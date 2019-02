Transaction de clôture des chaînes spécialisées Évasion et Zeste par Groupe TVA





MONTRÉAL, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Groupe TVA annonce avoir procédé aujourd'hui à la clôture de la transaction menant à l'acquisition des chaînes Évasion et Zeste.

« Évasion et Zeste sont deux marques prestigieuses qui font écho à l'intérêt des consommateurs pour des sujets qui les passionnent, soit la cuisine et le voyage. C'est donc avec un grand plaisir que nous ajoutons ces marques à notre offre de contenu pour le bénéfice de nos téléspectateurs et de nos annonceurs, a commenté la présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu, Québecor Contenu, France Lauzière. Nous déploierons toutes les ressources et les efforts nécessaires pour maximiser la notoriété déjà fort appréciable de ces deux chaînes et propulser leurs contenus auprès des Québécois. »

Ces deux chaînes sont complémentaires à l'offre de TVA et s'ajoutent aux chaînes spécialisées LCN, TVA Sports, AddikTV, CASA, MOI ET CIE, Prise 2 et Yoopa. En ondes depuis 2000, Évasion propose une gamme d'émissions axées sur le voyage, le tourisme, l'aventure et la découverte des saveurs. Lancée en 2010, Zeste intéresse pour sa part les passionnés d'art de la table, de cuisine et de gastronomie.

Rappelons que Groupe TVA avait conclu, le 30 avril dernier, des ententes dans le but d'acquérir les sociétés du groupe Serdy Média inc et Serdy Vidéo inc. La clôture de la transaction concrétise ainsi le transfert de ces sociétés dont les chaînes Évasion et Zeste au Groupe TVA.

