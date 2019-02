Le tout nouveau Four Seasons Hôtel Montréal accepte dès maintenant les réservations pour son ouverture au printemps 2019





L'hôtel comprendra le MARCUS, premier restaurant en sol canadien du célèbre chef Marcus Samuelsson

MONTREAL, Feb. 13, 2019 /CNW/ - Juste à temps pour la saison des grands festivals montréalais et pour le plus important événement sportif au Canada, le nouvel hôtel, Four Seasons Hôtel Montréal accepte maintenant des réservations pour les séjours débutant le 1er juin 2019.

« Nous sommes absolument ravis de nous joindre aux Montréalais pour accueillir les fans de Formule 1 venus du monde entier, à l'occasion du Grand Prix de Montréal 2019, qui se tiendra du 7 au 9 juin. L'événement se déploiera partout dans la ville, et nous nous trouverons dans son épicentre », affirme le directeur général du Four Seasons, Gonçalo Monteiro. « Et ce n'est que le début de ce qui promet d'être une mémorable saison estivale à Montréal. »

Du 27 juin au 6 juillet 2019, l'éclectique Festival International de Jazz de Montréal se déroulera sur 20 scènes autour de la ville, et sera suivi de près par le populaire festival Juste pour rire, du 10 au 28 juillet 2019. Une période idéale pour profiter de la foisonnante vie nocturne de Montréal, de ses activités culturelles et de ses quartiers historiques. Pour les adeptes du magasinage, le Four Seasons ne pourrait être mieux situé: il offrira un accès direct au Holt Renfrew Ogilvy adjacent, depuis le hall situé au troisième étage.

MARCUS, nouveau concept et premier restaurant canadien du chef et restaurateur de renommée mondiale Marcus Samuelsson, sera également inauguré à Montréal ce printemps. Conçus par la firme de design montréalaise Atelier Zébulon Perron, des espaces intérieurs et extérieurs se déployant autour de la réception et du hall de l'hôtel formeront un lieu tendance, propice aux rencontres autour d'un repas ou d'un verre.

Soyez parmi les premiers à découvrir le Four Seasons Hôtel Montréal: vous pouvez réserver votre séjour en composant le 1-800-819-5053 ou en consultant notre site Web.

Les futurs mariés et les organisateurs d'événements sont invités à contacter Four Seasons pour obtenir plus de renseignements et pour planifier des visites de pré-ouverture du site.

À propos du Four Seasons Hôtel et Résidences Montréal

Le Four Seasons Hôtel Montréal, qui compte 169 chambres, est situé au coeur du centre-ville, dans le Golden Square Mile, et est relié à Holt Renfrew Ogilvy. À seulement dix minutes à pied du centre Bell, à cinq minutes en voiture de la gare et à vingt minutes de l'aéroport, le Four Seasons est idéalement situé pour les visiteurs internationaux, les touristes de la région et les voyageurs d'affaires. En plus du restaurant et du bar MARCUS, l'hôtel proposera un spa intime, un centre de conditionnement physique ultramoderne, une piscine intérieure avec puits de lumière et une superbe salle de bal au cinquième étage avec terrasse extérieure.

Les architectes du Four Seasons Hôtel Montréal sont Lemay et Sid Lee Architecture, tous deux de Montréal. Les espaces intérieurs de l'hôtel ont été imaginés par Gilles & Boissier, agence parisienne, et le restaurant et le lounge sont de la firme montréalaise Atelier Zébulon Perron.

Une communauté exclusive de 18 résidences privées Four Seasons est également située dans le même bâtiment, avec des intérieurs conçus par l'architecte et designer montréalais Philip Hazan.

Marlène Joubert

Director of Public Relations

marlene.joubert@fourseasons.com

+1 514 975 8000

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/821641/Four_Seasons_Hotel_Montreal.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/695243/Four_Seasons_Hotels_and_Resorts_Logo.jpg

SOURCE Four Seasons Hotels and Resorts

Communiqué envoyé le 13 février 2019 à 14:41 et diffusé par :