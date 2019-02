STM : La négociation doit se poursuivre





MONTRÉAL, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat du transport de Montréal, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics et à la CSN, ne recommande aucun moyen de pression illégaux à ses membres.

Le nombre d'autobus immobiles est plus élevé en ce moment en raison d'enjeux de fiabilité des autobus, du peu d'entretiens préventifs et du climat difficile que nous connaissons cet hiver.

Le Syndicat déplore que l'employeur n'ait pas voulu négocier plus d'une dizaine de minutes hier en présence du médiateur.

Nous enjoignons la partie patronale à se rasseoir à la table de négociation, une solution étant à portée de main, plutôt que de tenter des manoeuvres devant le Tribunal administratif du travail qui ne feront que nuire au bon déroulement des négociations qui s'étirent depuis bientôt deux ans.

Aucun autre commentaire ne sera émis.

À propos du syndicat et de la CSN

Le Syndicat du transport de Montréal (STM-CSN) représente 2400 salarié-es à la Société de transport de Montréal. Il est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) qui regroupe plus de 60 000 syndiqué-es oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Pour sa part, la Confédération des syndicats nationaux compte plus de 325 000 membres présents dans tous les secteurs d'activité, tant publics que privés.

