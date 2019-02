Améliorations routières majeures pour rendre les déplacements des résidents et des entreprises du Manitoba plus sécuritaires et plus efficaces





MUNICIPALITÉ RURALE D'HEADINGLEY, MB, le 13 févr. 2019 /CNW/ - Investir dans des routes modernes et efficaces est crucial pour encourager l'activité économique, promouvoir le commerce et créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et l'honorable Ron Schuler, ministre de l'Infrastructure du Manitoba, ont annoncé du financement pour huit projets d'améliorations routières au Manitoba.

Au total, on procédera à la réfection d'environ 350 kilomètres de routes dans le cadre de ces projets. Les travaux consistent à refaire le revêtement de tronçons des routes 1, 2, 3, 5, 6, 10 et 16. De plus, les intersections seront plus sécuritaires grâce à l'ajout des bandes rugueuses et à l'asphaltage de l'accotement de la route à différents endroits. De nouvelles voies seront également ajoutées sur un tronçon de six kilomètres de la route 6 pour en améliorer la sécurité, ainsi que sur la route 75 afin d'améliorer les correspondances vers les installations frontalières américaines.

Le commerce est un élément important de l'économie diversifiée du Manitoba et les améliorations aux infrastructures routières sont essentielles pour garantir l'accès aux marchés et assurer la compétitivité. Une fois terminées, ces mises à niveau cruciales contribueront à garantir la sécurité des automobilistes manitobains, à améliorer la fluidité de la circulation et à stimuler le commerce pour soutenir la croissance économique pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada versera 143?967?500 $ pour ces projets dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, tandis que la province du Manitoba investira une somme de 147?442?500 $.

«?Ces travaux d'envergure visant à rendre les déplacements plus fluides et plus sécuritaires sur les routes du Manitoba aideront les entreprises locales à être plus concurrentielles, permettront aux résidents de passer moins de temps sur les routes et faciliteront les déplacements des touristes qui explorent cette magnifique région. Nous sommes fiers d'appuyer des projets qui favorisent une meilleure qualité de vie et une prospérité économique à long terme pour tous les Manitobains.?»

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

«?Notre investissement dans ces projets routiers renforce l'engagement de la province du Manitoba à soutenir la croissance économique et aura une incidence positive sur l'économie du Manitoba pendant de nombreuses années. Nous continuons de concentrer nos investissements sur l'amélioration du réseau routier provincial du Manitoba en veillant à ce que les Manitobains voient où va leur argent chaque jour. Ces investissements essentiels fournissent aux Manitobains les outils dont ils ont besoin pour améliorer l'accès à l'intérieur et à l'extérieur des collectivités avoisinantes, afin que les résidents aient un endroit sûr et sain pour vivre, travailler et élever une famille.?»

L'honorable Ron Schuler, ministre de l'Infrastructure

Grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun public, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport ainsi que des collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun public, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport ainsi que des collectivités rurales et nordiques du . Plus de 10,1 milliards de dollars de ce financement serviront à soutenir des projets liés au commerce et au transport, dont 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Les gouvernements du Canada et du Manitoba investissent dans des infrastructures bien planifiées qui faciliteront les déplacements des gens et des produits d'un bout à l'autre du pays, tout en appuyant une croissance économique et une productivité soutenues pour les années à venir. Les huit projets d'amélioration routière suivants recevront un financement conjoint fédéral-provincial d'environ 291 millions de dollars afin d'améliorer les infrastructures routières dans l'ensemble de la province.

Lieu Nom du projet Description du projet Contribution fédérale Contribution provinciale Cartier; Headin-gley; Portage la Prairie (RM); Sifton; St. François Xavier; Virden; Wallace-Woodworth; Whitehead Réseau routier national : RPGC 1 Ouest (TransCana-dienne) Le projet comprend la réhabilitation du réseau routier national à cinq endroits le long de la route provinciale à grande circulation (RPGC) 1 Ouest : RPGC 1 Ouest : 3,4 km à l'ouest de la RPGC 83 jusqu'à la route provinciale (RP) 257 (en direction est);

RPGC 1 Ouest : 6 km à l'ouest de la RPGC 21 jusqu'à la jonction Est de la RP 250 (en direction est);

RPGC 1 Ouest : dans le secteur de la RPGC 16 et de la RP 305;

RPGC 1 Ouest : RP 248 jusqu'au chemin Gaol (en direction est et ouest);

RPGC 1 Ouest à Headingley : de la jonction Est de la RP 334 jusqu'à l'ouest de la RP 334 (en direction est et ouest). En plus de la réhabilitation de l'asphalte, les projets comprendront des travaux connexes qui viseront à améliorer la sécurité et à réduire la congestion. 40 500 000 $ 40 800 000 $ Dauphin (RM); Gilbert Plains; Hillsburg-Roblin-Shell River; Minto-Odanah Réseau routier stratégique : réfection des RPGC 5 et 10 Le projet comprend la réfection de la route sur environ 37 km et des améliorations connexes liées à la sécurité aux endroits suivants : RPGC 5 (à l'ouest de Dauphin), entre la jonction Nord de la RPGC 20 et la jonction Ouest de la route provinciale 274

RPGC 5, entre Robin et la limite de la Saskatchewan - RPGC 10 au nord de Minnedosa 10 875 000 $ 11 125 000 $ Rosser Réseau routier national : élargissement et voies de dépassement de la RPGC 6 Le projet comprend deux volets : l'élargissement de la route pour la diviser en quatre voies sur un tronçon de 2,5 kilomètres entre la RPGC 101 et Gordon, de même que des améliorations à l'intersection de la RPGC 101 et la RP 236;

la construction de voies de dépassements sur environ 4 km le long de la RPGC 6. 6 760 000 $ 7 290 000 $ Portage la Prairie (RM); Prairie View; Westlake-Gladstone; Yellow-head Réseau routier national : réhabilitation de la RPGC 16 (autoroute Yellowhead) Le projet comprend la réhabilitation d'environ 44 km du réseau routier national (RRN) à deux endroits le long de la RPGC 16 : de l'est de la jonction Sud de la RPGC 83 jusqu'à la RP 472;

de la RPGC 21 jusqu'à la jonction Ouest de la RP 250;

de l'ouest de la RP 242 jusqu'à l'est de la RP 242. Le projet comprendra aussi l'asphaltage des accotements, l'installation de bandes rugueuses et d'autres améliorations liées à la sécurité. 18 000 000 $ 18 200 000 $ Reynolds; Ste. Anne Réseau routier national : réhabilitation de la RPGC 1 Est (Transcana-dienne) -- Phase 2 Le projet comprend la réhabilitation du réseau routier national (RRN) sur environ 27 km à deux endroits le long de la RPGC 1 : de la RP 302 jusqu'à la RPGC 11;

de la RP 308 jusqu'à l'ouest de la RP 301. En plus de la réhabilitation de l'asphalte, le projet comprendra des améliorations des intersections et des accotements asphaltés pour améliorer la sécurité. 11 590 000 $ 11 710 000 $ Dufferin; Grey; Oakland-Wawanesa; Pembina; Roland; Souris-Glenwood; Stanley Réseau routier stratégique : réfection des RPGC 2 et 3 Le projet comprend la réhabilitation des RPGC 2 et 3 sur environ 77 km dans quatre sections du réseau routier stratégique : RPGC 2, de la RP 240 à la RPGC 3

RPGC 2, de Souris à la jonction Nord de la RPGC 10

RPGC 3, de la RPGC 31 jusqu'à 13,9 km à l'ouest de la RP 432

RPGC 3, de la RPGC 23 jusqu'à 0,7 km au sud de la RPGC 13 Le projet comprend aussi des améliorations liées à la sécurité. 25 730 000 $ 25 790 000 $ Coldwell; Graham-dale; Mystery Lake; West Interlake Réseau routier national : réhabilitation de la route provinciale à grande circulation (RPGC) 6 -- Phase 2 Le projet comprend des travaux de réhabilitation du réseau routier national sur environ 100 km à trois endroits le long de la RPGC 6 : de la route provinciale (RP) 419 jusqu'à la jonction Sud avec la RPGC 68;

de la jonction Nord avec la RP 325 jusqu'à la RP 329;

de Sasagui Rapids jusqu'à la RP 375. Le projet comprend aussi des améliorations liées à la sécurité. 27 025 000 $ 27 325 000 $ Emerson-Franklin RPGC 75 : projet de point d'entrée Pembina-Emerson Le projet comprend la construction d'une nouvelle voie commerciale en direction sud reliant l'installation frontalière du Canada à l'actuelle place commerciale du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis à la frontière américaine. De plus, le projet prévoit des améliorations de la séparation de la circulation des automobiles et des camions commerciaux, afin de faciliter la circulation et le traitement des véhicules commerciaux et non commerciaux au poste frontalier. 3 487 500 $ 5 202 500 $

http://www.infrastructure.gc.ca/map

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/mb-fra.html

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

