppe pouvant atteindre 9 millions de dollars) grâce au programme de Ressources naturelles Canada intitulé L'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées.

Ce programme s'inscrit dans la lignée d'un engagement déjà existant de 700 millions de dollars visant à aider les collectivités rurales et éloignées à laisser tomber le diesel.

Pour de plus amples renseignements sur la procédure à suivre pour devenir un champion de l'énergie propre dans votre collectivité, veuillez visiter le https://impact.canada.ca/fr/defis/sans-diesel.

En bref

Le programme Créer de nouvelles possibilités : Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel tient compte des commentaires formulés au cours des 18 derniers mois par divers intervenants ayant participé à d'importantes séances de mobilisation, notamment des représentants d'organisations autochtones régionales et nationales et de collectivités éloignées.

Il s'agit du cinquième défi du programme Impact Tech propre de l'Initiative Impact Canada. Doté de 75 millions de dollars, Impact Tech propre contribue à promouvoir l'innovation et la croissance propre au Canada .

. Bien qu'il s'agisse d'un combustible fiable, le diesel a des effets environnementaux, sociaux et économiques néfastes dans les collectivités nordiques et éloignées. En plus de constituer une petite, mais véritable contribution à l'autodétermination, investir dans l'énergie propre pour réduire la dépendance au diesel peut aider les collectivités autochtones à prendre la tête de notre transition vers un avenir fondé sur l'énergie propre.

Citations

« L'abandon du diesel se traduira par une réduction de la pollution, une amélioration de la qualité de l'air, une diminution des coûts d'énergie et la création d'emplois locaux. Nous sommes fiers de faire équipe avec des collectivités autochtones qui travaillent à mettre sur pied des projets d'énergie propre novateurs et profitables pour des générations à venir. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Cette initiative réduira les impacts environnementaux, sociaux et économiques de la dépendance au diesel, ouvrira des débouchés économiques et permettra aux collectivités autochtones d'exploiter des sources d'énergie plus propres. »

L'honorable Dominic LeBlanc, c.p., c.r., député

Ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur



« Impact Canada récompense les meilleures idées et vise à générer des retombées sociales, environnementales et économiques pour les citoyens. J'ai hâte d'en savoir plus sur les projets de simples citoyens qui seront dirigés par la collectivité et proposeront des solutions innovantes à l'un des plus grands défis auxquels font face les localités éloignées du Canada. »

L'honorable Karina Gould

Ministre des Institutions démocratiques

« Les collectivités autochtones doivent être les chefs de file de la transition entre le diesel et les énergies qui prépareront un avenir plus propre, plus résilient. En réalisant des projets d'énergie propre novateurs qui réduiront l'utilisation de combustibles fossiles, on créera un avenir énergétique plus sécuritaire pour les collectivités et on contribuera à la lutte contre les changements climatiques. L'Indigenous Clean Energy Social Enterprise est ravie à l'idée de diriger les projets de renforcement des capacités qui s'inscriront dans le cadre de cette remarquable initiative. »

Chris Henderson, conseiller en énergies propres

Indigenous Clean Energy Social Enterprise



« L'Institut Pembina est heureux de soutenir ce programme de renforcement des capacités destiné aux collectivités qui désirent réduire leur dépendance au diesel. Dans le cadre de cette initiative, notre rôle consiste surtout à définir de grandes politiques climatiques et énergétiques, à les soutenir et à permettre leur mise en oeuvre en collaborant avec les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux, les services publics et les organismes de réglementation pour faciliter l'élimination des obstacles stratégiques systémiques qui ont limité par le passé la réalisation de projets d'énergie renouvelable appartenant à la collectivité et dirigée par elle. »

Dave Lovekin, directeur

Les renouvelables dans les collectivités éloignées

Institut Pembina

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

Les communiqués et les documents d'information de RNCan sont accessibles au www.nouvelles.gc.ca.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 13 février 2019 à 15:00 et diffusé par :